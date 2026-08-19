Tesla bez volantu je prý skoro nepoužitelná. I tak do ní Musk za pár dnů posadí zákazníky

Po dvou letech od představení to vypadá, že Tesla konečně vypustí do ulic flotilu taxíků bez volantu a pedálů. Cybercab by měl v texaském Austinu začít jezdit do konce srpna a nebyl by to Elon Musk, aby k tomu nevymyslel propagační kampaň. Zároveň ale Cybercab vzbuzuje řadu nejen bezpečnostních otázek. Jeho použitelnost je totiž značně omezená.
Zaměstnanci Tesly se mají připravit na spuštění provozu robotaxíků s označením Cybercab, uvedla začátkem týdne agentura Reuters. Dojít by k němu mělo ještě během srpna: první veřejné jízdy Tesla nabídla právě svým zaměstnancům, nicméně krátce po spuštění mají být Cybercaby zařazené do běžné flotily robotaxi v texaském Austinu. Aktuálně tam Tesla, stejně jako v několika dalších městech, provozuje flotilu Modelů Y.
Automobilka Elona Muska už také zahájila veřejnou propagační kampaň. Na svém účtu na sociální síti X – tu vlastní Musk stejně jako Teslu – proto zveřejnila výzvu, že každý, kdo se sveze v existujícím autě v rámci služby Robotaxi, může vyhrát účast na premiéře Cybercabu. „Více jízd, větší šance na výhru,“ dodává Tesla.
Cybercab je vůbec první auto americké značky, které nemá pedály ani volant a mělo by být skutečně autonomní. Mělo, ale tak úplně alespoň zatím není, jak podotýká web Electrek. Ačkoliv Cybercab nemá prostředky k fyzickému ovládání jako stávající robotaxi na bázi Modelu Y, využívá úplně stejný hardware a software pro autonomní jízdu. Jinými slovy, schopnost autonomní jízdy se ani v autě bez pedálů a volantu zatím nezmění.
Většina aktuálních autonomních taxíků přitom jezdí po Austinu pořád pod dohledem. Electrek píše o tom, že celkem má Tesla ve městě zaregistrovaných 186 robotaxi, bez bezpečnostního dohledu a tedy zcela samostatně ale prý jezdí jen 17 z nich. Další čtyři auta bez dohledu jezdí v Dallasu. Jinak ale v robotaxíku sedí vždy někdo z Tesly.
Kromě jiného zatím automobilku Elona Muska omezuje počet nasbíraných dat. Tesla sama uvádí, že autonomní taxíky, kromě Texasu provozované ještě na Floridě (dohromady jezdí v šesti městech, naposledy byla služba spuštěná v Tampě a Orlandu), zatím celkově najezdily jen něco přes 611 tisíc kilometrů.
Ostatně Tesla je spustila teprve loni a zatím je v každém městě provozuje jen v jeho určité části. Výjimkou je domovský Austin, tam se letos v červnu povedlo – rok od spuštění autonomních taxi – pokrýt celou metropolitní oblast.
Konkurenční Waymo přitom od roku 2020 najelo jen se zákazníkem, bez dohledu, skoro miliardu kilometrů. Rozdíl je zjevně obrovský.
Kromě malé flotily aut Teslu omezuje také oblast, kde mohou jezdit, a bezpečnost. Podle nezávislého sledování jen v Austinu je robotaxi od Tesly účastníkem nehody zhruba čtyřikrát častěji než auto s lidským řidičem.
Tesla tvrdí, že flotilu Cybercabů bude monitorovat na dálku a operátoři jsou případně připraveni zasáhnout. Zároveň už hasiči v Austinu dostali školení, jak v případě nehody s autem zacházet. Zaměstnanci Tesly také už od července provádějí zkušební jízdy v taxíku na soukromých cestách okolo kampusu značky v Texasu, podle Reuters se od června Cybercaby objevují i v běžném provozu.
Když Tesla Cybercab v říjnu 2024 představila, slibovala také jeho komerční dostupnost za cenu kolem 630 tisíc korun. Jak podotýká Electrek, nedá se příliš očekávat, že by si ho zájemci v blízké budoucnosti skutečně mohli koupit už jen proto, že se zvládne pohybovat jen ve velmi omezené oblasti. Kdekoliv mimo zmapovaná území je bez volantu a pedálů auto v podstatě nepoužitelné.
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