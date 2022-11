Jak Sasové dobyli Arizonu i Texas. Volkswagen Atlas je Američan se širokým srdcem

Jak vzdálené je americké uvažování našemu, tak málo se u nás prodá amerických aut. Převažují mezi nimi velká SUV jako Jeep a Dodge, která v Evropě nemají konkurenci. Přibývají však i americké modely globálních značek. K nejzajímavějším patří Volkswagen Atlas. Velkorysé rozměry vyplňuje známou technikou, s níž si poradí i zdejší opravny. Pohání ho charakterní, i když trochu žíznivý šestiválec.

Celé dekády se evropské značky snaží proniknout na americký trh. Marně. Naše auta jsou v tamních podmínkách zbytečně malá a úsporná na úkor komfortu. Úspěchu se dočká jen ten, kdo se velké zemi přizpůsobí. Nejdříve to pochopili Japonci, potom Korejci.

Z evropských značek se teprve před pár lety rozhoupal Volkswagen. Jeho tamní manažeři si vydupali auto o třídu větší než Tiguan a stavebnicová platforma MQB ho umožnila postavit s přiměřenými náklady. Tak vznikl Atlas. Měří přes pět metrů, je v něm nekonečně místa a vyrábí se v libozvučném městě Chattanooga ve státě Tennessee.

Než ho stihli dodělat, udeřila aféra Dieselgate a vypadalo to, že Volkswagen si v Americe neškrtne. Tedy aspoň do doby, než kompletně přejde na bateriový pohon. Jenže se stal pravý opak. Atlasů se prodává osmdesát tisíc ročně, jen o čtvrtinu méně než Tiguanů.

Na Ameriku to není velké číslo, ale na skromný obchod Volkswagenu ano. Je to pro něj stejně důležité zboží jako Grand Cherokee pro americkou větev Stellantisu.

Design prozrazuje zemi původu zcela jasně. Nebýt loga na masce, skoro byste si tak zavalitý kus železa spletli s Fordem Explorer nebo Chevroletem Traverse. Pod kapotou ale vrčí motor z českých policejních Superbů minulé generace, vespod vykukují ramena podobná Passatu a po usednutí dovnitř bude doma každý uživatel Octavie. Povědomé knoflíky najde na stejných místech.

Na zpracování interiéru Američané tolik nehledí a Volkswagen jim jde vstříc. Velké plastové plochy na pohled ani na omak nepůsobí atraktivně a některé ovladače mají větší vůle. Dohání to ale pohodlná křesla a všudypřítomný nadbytek prostoru.

Atlas má tři řady sedadel a i za poslední z nich zbývá místo pro zavazadla. Druhá řada se dá ve velkém rozsahu odsunout vpřed. Pak se pohodlně protáhnete do třetí řady a usednete v ní komfortněji než ve většině evropských SUV, jelikož sedáky nejsou ukotvené tak nízko.

Pak si můžete pohrát se sklápěním jednotlivých sedadel nebo celých řad a vytvořit prostor, ve kterém se dá bydlet. Když se snažíte zaparkovat v centru Prahy, napadne vás evropská otázka, nač je takové velikosti třeba. Ale stačí výlet za město a odpovíte si poamericku: proč vlastně jezdit čímkoli menším?

Řidičský chlebíček odpovídá americkému pojetí života vůbec nejvíc. Vysoká stavba a dlouhá bachratá příď působí neohroženě. Přehled o okolním provozu je vynikající - alespoň u nás, kde koukáte shora i na Nissany Qashqai a Škody Yeti. Pozor ovšem na to, že bezprostředně před autem nevidíte vůbec nic. Kde se pohybují děti, je na místě nejvyšší opatrnost.

Stejně suverénně působí podvozek, který si nic nedělá ani z velkých výtluků a děr. Konstruktéři možná netušili, že dlouhé zdvihy kol a jednadvacetipalcové ráfky s vysokým profilem pneumatik přijdou na českých silnicích stejně vhod jako mezi kukuřičnými lány v Nebrasce. Atlas péruje poddajně, nenechá se ničím znervóznit a ani na velkých hrbolech neuskakuje.

To vše korunuje medově plynulý tah a podmanivé bublání šestiválce 3.6 FSI, známého z minulé generace Passatu i Superbu. Závodník to není, ale svalnatým záběrem ve středním a vyšším pásmu dodává jízdě nenucenou suverenitu. Zejména v tandemu s osmistupňovým planetovým automatem, který americké Volkswageny fasují místo uskákaného DSG. Převodovka se rozjíždí s uhlazenou grácií, řadí bez rázů a pod lehkou nohou nechává motor vrnět kolem 1200 otáček.

Bohužel ani to neudrží průměrnou spotřebu pod 12 litry. To je sice o lirt až dva méně než v Jeepu Grand Cherokee, ale za vyšší účinností je třeba hledat přímé vstřikování do válců, citlivější na kvalitní palivo a choulostivé na krátké jízdy za studena. K americké hojnosti prostoru takové účty patří, na diesel zapomeňte.

Volkswagen Atlas 3.6 V6 FSI Motor: benzinový 6válec, 3597 cm3

Výkon: 206 kW při 6200 ot./min

Točivý moment: 360 Nm při 2500 - 5000 ot./min

Nejvyšší rychlost: 190 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 8,9 s

Kombinovaná spotřeba: 12,4 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 583 až 2740 l





Atlas není ve standardní nabídce evropské sítě Volkswagenu a nemá stálou cenu. Osvícení značkoví prodejci je ale nechávají v malém množství dovézt individuálně, protože i u nás má tento formát svoji klientelu. Tak se i náš exemplář ocitl v nabídce prověřených ojetin Volkswagenu Das Weltauto. Po dvou letech a 11 tisících kilometrů stojí 1,8 milionu korun, což odpovídá ostatním vozům podobného střihu v čele s Jeepem Grand Cherokee.

Výhodou Atlasu je prověřená a spolehlivá mechanika známá z evropských modelů Volkswagenu, s níž si poradí jak značkové, tak nezávislé opravny. V rámci sítě Das Weltauto je dokonce možnost přikoupení prodloužené záruky. Specifické díly se ovšem posílají z USA, což většinou trvá měsíc, někdy i dva. Ceny ilustruje originální nárazník bez laku za 23 tisíc korun a světlomet za 44 tisíc.