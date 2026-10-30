Šéfovi Bugatti ukradli Chiron za 74 milionů kvůli jeho „blbosti“. Zloděje stíhal až do Rakouska

Šéf Bugatti Mate Rimac nechával klíčky i od nejdražších aut v kabině. Když mu z areálu firmy zmizel Chiron za zhruba 74 milionů korun, sedl do Porsche 911 a vyrazil za ním. Zloděj mezitím projel Slovinskem až do Rakouska. Rozhodující roli při jeho dopadení sehrála technologie, kterou si automobilka do auta sama nainstalovala.
Mate Rimac, šéf automobilky Bugatti a zakladatel chorvatské automobilky Rimac, si bude muset zvyknout zamykat vlastní auta. Z areálu jeho firmy nedaleko Záhřebu totiž ve středu zmizel Bugatti Chiron v hodnotě zhruba tří milionů eur, tedy přibližně 74 milionů korun.
Zloděj v něm zamířil přes Slovinsko do Rakouska. Rimac se za ním vydal ve svém Porsche 911, zatímco jeho spolupracovníci sledovali polohu vozu a předávali informace policii.
O celé příhodě Rimac sám vypráví ve videu na sociálních sítích. Ukázal v něm také svůj vrácený Chiron a přiznal, že si za krádež může částečně sám. Klíčky totiž nechával v autě, což dělá i u svých dalších aut, tedy elektrického hypersportu Rimac Nevera a dalších vozů.
„Jsem tak pyšný na to, jak bezpečné Chorvatsko je, že jsem to zkrátka neřešil, tedy až doteď,“ popsal s nadhledem, co se stalo.
Vysvětlil také, proč klíčky zůstávaly v kabině. Zaměstnanci a spolupracovníci automobilky prý potřebují auta často přesouvat, testovat nebo s nimi pracovat. Když jsou klíče uvnitř, nemusí kvůli každému přeparkování hledat majitele.
Rimac navíc uvedl, že areál firmy nemá oplocení a venkovní prostory jsou přístupné. Do samotné továrny se sice člověk bez přístupové karty nedostane, zaparkovaný Chiron ale stál venku.
Zloděj tak podle Rimaca jednoduše přišel, nasedl a odjel. Na krádež se navíc nepřišlo hned. „Vůbec bychom si toho nevšimli, protože auto používá spousta mých přátel a kolegů. Většinu času ani nevím, kde zrovna je,“ vysvětlil. Podezření vzniklo až poté, co někdo upozornil, že za volantem Chironu viděl neznámého člověka. V interních skupinových konverzacích pak začali zaměstnanci zjišťovat, kdo vůz má, nikdo o něm ale nevěděl.
Jakmile Rimac pochopil, že auto skutečně někdo ukradl, zavolal policii. Zároveň začali jeho lidé kontrolovat telemetrická data, která Chiron odesílá na firemní servery. Automobilka tak měla k dispozici informace o poloze, rychlosti i množství paliva. Z nich vyplynulo, že vůz míří ke slovinským hranicím a moc benzinu v něm ani nezbývá.
Rimac nasedl do Porsche 911 a vyrazil za zlodějem. „Ten měl přibližně hodinový náskok. Šlápl jsem na to a jel za ním,“ popsal svou část pronásledování.
Původně doufal, že policie stihne zastavit Chiron ještě před překročením hranic. To se ale nepodařilo a zloděj po natankování paliva do půlky nádrže projel Slovinskem až do Rakouska. Rimac a jeho spolupracovníci mezitím průběžně sdíleli informace o poloze auta, a tak je měl k dispozici i jeden z rakouských policistů, který tak dostával aktuální údaje.
Rakouská policie nakonec vůz našla ve středu krátce po 19. hodině na čerpací stanici u dálnice A9 poblíž obce Seiersberg ve Štýrsku. Podezřelého šestatřicetiletého Chorvata na místě zadržela.
Rimac přitom očekával, že po zastavení auta jednoduše přijede, převezme si Chiron a odveze ho zpátky. Na místě podle jeho slov stálo deset policejních vozů a zhruba dvacet policistů. Kvůli mimořádné hodnotě automobilu musel nejprve doložit, že je skutečně jeho majitelem. Vůz navíc policisté nakládali na odtahové vozidlo.
S podezřelým se později setkal na policejní stanici. Muž mu řekl, že do areálu přišel původně hledat práci. Když ale uviděl Chiron s klíčky uvnitř, rozhodl se ho ukrást a zmizet. Prý údajně plánoval dostat se s ním až do Německa.
Chiron se vrátil k majiteli, nikoli však zcela bez následků. Rimac ve videu ukázal menší poškození spodní části předního nárazníku.
Na závěr přidal i varování pro případné další zájemce o podobně snadnou kořist. „Automobilka má k dispozici data o pohybu vozu a bez její součinnosti s ním zloděj stejně mnoho nezmůže. A už v nich nebudeme nechávat klíče. Takže to nezkoušejte,“ uzavřel.
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