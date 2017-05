Tesla chystá už páté auto. Model Y bude mít křídlové dveře, i když jsou poruchové

před 52 minutami

Do dvou let by se měl na silnicích objevit už pátý elektromobil s logem Tesly na přídi. Elon Musk o něm hovořil na sociální síti Twitter. Novinka by měla být menší crossover, který bude stát na samostatném podvozku. Musk chce pro vůz křídlové dveře, které ale majitelům Modelu X způsobují potíže.

Vyrobit milion aut ročně do roku 2020. To je plán Elona Muska a jeho automobilky Tesla. Proto v nejbližších letech bude rozšiřovat portfolio. Po Roadsteru (již není v prodeji), sedanu Model S a velkém crossoveru (kombinace rodinného MPV a SUV) Model X přijde na řadu kompaktní a dostupný Model 3, za který už Tesla vybírá rezervační poplatek. V plánu je ale ještě jedno auto. Zatím nese pracovní název Model Y.



Vůz by měl do nabídky značky zapadnout jako menší crossover, a tudíž dostupnější alternativa k velkému a drahému Modelu X. Elon Musk se o něm nedávno rozhovořil na sociální síti Twitter, která je jeho obvyklým komunikačním kanálem. O pátém vozu Tesly se už delší čas hovořilo, ale až nyní přišly na svět první bližší informace. Například ta, že oproti předchozím předpokladům nebude auto sdílet platformu s Modelem 3, ale bude mít vlastní. Tesla z nás udělala pokusné králíky, zlobí se řidiči. Žalují ji kvůli systému autopilota číst článek Překvapivým zjištěním je i fakt, že Tesla Model Y dostane křídlové dveře Falcon doors, které už používá Model X. Těžký a technologicky složitý systém přístupu na zadní sedadla sice vypadá pěkně na pohled, ale uživatelé vozu zaznamenali celou řadu potíží, kdy dveře vypověděly službu. Podle některých hrozí i úraz. Model X také dopadl špatně v průzkumech spolehlivosti (více se dočtete zde). Proto je zvláštní, že na těchto dveřích Musk trvá.



Nová Tesla by ale měla být lehčí a méně složitá než dosavadní vozy. Automobilka chce totiž přejít na nový systém elektrického obvodu, který výrazně zkrátí celkovou délku použitých kabelů Zatímco Model S si s sebou veze celé tři kilometry kabeláže a chystaný Model 3 jich bude mít zhruba polovinu, Model Y by si měl vystačit s pouhými sty metry. Řídili jsme elektrickou Teslu Model X. Je jako iPhone: nesmírně přitažlivá, ale nikoliv bez chyb číst článek "Myslím, že musíme přijít s Modelem Y někdy v roce 2020 nebo na konci roku 2019," řekl Musk v jedné ze svých zpráv na Twitteru s tím, že právě i díky tomuto modelu je reálné uvažovat o milionu vyrobených aut ročně. Automobilka se už letos v létě chystá zahájit výrobu Modelu 3. O něj je mezi řidiči obrovský zájem. Během prvních dní firma vybrala na rezervačních poplatcích v přepočtu víc než sedm miliard korun. O tom se dočtete zde.



Tesla už ale neplánuje vyrábět jen osobní vozy. Zaměří se také na firemní klientelu. V plánu jsou hned dva modely. Na letošní září je naplánovaná premiéra elektrického kamionu. Pracuje se také na pick-upu, který by se měl objevit do dvou let.

