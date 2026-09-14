Zachraňoval lidi, teď zachraňovali jeho Jawu. Profesor Pafko a jeho Robot

Slavný chirurg, profesor Pavel Pafko, se po dvouleté pauze znovu postavil na start legendárního závodu Zbraslav–Jíloviště. Přijel s Jawou 100 Robot, která se ovšem rozhodla, že do kopce sama nepojede. Profesor tak musel při svém pokusu přijmout pomoc od přihlížejících. „V životě jsem pomohl stovkám lidí, tak oni teď pomáhají mně,“ glosoval situaci.
Slavný chirurg a profesor Pavel Pafko se po dvouleté pauze znovu postavil na start legendárního závodu Zbraslav–Jíloviště. Přijel s Jawou 100 Robot, která se ovšem rozhodla, že do kopce sama nepojede.
Profesor tak musel při svém pokusu přijmout pomoc od přihlížejících. „V životě jsem pomohl stovkám lidí, tak oni teď pomáhají mně,“ glosoval vtipně situaci.
Profesor Pafko byl od rána jednou z nepřehlédnutelných postav letošního závodu. Mezi historickými automobily a motocykly se kolem něj zastavovali fanoušci i náhodní návštěvníci. Pro většinu z nich je stále především legendou české medicíny a lékařem, který mimo jiné před třiceti lety operoval prezidenta Václava Havla. Pafko sám by ale pořadí obrátil. Motorky jsou jeho vášní.
„K veteránům jsem se dostal až po šedesátce. Teprve tehdy jsem si mohl dovolit stroje, na které se jako kluk díval jen s obdivem. Po válce nebylo nic. Když jsem ve třetí obecné dostal kolo, byl jsem šťastný,“ vzpomíná.
Dnes už má motorek několik. „Pár jich mám, ale jenom jeden zadek, tak jsem to trochu zredukoval,“ říká s typickým nadhledem.
V jeho sbírce je mimo jiné předválečná Jawa 175, BSA z roku 1940, ČZ 125 B, Jawa Pionýr, Manet a právě Jawa 100 Robot. K některým strojům se dostal i výměnou. Jednu z motorek dle svých slov například získal, když ji „vyměnil za Jawu 250 kejvačku“.
Na Zbraslavi ovšem nebyl problém v jezdci, ale ve stroji. Při vrchařském pokusu se Robotovi nechtělo nastartovat a následně ani poslušně pokračovat do kopce. Profesor tak nakonec musel využít nejstarší motocyklovou pomocnou technologii – několik ochotných rukou a pořádný rozběh.
Druhé kolo už ale neabsolvoval.
Pafko působí při rozhovoru nezvykle skromně. A o motorkách si povídá rád. „Nevnímám je jako pouhé sběratelské předměty. Jejich hodnota nespočívá jen v penězích, i když dobře vím, že ceny historických strojů rostou. Důležitější je vzpomínka na dobu, kterou jsem sám zažil,“ říká.
„Je to pomník historie. Pro mladou generaci je důležité, kdo se chce dívat dopředu, tak se musí dívat dozadu,“ dodává ještě.
Jawa 100 Robot
Jawa stroj představila v roce 1937 na Pražském veletrhu a jméno mu tehdy vybrala veřejnost ve veletržní soutěži a odkazuje na román R.U.R. Karla Čapka.
Šlo o vzduchem chlazený jednoválcový motocykl s objemem necelých 100 ccm, vyráběný (mimo válku) v letech 1937–1946, vzniklo přibližně 12 tisíc kusů. Byl to levný a lidový dopravní prostředek, legislativně šlo o jednostopé motorové kolo, které mohly bez řidičského průkazu řídit osoby starší 14 let. Díky nízké hmotnosti kolem 49 kg a rychlosti kolem 65 km/h se z něj stal oblíbený stroj pro mladé i méně majetné, dnes je vyhledávaným veteránem.
Právě proto ho na veteránech zajímá i to, co se dnes z automobilismu vytrácí. „Elektromobilitu beru jako realitu, ale vůně benzinu schází, rámus schází,“ usměje se.
Do detailních veteránských debat o tom, zda má být na konkrétním stroji přesně ten, či onen šroubek, se ale příliš nepouští. „Pro mě je podstatnější samotný vztah ke strojům a to, co představují. Pro někoho je to kus železa, ale já to mám opravdu rád.“
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