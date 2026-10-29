„Sázka jen na elektromobily byla chyba,“ říká Volkswagen. Ohrožená továrna dostává nový plán

Volkswagen dotáhl ve Cvikově plán, který oznámil už začátkem roku. Vůbec poprvé ve své historii bude auta sériově nejen vyrábět, ale také rozebírat. Němci se tím snaží pomoct ohrožené továrně a zároveň alespoň trochu uklidnit nejen zaměstnance, ale také politiky v Sasku.
Výroba Volkswagenu je pod drobnohledem v podstatě denně. Od chvíle, kdy německý koncern oznámil možnost zavření závodů v Emdenu, Cvikově, Hannoveru a Neckarsulmu, se pravidelně objevují možné budoucí scénáře. V Hannoveru se tak spekuluje o tom, že by část nevyužívaných kapacit rád získal český koncern Czechoslovak Group na výrobu vojenský tatrovek. Ve Cvikově teď spustili sériově rozebírání ojetých aut.
Projekt by měl postupně zachránit až tisícovku pracovních míst (dohromady je ve Cvikově zaměstnaných osm tisíc lidí), to ale až v pozdější fázi. Ta první, spuštěná na konci října, by měla znamenat rozebrání 4100 aut ročně ve dvousměnném provozu. To je práce pro stovku zaměstnanců.
Do roku 2030 by kapacita měla stoupnout na 15 tisíc aut ročně, pak je tedy řeč o záchraně tisícovky pracovních míst.
Ojeté auto do Cvikova přijede ve složeném stavu. Následně je karoserie odstrojená do té míry, že z ní zůstane jen skelet z oceli a hliníku. Právě surové materiály jsou pro Volkswagen důležité, protože jejich cena na trhu roste. Schopnost alespoň část z nich vyrobit vlastními silami se tedy hodí. Každopádně automobilka chce v rámci cirkulární ekonomiky, jíž je právě Cvikov koncernovým pionýrem, využívat maximum možných dílů z ojetých aut.
„Je potřeba říct, že vyrábíme auta. Myslím, že musíme akceptovat, že budeme také rozebírat auta. Ale zajistí to pracovní místa, je to plán pro budoucnost. Proto do toho vkládáme velké naděje,“ řekla už před časem MDR Aktuell jedna za zaměstnankyň závodu.
O pracovních místech a zachování výroby mluvil při otevírání nové linky i saský ministr financí Dirk Panter. Podle něj musí produkce osobních aut ve Cvikově zůstat a cirkulární ekonomika podle něj „pomáhá rozšířit základy továrny“. Zároveň to může oproti zbývající trojici továren představovat malou výhodu, protože Evropská unie bude od roku 2032 automobilkám určovat, kolik recyklovaných materiálů – především plastů, následně ale i hliníku a oceli – musí při výrobě každého auta použít.
Otázkou samozřejmě zůstává, jestli se na recyklaci dá dlouhodobě vydělávat. Podle Tonyho Lyona z Technické univerzity ve Freibergu záleží na tom, co všechno lze ze staršího auta získat. S elektromobily pak podle něj vzroste počet hodnotnějších materiálů například v podobě mědi. Sám Volkswagen vidí potenciál využití některých dílů ze starších aut. Samozřejmě kromě samotných surových materiálů.
Automobilový expert Ferdinand Dudenhöffer byl pro agenturu DPA poněkud skeptičtější. Specializované firmy prý zvládnou auto rozebrat a zrecyklovat lépe a s nižšími náklady.
Někdejší továrna na výrobu Trabantů od roku 2022 vyrábí pouze elektromobily. V současnosti jde o Volkswagen ID.3 Neo, Cupru Born a Audi Q4 e-tron. Volkswagen ID.4 se s modernizací přesunul do Emdenu, ID.5 skončila úplně. Kromě toho se v továrně také vyrábí karoserie pro Lamborghini Urus a Bentley Bentayga. Ročně se tam vyrábí přes 200 tisíc aut a přes deset tisíc karoserií.
Smluvně zajištěnou má nicméně závod výrobu jen do roku 2030. Co bude dál, se řeší. Plán pro všechny čtyři ohrožené továrny má vedení koncernu VW předložit v příštím roce. Jak nicméně píše Automobilwoche, nákladově je právě Cvikov jednou z nejefektivnějších továren Volkswagenu.
Ředitel výroby ve VW Christian Vollmer zároveň v nedávném rozhovoru přiznal, že transformace Cvikova (a Emdenu) na čistě elektrickou výrobu byla z dnešního pohledu chyba. „S dnešními znalostmi bychom to znovu neudělali. Tehdy jsme si mysleli, že elektrická transformace bude mnohem rychlejší a politický rámec EU také nedával prostor pro pochybnosti. Mylná představa, jak už víme,“ řekl Automobilwoche.
Česká a maďarská vláda jednají společně poprvé. Babiš přivítal Magyara v Kramářově vile
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) s ministry přivítal půl hodiny ve čtvrtek před polednem na zahradě Kramářovy vily v Praze členy maďarské vlády. Premiéra Pétera Magyara doprovází a konzultací se zúčastní osm členů jeho kabinetu. V tomto formátu se zástupci české a maďarské vlády scházejí poprvé.
Lagardeová předčasně opustí čelo ECB. O nástupci se rozhodne ještě před volbami ve Francii
Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová 7. února předčasně odstoupí z funkce. ECB to uvedla ve svém čtvrtečním sdělení. Osmiletý mandát její šéfky měl vypršet v říjnu 2027.
Zničit vše, co narušuje řád? