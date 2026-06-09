Veteránská elita v Česku. Soutěž elegance, kterou kdysi spoluzaložil Baťa, ukázala auta, která se tu nevidí

Luhačovice se uplynulý víkend staly evropským centrem automobilové elegance na kolech. Návrat soutěže Concours d’Elegance ukázal nejen krásu historických vozů, ale i příběh místa, kde československý motorismus před téměř sto lety psal velké příběhy. Na Moravu tak díky nadšencům přijela ze zahraničí auta, která se v Česku objevují naprosto výjimečně.
„Znáte Technické muzeum v Sinsheimu?“ otočí se na mě Luca Chiusole. Samozřejmě že znám, vždyť jde o celosvětový unikát, vystavuje slavné nadzvukové letouny na střeše a většina exponátů jedinečné a hlavně ohromné sbírky vystavených automobilů a motocyklů je v provozuschopném stavu.
„Tak to je naše,“ usměje se. Luca je synovcem Hermana Lahyera, současného prezidenta muzea. Na provozu se podílí celá rodina. Je mu třiadvacet a zrovna mě veze v jedinečném kompresorovém Mercedesu, samozřejmě z rodinné muzeální sbírky.
Řídí nenuceně a zkušeně. Aby ne, se strýčkem jezdí na veteránské akce od mala, absolvoval také slavnou jízdu z Londýna do Brightonu ve voze Benz Velo z roku 1905. A teď přijel ze Sinsheimu vůbec poprvé s vzácným veteránem v hodnotě několik desítek milionů korun na Moravu.
Přehlídka elegance neboli Concours d’Elegance se po opravdu dlouhé odmlce vrátila do míst, kde má československá motoristická historie mimořádně silné kořeny.
Lázeňské město Luhačovice hostilo soutěž elegance, která zde byla poprvé uspořádána už v roce 1928 z iniciativy nejvýraznější postavy československého průmyslu Tomáše Bati. Tradice pokračovala až do roku 1938, poté ji přerušila válka a poslední poválečné ročníky se odehrály v letech 1946 a 1947.
Následné znárodnění lázeňství a proměna společenských poměrů ale podobným akcím dlouhodobě nepřála. Luxusní automobily, okázalost a důraz na individuální vlastnictví působily v tehdejším socialistickém prostředí jako nežádoucí symboly odsouzeníhodného buržoazního světa.
Obnovení této tradice v moderní době stálo především na iniciativě Františka Kudely a jeho syna Roberta, majitelů Chropyňské strojírny. Vedle hlavního byznysu se dlouhodobě věnují renovacím historických vozů a se svými vozy pak sbírají ocenění i v zahraničí, třeba v Pebble Beach nebo Chantilly.
Právě zkušenost z mezinárodních soutěží elegance je vedla k myšlence přenést podobně vysokou úroveň i do českého prostředí. „Na počátku to byla iniciativa táty, přál si, aby se Concours d´Elegance konala tady. Díky tomu, že jsme se účastnili už mnoha akcí tohoto typu, známe různé sběratele, historiky, nadšence i obchodníky s veterány. A tak jsme je přesvědčili, aby přijeli se svými vozy do Luhačovic,“ vypráví Robert Kudela.
Organizace akce se ujal šéfredaktor magazínu Motor Journal Karel Kupka s dcerou Kateřinou.
Do Luhačovic tak první červnový víkend dorazilo padesát automobilů výjimečné historické hodnoty. Díky kontaktům rodiny Kudelových se podařilo přesvědčit posádky nejen z Česka, ale také z Německa, Belgie, Slovenska, Velké Británie, Nizozemska i Rakouska. Právě mezinárodní rozměr a šíře účastníků výrazně přiblížily akci prestižním evropským soutěžím elegance.
Výjimečnost celé události podtrhlo i samotné prostředí jednoho z nejcennějších lázeňských areálů v Česku. Vedle hlavní víkendové expozice přímo v centru města totiž auta ve čtvrtek a pátek vyrážela na jízdy do okolí, třeba do Kroměříže nebo Rožnova pod Radhoštěm, takže je lidé mohli obdivovat přímo na cestách. A vídat takto výjimečné vozy v pohybu, na moravských silničkách, se jen tak nestává. Není bez zajímavosti, že v padesátce cenných vozů nebylo ani jedno československé…
Hlavní sobotní přehlídka se pak odehrála přímo před Jurkovičovým domem, kde se svět najednou vrátil do období první republiky. Mnohé z veteránů byly navíc doplněné o květinovou výzdobu, jak bylo zvykem už před téměř sto lety, a nejen dámy, ale i pánové se oblékli do dobových kostýmů.
