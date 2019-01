Tesla staví svou první továrnu mimo USA. V Číně chce začít vyrábět do konce roku

Elon Musk společně s představiteli čínských úřadů položil základní kámen své třetí Gigafactory. Po čtyřech letech plánování chce v Šanghaji postavit svou první továrnu mimo USA.

Hotová by měla být ještě do konce letošního roku a americký výrobce elektroaut v ní bude produkovat dostupnější typy: sedan Model 3 a plánované menší SUV s označením Model Y. Kapacita nové fabriky by měla dosáhnout 500 000 aut ročně, v roce 2020 se počítá se čtvrtmilionem tesel, které ponesou označení Made in China.

Čínská továrna je pro Teslu důležitá hned z několika důvodů. Vývoz aut z USA do Číny komplikují obchodní neshody mezi asijskou mocností a Donaldem Trumpem. Čína tak vloni v červenci zavedla 40% dovozová cla na americké vozy, na začátku roku je ale v rámci jakéhosi příměří snížila na patnáct procent.

Cla však mají evidentní dopad na prodeje Tesly: ještě v červnu loňského roku dokázala Tesla v Číně prodat asi 3500 aut, v říjnu to bylo 211, v listopadu 393. Výrobu elektromobilů v říši středu ostatně plánuje i německá konkurence: Audi, BMW a Mercedes. Nižší ceny nezatížené cly umožní Tesle i Němcům konkurovat místním dravým výrobců elektroaut, jako je Nio, Byton nebo XPeng Motors.

Tesle se také komplikuje situace na domácím, americkém trhu. Došlo totiž ke snížení daňových zvýhodnění pro pořízení elektrického auta, Tesla tak na konci roku poprvé ve své historii vyráběla na sklad, a dokonce plošně snížila cenu svých modelů o 2000 dolarů, jak informuje německý Handelsblatt.

I proto plánuje Musk podle informací Bloombergu investovat do výroby poblíž Šanghaje více než pět miliard dolarů. Samotná továrna bude stát miliardy dvě a bude se jednat o první automobilovou fabriku v Číně, která nebude vlastně společným podnikem zahraniční automobilky a čínského výrobce.

Na druhou stranu jsou tu i problémy: čínskému trhu s novými auty se vloni příliš nedařilo. Podle odhadů japonského Nikkei by dokonce mělo poprvé od roku 1990 dojít k poklesu prodejů.

Údaje za celý loňský rok zatím nejsou k dispozici, ale ve druhé polovině roku zaznamenávala měsíční čísla jednu meziroční ztrátu za druhou. Prodeje aut přitom podle analytiků představují v Číně jeden z nejobjektivnějších údajů o zdraví tamní ekonomiky.

"Šance, že zaznamenáme za celý rok 2018 růst, je velmi malá," řekl již v listopadu jeden z představitelů Čínského svazu výrobců automobilů. Automobilky, které si tak prodejními výsledky snažily napravit stagnující čísla z vyspělých trhů, budou i v Číně muset začít přemýšlet více ekonomicky a šetřit.

Své očekávané výsledky tak již museli směrem dolů korigovat podle Handelsblattu třeba představitelé Daimleru nebo BMW. Pro Teslu je ale dobře, že poptávka po elektrických vozech, které čínská vláda dotuje, zůstává podle informací Reuters silná.