Studenti z Prahy vyvinuli úsporný soutěžní stroj, elektromotor váží ani ne půl kila

Studenti z Fakulty dopravní ČVUT dokončili vývoj nové generace závodního elektromobilu. S vozem, který je podle nich výrazně lehčí a efektivnější než předchůdce, se představí na evropském finále soutěže Shell Eco-marathon
Studentský tým Green Gliders z Fakulty dopravní ČVUT se podruhé zúčastní mezinárodní soutěže Shell Eco-marathon, která se uskuteční tento týden na polském okruhu Silesia Ring. Do závodu, kde hraje nejdůležitější roli efektivita, přiveze nový elektromobil. S ním by studenti chtěli překonat svůj loňský výsledek.
Právě loni totiž dokázal tým ujet 171 kilometrů na jednu kilowatthodinu. Zkušenosti získané během prvního ročníku studenti využili při vývoji nové generace vozu, který by měl být ještě efektivnější. Cílem je přiblížit se dvojnásobné hodnotě dosažené loni, uvádí tisková zpráva společnosti Shell.
„Loňská účast nám ukázala, co fungovalo a kde máme prostor ke zlepšení. Díky získaným zkušenostem jsme mohli navrhnout prakticky nové vozidlo, které je lehčí, efektivnější a technologicky vyspělejší. Naším cílem je posunout se výrazně dál než při první účasti a ukázat, že tým z ČVUT dokáže obstát v silné mezinárodní konkurenci,“ říká Illia Melnyk, vedoucí týmu Green Gliders.
Nový prototyp prošel rozsáhlými konstrukčními změnami. Studenti opustili samonosnou konstrukci a přešli na rámové řešení, které podle týmu umožnilo snížit hmotnost vozu přibližně na polovinu a současně zlepšit aerodynamiku.
Vůz dostal také nový akumulátor, vlastní systém řízení baterie a elektromotor o výkonu 2 kW. Oproti předchozímu pohonu je výrazně lehčí, jeho hmotnost činí zhruba 400 gramů místo původních šesti kilogramů.
Díky modernizované telemetrii se také budou snadněji sbírat a sdílet data s řidičkou během závodu. Tým tak může v reálném čase upravovat strategii jízdy. Ke snížení hmotnosti přispívají rovněž karbonové díly řízení a podvozku nebo komponenty vyrobené pomocí 3D tisku.
Ve studentské soutěži Shell Eco-marathon je úkolem ujet co nejdelší vzdálenost s minimální spotřebou energie. V kategorii Prototype, ve které startuje i český tým, soutěží extrémně lehká vozidla navržená výhradně s důrazem na maximální hospodárnost.
Letošního evropského finále se zúčastní téměř 120 týmů z 25 zemí Evropy, Afriky a Blízkého východu. Soutěžní vozy využívají elektrický, vodíkový i spalovací pohon. Konkurence bývá tradičně velmi silná. Vítěz loňské kategorie bateriových prototypů z Francie dosáhl výkonu 1221 kilometrů na jednu kilowatthodinu elektrické energie.
Letošní ročník je nový i tím, že se z něj lze kvalifikovat na připravovaný Shell Eco-marathon Global Championship a bojuje s o účast na celosvětovém finále plánovaném na příští rok v katarském Dauhá.
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