Vzácná BMW, Porsche za miliony i retro Jawa. Tohle jste z historie motorek možná nevěděli

Porsche 356 B z roku 1961 s odhadní cenou až 3,3 milionu korun, Ford Mustang v původní metalíze nebo pět historických motocyklů BMW. Aukce Retro Garáže nabídne na Prague Car Festivalu dvanáct automobilů a motocyklů, jejichž celková hodnota se odhaduje až na patnáct milionů.
V sobotu 31. října se na výstavě Prague Car Festival v pražských Letňanech uskuteční další aukce Retro Garáže. Dražit se bude dvanáct automobilů a motocyklů, jejichž celková odhadovaná cena se může vyšplhat téměř k patnácti milionům korun.
Mezi nejzajímavější položky patří Porsche 356 B z roku 1961, Ford Mustang Fastback v původním laku nebo kolekce pěti historických motocyklů BMW, které jejich majitel Radek Uhlíř vlastnil téměř dvacet let.
Aukce začne ve tři hodiny odpoledne v areálu letňanského výstaviště. Retro Garáž se na Prague Car Festival vrací popáté, v Praze ale nabízí menší počet položek, než bývá zvykem při jejích tradičních aukcích v Lysé nad Labem. Nabídka zahrnuje několik vozidel, která se na českém trhu objevují jen zřídka, ať už kvůli svému původu, stavu, nebo historické hodnotě.
Hlavní položkou aukce je Porsche 356 B 1600 Super Coupé z roku 1961. „Vůz ve výkonnější verzi prošel renovací v Německu a doprovází ho rozsáhlá servisní dokumentace,“ říká Pavel Kočí, organizátor aukce.
S autem, které je nyní součástí sbírky Portu Gallery, jeho předchozí majitelé také závodili. V roce 2022 se například zúčastnilo rallye Coppa delle Alpi. Vyvolávací cena Porsche činí 1,9 milionu korun, aukční odhad se pohybuje mezi 2,8 a 3,3 milionu.
Ze sbírky investičního fondu Portu Gallery se do aukce dostaly ještě další dva vozy. Triumph TR2 Sports z roku 1955 si zachoval původní lak, motor i převodovku. Má průkaz historického vozidla FIVA a za sebou dva úspěšně dokončené ročníky slavné italské jízdy Mille Miglia. Dražba začne na 890 tisících korun, odhad činí 1,3 až 1,5 milionu.
Trojici uzavírá Mercedes-Benz 220 SEb Coupé z roku 1963 ve světle modré metalíze s červeným koženým interiérem. Vyvolávací cena činí 450 tisíc korun, odhadovaná prodejní cena je 700 tisíc až milion korun.
Vedle toho se bude dražit také Mercedes-Benz 300 SL generace R107 z roku 1986, který je podle pořadatelů ve stavu blížícím se novému vozu. Vyvolávací cena činí 550 tisíc korun. Porsche 928 z roku 1979 se bude dražit od 400 tisíc korun.
Posledním z nabízených automobilů je Ford Mustang Fastback z roku 1966. Pohání ho osmiválec 289 V8 spojený s manuální převodovkou. Zajímavostí je původní metalický lak Emberglo, který Ford nabízel pouze v modelovém roce 1966. Vyvolávací cena vozu je 690 tisíc korun, odhad se pohybuje mezi 1,1 a 1,4 milionu.
Pět motocyklů BMW od roku 1927
Motocyklovou část aukce tvoří pět strojů BMW z let 1927 až 1944. Kolekce zahrnuje modely R42 z roku 1927, R63 z roku 1929, R2 z roku 1935, R35 z roku 1938 a vojenský R75 Sahara se sajdkárem z roku 1944.
Všechny motocykly prošly renovací a v posledních letech byly součástí soukromé sbírky Radka Uhlíře. Po výstavě historických motocyklů v pražských Holešovicích v roce 2021 začal sbírku postupně rozprodávat. Pět BMW nyní míří do aukce společně.
„Těšil jsem se, že se na nich jednou svezu. Nakonec jsem na nich až do letoška nikdy nejel,“ říká Uhlíř. Před aukcí se všechny stroje znovu oživily. „Všechny jsme nastartovali a projeli. Případní zájemci se mohou podívat na videa,“ dodává.
