Krásné dívky a škodovky, které překvapí i znalce. Oblíbený kalendář je venku

Škoda 200 RS, závodní „embéčko“, unikátní Giom 1, prodloužený Favorit i autobus předělaný na přepravu plachetnice. Kalendář ukazuje škodovky, které se do běžných katalogů jen tak nevejdou. A posílá je do kulis opuštěných stadionů, nedokončené dálnice, větrného mlýna nebo bývalé řepařské drážky.
Na zdech mnoha garáží, autodílen i kanceláří si tento kalendář drží místo už téměř dvě desetiletí. Klatovský klub, který pořádá srazy vozů Škoda, amatérskou rallye, Rally ples nebo autokino, vydal první kalendář v roce 2007. Z původního nápadu se postupně stala tradice a později přibyla i druhá řada věnovaná veteránům jiných značek, takzvaným „neškodovkám“.
Nyní přichází už jednadvacátý nástěnný kalendář, tentokrát na rok 2027. Dvanáct škodovek není jen tak ledajakých. Jsou tu závodní speciály, prototypy a užitkové kuriozity. Nechybí u nich samozřejmě modelky. A stejně důležitou roli jako auta hrají místa, kde se fotografovalo.
Za objektivem opět stál Radim Kořínek, kterému tentokrát pomáhaly Helena Čermáková, Miss České republiky 2021, Hana Cermanová a Nicole Priščová. Poprvé se přitom tým vydal i na Slovensko.
Závodní škodovky, které předběhly dobu
Jedním z nejzajímavějších aut v kalendáři je replika Škody 200 RS, závodního prototypu z roku 1974, který předcházel slavné Škodě 130 RS.
„Původní 200 RS vznikla na základě kupé 110 R, ale s běžným erkem už měla společného jen poměrně málo. Dostala nižší a širší karoserii, motor z vývojové řady 720 a pětistupňovou převodovku Porsche. Dvoulitrová verze vznikla ve dvou kusech, vedle nich existoval ještě jeden vůz 180 RS,“ říká Roman Schavel ze Škodateam klubu v AČR, který kalendář vydává.
Rozjetý projekt narazil na něco, co závodníci ovlivnit nemohli, změnu předpisů FIA. Prototypy přestaly splňovat podmínky pro homologaci a po pouhých třech závodech bylo po jejich kariéře. Zkušenosti z vývoje se ale neztratily. O rok později přišla Škoda 130 RS, jeden z nejslavnějších závodních vozů značky.
V kalendáři jsou hned dvě repliky „stotřicítky“. „S jednou z nich slovenský jezdec Ján Ondrejka stále závodí do vrchu, druhá je zachycena ještě během stavby,“ dodává Schavel.
Ještě méně známý je příběh Škody 2000 MI Turbo, repliky závodního speciálu z roku 1975. Bořivoj Kořínek a mechanik Josef Mrkvička vzali karoserii 110 R, přidali díly ze Škody 130 RS a pořádně rozšířili zadní blatníky. Motor z vývojové řady 720 měl objem 1771 cm³, turbodmychadlo a byl uložený uprostřed místo zadních sedadel.
Při prvních zkouškách měl údajně nabídnout až 238 koní. Tehdejší technika ale měla k bezproblémovému využití takového výkonu daleko a spolehlivost motoru nakonec jeho závodní kariéru brzdila.
Zajímavou připomínkou závodní historie je také replika Škody 1000 MB B5. „Sériové embéčko se proměnilo v něco, co s rodinným sedanem mělo společný snad jen základní tvar karoserie. Závodní vůz dostal odlehčenou karoserii, plexisklová boční okna, hliníkové dveře a laminátové kapoty. V konečné podobě poháněl vůz motor řady 720 o výkonu 154 koní,“ připomíná Schavel.
Originál přitom rozhodně nebyl jen muzejním exponátem. Jaroslav Bobek s ním získal mistrovský titul v závodech do vrchu v roce 1970 a o rok později také na okruzích.
A potom je tu Giom 1, vůz, o kterém většina motoristů pravděpodobně nikdy neslyšela. „Vznikl v roce 1972 v Piešťanech, kde se kolem Františka Němce a Petera Chudého dala dohromady parta nadšenců. Název měl podle jedné z verzí odkazovat na garáž deseti motoristů,“ dodává Schavel. Z běžných škodováckých komponentů postavili vlastní automobil s vlastní karoserií a pro závody použili motor Fiat 1600 se dvěma vačkovými hřídeli.
Výsledkem byl vůz nižší než jeden metr a lehčí než 700 kilogramů. Jeho tvůrci mu přisuzovali prvenství mezi nejnižšími automobily východního bloku. Dnes má vůz v péči Ján Ondrejka, který ho zrenovoval a stále s ním vyráží na slovenské závody do vrchu.
Ne všechna podivná auta v kalendáři vznikla kvůli závodům. Třeba „Jezevčík“ je prodloužená Škoda Favorit Pickup, kterou automobilka postavila jako funkční vzorek pro vlastní potřeby. Oproti sériovému vozu má rozvor prodloužený o 650 milimetrů. Po službě u výrobce se Favorit dostal do běžného provozu a nějaký čas pracoval dokonce v zemědělském družstvu.
Kolem roku 2016 ho objevil současný majitel, který se pustil do kompletní renovace. Dnes už místo práce v družstvu slouží jako připomínka toho, jak všestranně se dal Favorit přestavovat.
Ještě větší fantazii měl majitel Škody 706 RTO Jindřich Wloch. Klasický československý autobus přestavěl na vůz pro přepravu plachetnice. Přestavba trvala pět let a v roce 1993 byla schválena pro provoz. Autobus dostal také zázemí pro odpočinek a přídavné nádrže, aby zvládl cestu z Karviné až do chorvatského Dubrovníku. Na jednu nádržovou zastávku dokázal urazit přibližně 1300 kilometrů. Dnes patří společnosti AC Heating a prošel kompletní renovací.
Zajímavé jsou i lokace. Škoda Popular 927 se například objevila u nedokončeného dálničního mostu v Ostopovicích u Brna. Jde o pozůstatek plánované dálnice z Vratislavi do Vídně, jejíž stavba začala v dubnu 1939. Válka ale projekt postupně zastavila. Materiál i ocel dostaly přednost pro zbrojní výrobu a práce definitivně skončily v roce 1942. Mosty, náspy a zářezy přesto v krajině zůstaly.
Škoda 445 a Rapid 136 zase zaparkovaly u bývalého stadionu Za Lužánkami v Brně. Právě tady získala Zbrojovka Brno v roce 1978 svůj jediný ligový titul. Dnes už z někdejšího fotbalového svatostánku zůstává především chátrající betonová konstrukce.
Na jiném snímku stojí Škoda Felicia u Janova hradu v Lednicko-valtickém areálu, Škoda 120 GLS se pro změnu objevila u větrného mlýna v Kunkovicích.
Titulní fotografii pak obstarala Škoda 1201 upravená do podoby servisního vozu, která zaparkovala na Kolínské řepařské drážce. Ta vznikla v roce 1894 a téměř sedmdesát let vozila cukrovou řepu do kolínského cukrovaru. V šedesátých letech provoz skončil a koleje postupně zmizely.
Kalendář na rok 2027 je možné prohlédnout a objednat na www.retrokalendar.cz. Na jeho zadní straně jsou vedle informací o jednotlivých automobilech také podrobnosti o místech, kde fotografie vznikly.
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