Takový byl velký návrat Avie: Česká náklaďáková legenda dostala druhou šanci

Před deseti lety dostala Avia nového českého majitele a s ním i šanci na návrat mezi výrobce nákladních aut. Výroba se přestěhovala z Letňan do Přelouče, vznikla modernizovaná řada D s označením Initia a automobilka se znovu pokusila oslovit zákazníky. Druhý život slavné značky ale trval jen několik let a skončil v roce 2020.
Právě před deseti lety se začala psát poslední kapitola automobilky Avia, která od roku 2006 patřila pod křídla indické skupiny Ashok Leyland. Ta vyráběla v Indii desetitisíce nákladních i užitkových vozidel, a to jak pro civilní, tak vojenský sektor.
Indové si od vlastnictví Avie slibovali možnost vstupu na evropské trhy a získání evropského know-how, na oplátku nabídli stabilní financování podniku. Během této éry Avia pokračovala ve vývoji vozidel se vznětovými motory Cummins, montovala ale také podvozky pro elektromobily, které byly dodávány zejména na britský a americký trh.
Ashok Leyland využil možností svých vlastních výrobních závodů i dodavatelů a přenesl produkci některých komponentů do Indie. Se zaváděním výroby komponentů pomáhali zaměstnanci Avie, kteří do Indie cestovali a na místě řešili problémy, naopak inženýři Ashoku zase cestovali do Letňan, kde se seznamovali s technikou vozu řady D a pracovali na projektech dalšího využití této platformy.
V Indii vznikla zcela nová pobočka pro výrobu podobných nákladních automobilů. Ty byly představeny v roce 2013. Ve stejný moment ovšem Ashok Leyland oznámil ukončení financování výrobních aktivit v Letňanech a rozhodl se Avii nabídnout jinému zájemci.
Většina z více než dvou stovek zaměstnanců letňanského závodu skončila v létě roku 2013, další část pak počátkem roku 2014. Jediné, co zůstalo zachováno, bylo oddělení vývoje, které pokračovalo v přípravě vozidla Euro 6. I přes rozhodnutí ukončit produkci automobilů Indové alespoň investovali do nové generace vozu.
Samotný prodej automobilky ale neproběhl tak rychle, jak si Ashok Leyland představoval, na nového zájemce se čekalo dlouhé dva roky. Z několika potenciálních partnerů to nakonec byla společnost Excalibur, ze které se nedlouho poté zformovala Czechoslovak Group (CSG).
K oficiálnímu oznámení o převzetí a založení Avia Motors s.r.o. došlo v létě roku 2016. V Avii zavládla radost, že se společnosti ujímá silná tuzemská investiční skupina, které se navíc už dříve podařilo stabilizovat i slavnou kopřivnickou automobilku Tatra.
Management CSG poté oslovil dřívější zaměstnance Avie a nabídl jim možnost vrátit se zpět a pomoci zahájit výrobu vozidel. Do letňanského podniku začali dojíždět technici a operátoři z přeloučské pobočky CSG a začali se zaučovat na výrobních linkách.
Záhy bylo rozhodnuto, Avia opustí stávající areál v Letňanech a výroba bude přesunuta do Přelouče, do areálu někdejšího Vojenského opravárenského podniku. Připomeňme také, že tento podnik se dříve podílel na přestavbách vozidel Avia na verze 4x4, nebo dokonce 6x6, kdy na podvozek vozu V3S byla usazena kabina Avie.
Pro účely přesunu a spuštění výroby nových Avií došlo v Přelouči k rekonstrukci několika budov. Nové prostory ovšem nabízely významně menší plochy, ať už se jednalo o svařovací linku, nebo montážní a skladovací prostory. Z původní letňanské haly se do Přelouče nestěhovala lakovací linka, projekt počítal s výrobou – svařováním kabin (a lakováním v kopřivnické Tatře) a následnou montáží podvozku s kabinou.
Během následujících dvanácti měsíců Avia znovu ožila a v květnu 2017 se definitivně přestěhovala do Přelouče, zároveň byl dokončen vývoj nové generace vozu Euro 6, připravena sériová výroba, a to včetně potvrzení homologací.
Kromě modernější techniky dostala Avia řady D také upravený vzhled, který spočíval v upraveném exteriéru, s nově tvarovanou kapotou a nárazníkem, do kterého se přestěhovaly světlomety. Uvnitř vozu na zákazníky čekal moderní přístrojový štít a nové ovladače, upravená palubní deska a výbava, včetně povinných asistentů. Kompletní změnu prodělala elektroinstalace a chlazení agregátu Euro 6.
Vozidlo dostalo na popud oddělení vývoje obchodní název Avia Initia, což mělo symbolizovat nový začátek. Automobilka Avia vozidlo Euro 6 ve faceliftované verzi představila v září 2017 v Přelouči, kde připravila několikadenní program pro odbornou i laickou veřejnost. Následně se rozeběhla předváděcí kampaň v České a Slovenské republice, nazvaná Avia Roadshow.
Hned poté byla spuštěna sériová výroba, kterou ale doprovázely určité porodní bolesti, spjaté s novou technikou, na druhou stranu vůz bodoval svým faceliftovaným vzhledem kabiny. Bohužel ale prodeje nové Avie nedosahovaly takových počtů, jaké bylo očekávání vlastníka.
V daném segmentu panovala tvrdá konkurence a nový vůz Avia Initia, díky moderní (a drahé) technice motoru Euro 6, musel být nabízen za vyšší cenu než předchozí generace. Ani portfolio modelů nebylo příliš široké, na rozdíl od předchozí verze Euro 5 byl nyní nabízen model s menším výběrem rozvorů a tonáže.
Jako hlavní produkt stanovili obchodníci dvanáctitunu označovanou jako D120, ke které později přibyla ještě verze D120 4x4. Uvažovaná byla také spolupráce se zahraničními partnery, dokonce i na alternativních pohonech. Zdárnému dokončení projektu ale učinily přítrž komplikace v době covidu, které veškeré aktivity zastavily.
V přeloučské pobočce tak vznikly pouze desítky automobilů s klasickým vznětovým motorem. Počátkem roku 2020 vlastník CSG oznámil, že výroba vozů je ekonomicky nerentabilní, a výrobu ukončil. Vyrobené vozy Avia postupně prodala, propustila zaměstnance nebo je převedla na jiné úkoly a postupně pozastavila veškeré související činnosti.
Zájemci o detailnější informace o automobilech Avia se mohou těšit na další pokračování mapování historie automobilky. Aktuálně je na pultech knihkupectví a v e-shopech publikace o předchozí řadě A „Avie Licence Saviem“, připravuje se již ale další díl knihy, která detailně popisuje celý příběh nákladního vozu řady D, vyráběného od roku 2000 až do ukončení v roce 2020.
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