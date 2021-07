Nejočekávanější Tesla míří do Česka. Jak si Model Y vede proti Škodě a dalším SUV?

Foto: Tesla, Inc.

Foto: Tesla, Inc.

Tesla Model Y - od 1 724 490 korun

Zatímco v USA se Model Y prodává už nějaký ten pátek, na evropském, potažmo českém trhu jde o poměrně žhavou novinku. Ta navíc přichází do nabitého segmentu elektrických SUV střední třídy a logicky se tak očekává, že se jí bude dařit nejen v rámci nabídky automobilky Tesla. Už dříve se pak psalo, že by mělo jít o nejprodávanější auto celé americké automobilky.

Pohled do českého konfigurátoru napoví, že vybírat je možné ze dvou variant. Levnější Long Range vychází na 1 724 490 korun a první kusy budou podle odhadu automobilky dostupné v září, dražší varianta Performance stojí 1 874 490 korun a dostupná bude až od začátku příštího roku. Kdo chce tedy jezdit dříve, má momentálně jen jedinou možnost. K oběma cenám je pak potřeba připočíst ještě 25 500 korun za dodání vozidla a dokumentaci - to znamená celkovou cenu 1 749 990, respektive 1 899 990 korun.

V obou případech jde o verzi se dvěma elektromotory, a tedy pohonem všech kol. Zadokolka v nabídce nefiguruje. Tesla neudává oficiální čísla výkonu svých modelů, například francouzský magazín L'Auto Journal však udává pro verzi Long Range výkon 324 kW a točivý moment 493 Nm. Co už americká automobilka potvrzuje, to je zrychlení z 0 na 100 km/h za pět vteřin, maximální rychlost 217 km/h a dojezd 505 km. Kapacitu baterie automobilka též neuvádí, podle více zdrojů by ale měla být 75 kWh.

Provedení Performance je silnější, dle již zmiňovaného francouzského magazínu má 377 kW a 660 Nm. Tesla oficiálně potvrzuje zrychlení na 100 km/h za 3,7 vteřiny a maximální rychlost 241 km/h. Pro tato čísla ale auto obětovalo něco z dojezdu, konkrétně by mělo se stejně velkou baterií jako Long Range dojet do vzdálenosti 480 km. Nabíjet bude možné obě varianty mimo jiné na takzvaných Tesla Superchargerech, tedy stojanech s výkonem až 250 kW. V Česku jich zatím stojí sedm, osmý se připravuje.