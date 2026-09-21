Česko otočilo a pustilo Teslu bez řidiče na silnice. Za funkci se platí

Tesly mohou autonomně jezdit i v Česku, i když jen pod dohledem řidiče. Použití systému FSD Supervised schválilo ministerstvo dopravy a ve formě měsíčního předplatného se objevuje v konfigurátoru Modelu 3 i Modelu Y.
Na začátku roku ještě Tesla kolem uvedení systému samočinného řízení mlžila, teď se však Česko stává sedmou evropskou zemí, kde systém FSD Supervised půjde legálně využívat. České ministerstvo dopravy uznalo prozatímní schválení nizozemského orgánu RDW, které Tesla dostala letos v dubnu.
„K posouzení systému jsme přistoupili odpovědně. Naši odborníci jednali se zahraničními partnery i se zástupci automobilky Tesla. Posuzovali jsme systém především z hlediska bezpečnosti, která je pro nás v tomto ohledu klíčovou záležitosti. Všechny nyní dostupné údaje a informace nás přesvědčily k tomu, abychom následovali příkladu Holandska, Belgie, Dánska a dalších zemí a tento systém zájemcům zpřístupnili,“ řekl ke schválení ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
V českém konfigurátoru Tesly najdete možnost připlatit si za plně autonomní řízení pod dohledem jak u Modelu 3, tak u Modelu Y. K dispozici je ve formě měsíčního předplatného za 2400 korun.
Hardwarovou výbavu běžného auta totiž nový systém nijak nerozšiřuje, Tesla vše řeší softwarově prostřednictvím kamer, které v autě už stejně jsou, vlastních mapových podkladů, stávajících asistenčních systémů a umělé inteligence.
Ministerstvo dopravy připomíná, že na stupnici SAE je Tesla FSD Supervised nadále na druhém stupni autonomie z pěti možných, to znamená částečně automatizované řízení. Za auto je tak celou dobu zodpovědný řidič, který i při aktivovaném samočinném řízení musí být připraven převzít kontrolu nad vozem. Musí také celou dobu dávat pozor na cestu i chování vozu.
Česká legislativa je přitom od 1. ledna letošního roku připravená dokonce na autonomní řízení třetí úrovně z pěti možných. Legálně tak řidič může na některých úsecích dálnic a rychlostních silnic nejen pustit volant, ale i nechat ovládání plně v režii auta. Automobilka je v takovém případě také zodpovědná za případnou nehodu. Řidič nicméně musí být po vyzvání do deseti sekund schopný přebrat kontrolu nad vozidlem zpět. To ale není případ systému od Tesly.
Americká automobilka slibuje, že se sadou pokročilých asistenčních funkcí může Tesla „pod aktivním dohledem řidiče dojet téměř kamkoli“. Fungování si redakce mohla vyzkoušet na jaře při demonstračních jízdách kolem Prahy. Auto jezdilo podobně jako defenzivní řidič, nepřekračovalo povolenou rychlost, spíše se pohybovalo pod ní. Drželo se uprostřed jízdního pruhu, přitom směr jízdy měnilo velmi plynule a předvídatelně.
Systém si poradil s víceproudými křižovatkami, silnicemi bez vodorovného dopravního značení i chodci na krajích silnice. Neobjevila se situace, kdy by zazmatkoval nebo udělal něco nepředvídatelného. Pořád šlo nicméně jen o velmi omezenou demonstraci, ačkoliv americká automobilka uvádí, že při využití FSD Supervised je pravděpodobnost kolizí na ujetý kilometr až sedmkrát menší v porovnání s běžným řidičem.
Modely Tesla s tímto systémem pak celosvětově najely přes 23 miliard kilometrů, především ve Spojených státech. V Evropě zvládly přes 1,8 milionu kilometrů. Právě učení se v praxi uvádí automobilka jako hlavní zdroj zlepšování systému.
„Globální vozový park Tesla najede každý den dohromady přes 320 milionů kilometrů a generuje při tom anonymizovaná a agregovaná jízdní data. Pomocí těchto dat se systém FSD Supervised naučil reagovat i na ty nejvzácnější jízdní situace, což přispívá ke zvýšení bezpečnosti každodenního dojíždění pro řidiče vozů Tesla i ostatní účastníky silničního provozu,“ uvádí automobilka.
Z amerických silnic nicméně občas obletí svět video s vážnou nehodou Tesly, která byla v režimu autonomní jízdy. Někdy je vina na straně auta, jindy naopak svého řidiče před výraznějšími následky ochrání. Tesla však čelí kvůli svému systému v Americe žalobám a posvítit si na něj více chtějí i zákonodárci. Automobilka miliardáře Elona Muska přitom v USA provozuje i flotilu autonomních taxíků. Nedávno spustila, byť ve značně omezeném režimu, jízdy v modelu Cybercab, který zcela postrádá volant. Oproti konkurenčnímu Waymu nicméně výrazně zaostává.
Vedle České republiky je systém plně samočinné jízdy pod dohledem dostupný aktuálně v Nizozemsku, Belgii, Dánsku, Estonsku, Litvě a Slovinsku. Některé státy ale zůstávají vůči funkci skeptické, třeba francouzské úřady už dříve uvedly, že v současné podobně FSD neschválí kvůli otázkám ohledně dodržování rychlosti nebo nedostatečné kontrole řidiče, jestli skutečně dává pozor. S otazníky k systému přistupuje třeba i Finsko.
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