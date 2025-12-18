Přeskočit na obsah
Technika a design

Vrcholí aukce fotek prezidenta Pavla. Výhercům je osobně předá před Vánoci na Hradě

Eva Srpová
Prezident Petr Pavel věnoval do aukce své fotografie, které pořizoval během celého roku na různých motoristických akcích. Dražba končí ve čtvrtek přesně v poledne. Největší zájem je zatím o snímky z Rallye Dakar. Fotky navíc nesou i jeho podpis. Osobně je předá výhercům aukce v pondělí na Pražském hradě. Výtěžek z prodeje poputuje na projekty Nadačního fondu, který vede jeho žena Eva.

Petr Pavel podepisuje své fotografie, které věnoval do aukce.
Petr Pavel podepisuje své fotografie, které věnoval do aukce.Foto: Jan Altner
Ve čtvrtek v poledne vrcholí aukce fotografií, které letos na mnoha motoristických akcích pořídil prezident Petr Pavel. Je jich třináct, jsou vytištěné na plátno a napnuté na dřevěné konstrukci o rozměru 60×40 cm. A každá nese jeho vlastnoruční podpis.

Na fotografie se podívejte zde:

Aukci spouští nadace jeho ženy Evy Pavlové. Snímky, které Pavel pořídil během letošního roku na slavné Rallye Dakar nebo na jiných prestižních motoristických akcích, se použily i v kalendáři, který se ale okamžitě vyprodal. Proto vznikl nápad na dražbu samotných fotek. Výtěžek z prodeje poputuje na projekty Nadačního fondu zaměřené na pomoc rodinám a dětem v nouzi.

Online aukce probíhá na platformě Dobrobot, končí právě dnes, tedy 18. prosince přesně v poledne. Aktuálně hodinu před aukcí byly nejdražší všechny tři fotografie z Rallye Dakar, jedna za 40 400 Kč, cena za druhou se vyšplhala na 30 200 korun a třetí ji dotahovala velmi těsně (30 000 Kč). Celkový obnos hodinu před aukcí překročil hranici 200 tisíc korun.

Vydražené fotky plánuje prezident Petr Pavel předat všem výhercům dražby ještě v pondělí 22. prosince přímo na Pražském hradě, aby mohli snímky případně darovat k Vánocům.

Motoristův rok

Když se loni objevil Petr Pavel na závodu Rallye Dakar, byla z toho senzace. Na tento slavný závod vyrazil jako první prezident v historii. „Nevyužíval ale žádná privilegia a snažil se spíš o to, aby byl přijat jako fotograf nebo běžný člen týmu. Jedl běžné jídlo jako všichni ostatní, spal ve spacáku a ve stanu,“ říká fotograf Jan Altner, který prezidenta během jeho cest fotografuje. Prezident si před startem závodu vyzkoušel i řízení závodního kamionu.

Během roku navštívil mnoho motoristických závodů a akcí, například i Mistrovství světa Supermota Národů přijel Petr Pavel podpořit český tým, přijel i na Mistrovství světa superbiků, které navštěvuje v posledních letech pravidelně.

Tři atraktivní série - Nascar/Truck/Supersixties - proběhly v Mostě ve stejný den a v týdnu před závody si Petr Pavel dokonce vyzkoušel jízdu s vozem Nascar Martina Doubka. „Podle dostupných informací se tak stal opět prvním prezidentem, který řídil vůz Nascar na závodní trati,“ popisuje Altner. Nechyběl samozřejmě ani na MotoGP a také Setkání mistrů Sosnová.

V Sosnové se Petr Pavel opět svezl v závoďáku, konkrétně v rallyovém speciálu Toyota s jezdcem Filipem Marešem. Do aukce se zařadila i fotografie, kterou Pavel pořídil na letošních FMX Gladiator Games.