Nejdražší z pětice je BMW R63 z roku 1929, jehož cena by se podle pořadatelů mohla vyšplhat na 1,6 až 2,1 milionu korun. Vyvolávací cena činí 990 tisíc. Uhlíř ho považuje za nejzajímavější motocykl celé kolekce. Model vycházel z typu R62, ale byl koncipovaný jako sportovnější stroj. Vzniklo jen necelých osm set kusů.
Motocykl byl renovován v Česku. Uhlíř ho koupil od muže, který stavěl dva exempláře, jeden pro sebe a druhý na prodej.
Zajímavou kapitolou je také BMW R42 z roku 1927. „Šlo o první pětistovku značky s protilehlými válci, tedy s motorem typu boxer. Právě tato koncepce se později stala jedním z charakteristických znaků motocyklů BMW,“ dodává Uhlíř.
Vojenské BMW R75 Sahara z roku 1944 zase připomíná techniku druhé světové války. Uhlíř upozorňuje především na jeho konstrukci se sajdkárem, pohonem jeho kola a zpátečkou. Tyto prvky z něj dělají výrazně odlišný stroj než běžný motocykl.
Zbývající dvě motorky by měly být dostupnější. Jednoválcový model R2 z roku 1935 vznikl v době hospodářské krize jako levnější motocykl. Motor měl objem 200 cm³. „Šlo tehdy o stroj, k jehož řízení nebyl potřeba řidičský průkaz,“ připomíná Uhlíř. Dražba začíná na 99 tisících korunách a odhad činí 250 až 300 tisíc.
BMW R35 z roku 1938 je rovněž jednoválec. Jeho odhadní cena se pohybuje mezi 280 a 350 tisíci korunami. BMW R42 má odhad 1,2 až 1,5 milionu a vojenské R75 Sahara z roku 1944 se odhaduje na 900 tisíc až 1,2 milionu.
Radek Uhlíř je velkým nadšencem do motorek a právě k BMW má spoustu zajímavých a někdy i málo známých informací. Připomíná fakt, že základy motocyklového boxeru BMW položil konstruktér Martin Stolle. „Jeho plochý dvouválec Bayern-Kleinmotor o výkonu 6,5 koně dodávala firma od roku 1920 také dalším výrobcům motocyklů. První vlastní motocykl, model R 32, představený přesně před 113 lety, pak zkonstruoval Max Friz,“ připomíná.
R 32 v podstatě definovala budoucnost značky, protože spojila podélně uložený plochý dvouválec s kardanovým pohonem zadního kola. Tato koncepce se stala jedním z nejvýraznějších poznávacích znaků motocyklů BMW a v různých podobách přežila až do současnosti.
Po druhé světové válce se výroba v Eisenachu ocitla pod sovětskou správou, zatímco původní BMW pokračovalo v Mnichově. Spor o značku a její práva nakonec vedl k přejmenování východoněmecké automobilky na EMW. Změnil se i její znak a místo modrobílé kombinace používal červenou a bílou.
Modrobílý znak BMW odkazuje na barvy Bavorska a navazuje na kruhové logo někdejší společnosti Rapp Motorenwerke. Představa, že symbol představuje roztočenou leteckou vrtuli, se rozšířila zejména díky reklamě z roku 1929. S leteckou minulostí značky tedy souvisí, původní význam loga je ale jiný.
„K historii bavoráckých motorek se váže dost zajímavých historek, například ta, že rámy se během druhé světové války vyráběly jen v noci, když už město spalo. Lisy totiž spotřebovávaly spoustu elektrické energie, takže ve městě vypadávalo osvětlení,“ tvrdí.
Uhlíř zároveň upozorňuje, že dnešní ceny historických motocyklů jsou proti období před několika lety výrazně nižší. „Když jsme dělali výstavu v roce 2021, ceny byly o třetinu až polovinu vyšší než dnes,“ říká. Vyvolávací ceny v nadcházející aukci jsou podle něj nižší, než za kolik motocykly pořídil. Věří ale, že se trh začíná znovu zvedat.
Nabídku doplňuje novodobá Jawa 350 Retro „40“ z roku 2024. Vznikla v limitované sérii 40 kusů u příležitosti 40. výročí typu 350/638. S vyvolávací cenou 80 tisíc korun a odhadem 150 až 250 tisíc jde o nejlevnější položku aukce.
„Letošní aukční nabídka je mimořádně zajímavá a pestrá. Na Prague Car Festival přivážíme vozy a motocykly, které se v aukcích u nás neobjevují každý den,“ říká Kočí. „Živá aukce přímo uprostřed výstavy je zážitek i pro ty, kdo zrovna nedraží.“
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