Mezi absolutní hvězdy patřily kompresorové Mercedesy z 20. a 30. let. „Jsou mimořádně ceněné především proto, že symbolizují jednu z prvních etap vývoje výkonných sportovních automobilů,“ vysvětluje Karel Kupka.
Jejich technika, v případě šestiválcových motorů spojená s konstruktérským vlivem Ferdinanda Porsche, využívá mechanické přeplňování kompresorem, které tehdy umožňovalo dramaticky zvýšit výkon a posouvat hranice rychlosti i spolehlivosti.
„Šlo o technologii, která z těchto Mercedesů učinila jedna z prvních skutečných ‚superaut‘ své doby a dnes patří mezi nejcennější předválečné veterány vůbec,“ dodává Kupka. Vedle nich patřily k největším tahákům také vozy Alfa Romeo 6C a 8C, které reprezentují vrchol italské sportovní školy meziválečného období, pozornost přilákal ale také jedinečný Avions Voisin C23/24, který symbolizuje art deco na kolech.
Řinčící cihla
Možnost projet se na sedadle zmíněného Mercedes-Benzu 630 K ze sbírky muzea v Sinsheimu byl jedinečný zážitek. Základ tvoří řadový šestiválec o objemu 6,3 litru. Motor je přeplňovaný mechanickým kompresorem Roots, který se aktivuje při plném sešlápnutí plynu. Bez kompresoru má vůz výkon okolo 100 koní, se zapnutým kompresorem zhruba 140 koní, což byla na konci 20. let extrémní hodnota.
Písmeno „K“ pochází z německého „Kurz“ (krátký) a označuje sportovní verzi se zkráceným rozvorem oproti standardnímu 630. Tyto „K“ verze byly lehčí, tužší a výrazně sportovnější.
Luca Chiusole na cestě směrem k Rožnovu občas sešlápne plyn vážně až na podlahu a charakter auta se náhle promění, motor zvonivě řinčí a auto tvaru cihly, s nepřehlédnutelnou hvězdou nad chladičem, která připomíná zaměřovač, rozráží studený vzduch. Občas to po Lucovi vyžaduje lehké, ale velmi pohotové kontra v zatáčce. Nechce se věřit tomu, že tomuto vozu je téměř sto let.
Přesedám ještě to osmiválce 500 K stejné značky a užívám si důstojné svezení. Uwe Rebmann, majitel vozu, má doma ve Stuttgartu pár veteránů, po kompresorovém Mercedesu ale prý toužil dlouho. „To je zkrátka úplně jiný zážitek. Hlavně i to, že se s ním dá cestovat běžnou dnešní dálniční rychlostí,“ dodává.
Působivý zážitek je také projet se na zadním sedadle Bugatti Type 44 Radima Hlaváčka, v černo-blankytném laku a krásným interiérem.
Pozornost si ale zaslouží prakticky každé auto, které do Luhačovic dorazilo, ať už „jen“ na statickou sobotní výstavu, tak i jako účastník výletů.
A nebyla by to soutěž elegance, kdyby se také nehodnotilo. V odborné porotě se objevili například historici a autoři publikací Ben Erickson a Peter Larsen, dále sběratel Stanislav Karger mladší, vedoucí oddělení silniční a lodní dopravy v Národním technickém muzeu Petr Kožíšek, šéfredaktor Motor Journalu Karel Kupka a jeho zástupce Jiří Mewald či designér a automobilový nadšenec Michal Froněk.
V kategorii Angličtí gentlemani zvítězil na základě hodnocení jury Riley 14/6 Pavla Kaliny. Mezi poválečnými vozy do roku 1960 uspěl Aston Martin DB2/4 Mk. II, třídu vozů 1961–1996 ovládlo Ferrari 275 GTB. Ve francouzské kategorii elegance zvítězil Avions Voisin C23/24, v italské nespoutanosti Alfa Romeo 6C 2300 a v německé preciznosti Mercedes-Benz 26/120/180 S z roku 1927.
Právě tento vůz s kompletně dámskou posádkou se stal absolutním vítězem Best of Show. Vůz patří Anke Rückwarth, sběratelce veteránů a současně také prezidentce Mercedes-Benz Kompressor Clubu.
Celá akce tak navázala na historický odkaz Luhačovic, ale zároveň ukázala, že i téměř po sto letech může soutěž elegance v lázeňském prostředí fungovat jako mimořádná přehlídka automobilové krásy.
„Jestli se bude konat znovu? To opravdu nevím, musím říct, že organizačně to bylo opravdu náročné. Kdyby ne, jsme rádi, že se to povedlo alespoň jednou,“ hodnotí jedinečnou událost, která v kontextu českého prostředí neměla obdoby, Robert Kudela.
Concours d’Elegance v Luhačovicích však ukázal nejen krásu historických vozů, ale i příběh místa, kde československý motorismus kdysi napsal jednu důležitou kapitolu.
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