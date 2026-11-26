Když před něj v Praze postavili Tatru 77 jako překvapení, rozzářily se mu oči. Lord Norman Foster, jeden ze současných nejslavnějších architektů světa, se nejprve zajímal o technické detaily, pak si vyzkoušel místo řidiče a nakonec v československé aerodynamické limuzíně vyrazil na projížďku městem.
Připravené překvapení nebyla náhoda. Jednadevadesátiletý Brit přijel do Prahy na mezinárodní festival architektury a designu PULSE. Vystoupil na něm jako hlavní host a v pondělí převzal cenu Jana Kaplického za celoživotní přínos architektuře a designu. Nedělní projížďka v Tatře 77 byla ale promyšleně připravená.
Norman Foster má totiž pro české Tatry mimořádnou slabost. Ve své sbírce vlastní Tatru 87 z roku 1948, kterou nechal renovovat v Kopřivnici. A o jejich konstrukci a historii ví překvapivě mnoho.
„O Tatrách mluvil vážně s obdivem a znalecky. Všiml si na palubní desce plaketky z výstavy v Pebble Beach a vybavil si, že tam byla,“ popisuje sběratel Tater, rovněž vystudovaný architekt, Pavel Kasík. Právě jeho zelená Tatra 77 se v roce 2014 získala na nejprestižnější veteránské výstavě konané v Kalifornii ocenění ve své kategorii.
Jde o mimořádné vozidlo. Do současnosti se dochovalo jen asi dvacet exemplářů v různém stavu, tato ale ohromí i špičkovou renovací, která trvala přes dvacet let. Později se dostala také do londýnského Victoria and Albert Museum, kde se v roce 2019 stala jedním z hlavních exponátů výstavy o vlivu automobilu na moderní svět.
Pro Fostera jsou totiž automobily mnohem víc než dopravní prostředky. Detailně jeho vztah k autům popisují Hospodářské noviny. Vnímá je podobně jako architekturu: jako spojení techniky, konstrukce a estetické formy.
Tatru 87, kterou vlastní, si zamiloval už zhruba před třiceti lety při návštěvě Deutsches Museum v Mnichově. „Byl jsem hluboce ohromen její krásou plynulých linií,“ vzpomínal později. Její proudnicovou karoserii a zadní ploutev přirovnával k futuristické soše.
Podobně mluví i o dalších automobilech. V rozhovoru pro časopis Porsche Christophorus v roce 2021 přiznal, že ho už od dětství fascinovaly závodní vozy a především konstrukce Porsche s motorem vzadu. „Pro mě jsou to umělecká díla jako futuristické sochy,“ řekl.
Jeho vlastní garáž tomu odpovídá. Vedle Tatry 87 v ní najdeme například Chrysler Airflow z roku 1934, Citroën DS Décapotable, BMW Isettu 600, Porsche 356, Bentley R-Type Continental, Mercedes-Benz 300 SL nebo Volkswagen T1 Samba, tedy vrcholnou verzi s 24 okny.
První auto, které vlastnil, byl prý Lotus Elan. Klasickým vozem, který si pořídil jako jeden z prvních, byl Mercedes-Benz 230 SL s typickou střechou „pagoda“. Dlouho toužil také po Voisinu C7 Lumineuse z roku 1926, tedy automobilu světoznámého architekta Le Corbusiera, který se s ním nechával fotografovat před svými stavbami. Foster jeho majitele prý o koupi přesvědčoval dlouhých patnáct let.
Nejde přitom o náhodnou přehlídku drahých veteránů. Fostera zajímají hlavně auta, která se vymykala své době. Nejlépe to dokládá jeho dárek k pětasedmdesátinám.
V roce 2010 si totiž nechal postavit funkční čtvrtý exemplář Dymaxionu, jednoho z nejpodivuhodnějších dopravních experimentů třicátých let. Navrhl ho americký architekt a vynálezce Buckminster Fuller, s nímž se Foster osobně znal a dlouhá léta s ním spolupracoval.
Přibližně šest metrů dlouhý stroj měl tři kola, vzadu uložený motor Ford V8 a řídilo se jím jediným zadním kolem. Fuller si představoval automobil, který se vymaní z běžných představ o dopravě. Původní prototypy však provázely konstrukční problémy a do sériové výroby se nikdy nedostal.
Foster si přesto nechal postavit další kus. Ne proto, že by šlo o praktické auto, ale protože ho fascinovala odvaha původní myšlenky.
Svou vášeň propojil s profesí v roce 2022, kdy v Guggenheimově muzeu v Bilbau připravil výstavu „Motion. Autos, Art, Architecture“. Představil na ní 38 automobilů a stovky dalších exponátů, které ukazovaly, jak automobil ovlivnil architekturu, umění, průmysl i podobu měst. Nechyběla ani jeho Tatra 87, replika Dymaxionu a samozřejmě jedinečný Voisin.
Automobilový design podle Fostera patří do stejného kulturního kontextu jako architektura, sochařství a malířství. Výstavu dokonce označil za jakési requiem za érou spalovacích motorů.
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