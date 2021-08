Tesla málem králem. Model 3 v červnu v evropských prodejích téměř překonal VW Golf

Chybělo jen 1550 prodaných kusů a červnový žebříček nejprodávanějších aut v Evropě měl nečekaného vítěze. Elektrická Tesla Model 3 se v měsíčním pořadí těsně dotáhla za Volkswagen Golf. Zatímco VW prodal 27 247 Golfů, firma Elona Muska dodala 25 697 Modelů 3. Vyplývá to z údajů analytické společnosti JATO Dynamics.

S ohledem na své postavení v žebříčku zaznamenal Model 3 oproti loňskému červnu jen těžko uvěřitelný nárůst prodejů o 262 procent, oproti červnu 2019 to bylo stále výrazných 129 procent. Golf ve stejném srovnání rostl o dvanáct, respektive klesl o 27 procent.

Výsledek je do velké míry daný nevyrovnaností dodávek Tesel, které často zaznamenávají vysoké prodeje v posledním měsíci daného čtvrtletí. Na druhou stranu se ale nejedná ani o ojedinělý exces, který by bylo možné brát na lehkou váhu. Od ledna do června se v Evropě prodalo 66 530 Modelů 3, což z auta dělá nejoblíbenější elektromobil a 25. nejpopulárnější auto vůbec.

Průměrné měsíční prodeje Modelu 3 (cca 11 088 kusů) jsou pak srovnatelné s červnovým ziskem takových veličin, jako je BMW řady 3 (12 294 kusů) nebo VW Passat (10 191 kusů), daleko nejsou ani od výsledku Škody Octavia (13 565 kusů).

Čísla také výrazně překonávají celou řadu evropských elektrokonkurentů Tesly. VW prodal v červnu 6999 hatchbacků ID.3 a 6315 kusů SUV ID.4, Škoda udala 5949 Enyaqů. Ani v součtu se tak tyto tři modely na koncernové platformě MEB Tesle prodejně v červnu nevyrovnaly.

Model 3 je podle JATO Dynamics nejprodávanějším autem v Rakousku, Norsku, Švýcarsku a Velké Británii, do top 10 se dostal i v Dánsku, Francii, Německu, Irsku, Lucembursku a Švédsku.

Prodejům Tesly pochopitelně pomáhá rostoucí zájem o auta do zásuvky, ta v červnu 2021 tvořila osmnáct procent evropského trhu, podíl dieselů klesl na 21 procent, benzinů na 58 procent. Výrazným způsobem podíl elektroaut roste v zemích, jako je Norsko (+24 procentních bodů), Švédsko (+24 procentních bodů) nebo Dánsko (+21 procentních bodů).

Naopak na Slovensku, v Polsku nebo Rumunsku podíl elektromobilů a plug-in hybridů spíše stagnuje. To, že spalovací auta ještě nejsou odepsaná, dokazuje i silný výsledek Dacie Sandero na třetím místě.

Celý automobilový trh se pak v červnu opět vyvíjel lépe než před rokem. Podle JATO Dynamics se v Evropě prodalo 1,27 milionu aut, loni to bylo 1,12 milionu. Prodeje však stále nejsou na úrovni předcovidového roku 2019, kdy majitele našlo 1,47 milionu nových vozů.

Na červnovou top 10 na evropském trhu se podívejte do galerie.