Turkovo černé „géčko“ budí emoce. Má dvě tváře, proč ho ale tolik miluje určitý typ lidí?

Schwarzenegger, Hamilton, Vémola, Turek. Symbol luxusu, který si oblíbily celebrity, sportovci a bohatí podnikatelé jak v Česku, tak po celém světě. Jen málokteré auto dokáže vyvolávat tak rozdílné emoce jako Mercedes-Benz třídy G. Přitom je to jeden z posledních opravdových terénních automobilů, který kdysi vznikl s cílem zvládnout i ty nejtěžší podmínky.
Ať už si o nehodě vládního zmocněnce Filipa Turka myslíte cokoli, jedna věc je jistá. Znovu přitáhla pozornost k autu, které samo o sobě vyvolává silné reakce.
Černý hranatý Mercedes-Benz třídy G není vůz, kolem kterého by lidé prošli bez povšimnutí, i kdyby zrovna nestálo na pražské I.P.Pavlova s lehkými odřeninami, zatímco nemocniční Fabia skončila po nárazu na střeše.
Pro někoho představuje vrchol automobilové odolnosti, technické schopnosti a originálního designu, pro jiného symbol okázalého luxusu a světa celebrit, sportovců či bohatých podnikatelů, kteří se tak nějak „rádi ukazují“.
Právě tato rozporuplnost dělá z „géčka“ jeden z nejzajímavějších automobilových fenoménů posledních desetiletí. Přitom málokteré auto dokázalo spojit vojenské kořeny, dobrodružné expedice, svět slavných osobností i statusový symbol pro nejbohatší lidi planety. Ani Land Rover Defender nemá tak vyhraněnou image.
Právě tato dvojí identita je na třídě G fascinující. Málokterý automobil má tolik různých tváří. Je to jeden z nejpoctivějších terénních vozů historie, současně ale vůz, kteří nemalá část veřejnosti vnímá jako drahou hračku lidí, kteří si potřebují dokazovat úspěch.
Hodně k tomu přispěly obrázky slavných osobností, které z vysokého hranatého Mercedesu vystupují před luxusními restauracemi, někdy i tam, kde by běžný řidič parkovat neměl. Nebo situace, kdy řidiči v agresivně upravených verzích od Brabusu nebo Mansory nerespektují rychlostní limity.
A tak se Třída G stala součástí světa celebrit natolik, že u části veřejnosti téměř zastínila jeho skutečný původ.
Přitom na začátku to nebyl žádný módní doplněk. Mercedes-Benz G vznikl jako robustní terénní automobil vyvinutý původně na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let ve spolupráci s rakouskou firmou Steyr-Daimler-Puch.
Jeho původním posláním bylo zvládnout nejtěžší podmínky, tedy hlavně vojenskou službu, práci v terénu i náročné civilní nasazení. Konstrukce odpovídala tehdejší filozofii: rámový podvozek, tuhé nápravy a mechanická odolnost.
První zákazníci nebyli hollywoodští herci ani fotbalisté jako dnes, ale armády a státní složky. „G-Wagen“ neboli Geländewagen, terénní vůz, si pořizoval například německý Bundeswehr a získal pověst automobilu, který vydrží téměř všechno.
A pak ho objevili dobrodruzi. Jedním z důkazů jeho schopností je příběh německého cestovatele Günthera Holtorfa, který se svým Mercedesem 300 GD přezdívaným Otto během více než dvou desetiletí projel téměř celý svět. Auto absolvovalo necelý milion kilometrů přes desítky zemí a Günther si jeho odolnost nemohl vynachválit.
Zásadní vliv Arnolda Schwarzeneggera
Jestli ale někdo zásadně změnil pohled na Třídu G, byl to Arnold Schwarzenegger. Bývalý kulturista, herec a později kalifornský guvernér si hranatý Mercedes oblíbil v době, kdy ho v USA za luxusní SUV nikdo nepovažoval. Díky němu se z evropského teréňáku stal symbol síly a úspěchu a géčko se najednou objevovalo před hollywoodskými studii a v ulicích Beverly Hills.
A na téhle vlně vyrostla celá nová kultura kolem vozu.
Mezi známé majitele patří například Cristiano Ronaldo, který si pořídil výrazně upravenou verzi G 63 AMG. Jako součást osobní značky a životního stylu sehrál roli i u rodiny Kardashianových, která pomohla upevnit jeho pozici jako módního symbolu luxusu.
A milují ho i řidiči nejrychlejších aut světa. Pilot formule 1 Lewis Hamilton si do své sbírky pořídil opulentní G63 6×6. Ano, to více jak čtyřtunové monstrum s šesti koly.
Podobnou proměnou prošla třída G i v Česku. Mimochodem, vždyť „géčko“ měl rád také tenista Ivan Lendl (více si přečtěte zde).
I dnes se mu prodejně ohromně daří a patří mezi nejvýraznější vozy určitého typu české podnikatelské a společenské elity. A tak se s ním veřejně rádi pochlubí třeba Karlos Vémola, v Třídě G lze také vídat modelku Simonu Krainovou.
Stalo se jedním z automobilů, které dávají najevo úspěch, a tak vyvolává rozporuplné reakce. Pro jedny představuje dokonalou kombinaci luxusu, výkonu, schopností a designu, pro druhé symbol okázalosti a demonstrace bohatství. Právě tato dvojznačnost je ale součástí jeho kouzla – ať už si o tom myslíte cokoli.
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