Terénní průzkum mezi řidiči: ženy používají blinkry lépe než muži

Směrové světlo, lidově blinkr, patří mezi základní komunikační nástroje nejen mezi řidiči, ale i mezi ostatními účastníky silničního provozu. "Pro bezpečnost na silnici je naprosto klíčové, aby jeden věděl, co druhý zamýšlí," říká Andreas Schäuble z Dekry, nezávislé zkušební organizace, která byla založena v Německu, ale působí po celém světě. Jeho výzkumný tým se proto zaměřil na to, jak dobře řidiči o svých úmyslech ostatní informují, jak blikají. Výsledky dobrou reklamu německým šoférům nedělají, celá polovina z nich při tomto základním úkonu chybuje.

Tým Dekry prostě pozoroval chování řidičů na kruhových objezdech, na křižovatkách s odbočovacími pruhy i bez nich, na těch místech, kde hlavní silnice nejde přímo, ale zatáčí, i na dálnici. V průměru všech dopravních situací přitom chybovalo 50 procent šoférů a šoférek.

Výsledky se ale mohou právě podle situace výrazně odlišovat. Na kruhových objezdech blikalo správně 53 procent lidí, na klasických křižovatkách 56 procent a na dálnici dokonce 67 procent.

Problém ovšem šoférům činí místa, kde hlavní neprochází křižovatkou přímo, nýbrž jen "odbočuje". V takovém případě použilo blinkr správně jen 22 procent řidičů.

"Pokud řidič jede po hlavní ulici, měl by správně blikat ve směru, kterým hlavní vede. Pokud ji chce rovně opustit, blikat by naopak neměl," vysvětluje Schäuble pravidlo, které je v Německu stejné jako u nás. "Tato situace dělá řadě řidičů problémy," doplňuje.

Nejasnosti podle něj panují i v případě použití směrovky na kruhovém objezdu. "Při vjíždění na kruhový objezd by šofér blikat neměl. Před tím, než z něj bude sjíždět, by měl použít pravý blinkr," říká Schäuble.

Dekra nicméně upozorňuje na to, že toto pravidlo sice platí v Německu (a opět také u nás), není ale úplně stejné po celé Evropě. Volá tedy po jeho sjednocení alespoň v rámci Evropské unie.

Zapomínat by se nemělo ani na to, že šofér by měl blikat v dostatečném předstihu a směrovku vypnout až ve chvíli, kdy manévr dokončí. Předepisuje to ostatně i český zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Nejpoctivějšími blikači jsou podle průzkumu Dekry řidiči kamionů: 62 procent z nich používá směrovky správně. Ženy to zvládají v 53 procentech případů, muži jen ve čtyřiceti pěti.