Téměř polovina řidičů špatně vidí, cyklisté jsou na tom ještě hůř. Brýle však nenosí

Mnoho řidičů špatně vidí, ale kontaktní čočky nebo brýle nepoužívá. Cyklisté jsou na tom podle průzkumu Ministerstva dopravy ještě hůř. Besip v říjnu spustí kampaň, která bude na nutnost kontroly zraku upozorňovat.

Brýle nebo kontaktní čočky by mělo v Česku nosit skoro čtyřicet procent všech tuzemských řidičů, pětina z nich je ovšem při řízení auta nepoužívá. U cyklistů je to pak až polovina. Část motoristů navíc zanedbává kontroly svého zraku. Vyplývá to z průzkumu mezi řidiči, jehož výsledky novinářům představil ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Besip v říjnu spustí kampaň, která bude na nutnost kontroly zraku upozorňovat.

"Ostré vidění zcela zásadně ovlivňuje rychlost reakcí za volantem, proto chceme co nejvíce řidičů motivovat k tomu, aby si zrak nechali zkontrolovat," uvedl Kupka.

Podle průzkumu, který si nechal Besip vypracovat, deklaruje nějakou vadu zraku 61 procent řidičů. Nejčastěji jde o krátkozrakost, tedy zhoršené vidění do dálky. Řidiče také často trápí zhoršené vidění za šera a dalekozrakost.

Čeští řidiči podle průzkumu často zanedbávají pravidelnou kontrolu zraku. Alespoň jednou za dva roky tak činí pouze polovina z nich, 14 procent řidičů pak na kontrole nikdy nebylo. Při měřeních zraku v loňském roce se přitom podle šéfa Besipu Tomáše Neřolda ukázalo, že každá čtvrtá kontrola skončila s doporučením korekce o nejméně 0,75 dioptrie. Zodpovědnější jsou podle šetření ženy.

Neřold upozornil, že špatný zrak zhoršuje reakce řidičů. Podle statistik řidič se zdravým zrakem ujede při snaze o okamžité zastavení v rychlosti 50 km/h ještě dalších 25 metrů. Při zhoršení zraku o dvě dioptrie je vzdálenost už o deset metrů delší. "Špatný zrak ovlivňuje jízdu zejména za snížené viditelnosti. Při ní zemřelo loni 67 lidí. S podzimem a zhoršujícím se počasím tento počet výrazně roste," podotkl Neřold.

"Velké riziko představují lidé, kteří nikdy nebyli na měření zraku. Je dost velká pravděpodobnost, že nějakou vadu mají, ale neví o ní. Jde hlavně o lidi nad 40 let, protože právě kolem tohoto věku se zhoršuje zrak lidem i lidem, kteří s ním nikdy neměli problém. Problematické je i chození na měření méně než jednou za dva roky," řekl Pavel Krejčí z firmy GrandOptical. Jeho společnost proto bude v říjnu nabízet měření zraku zdarma.

V Česku má řidičský průkaz kolem šesti milionů řidičů. Nutnost brýlí či kontaktních čoček má v řidičském průkazu zaznamenáno asi 1,5 milionu motoristů.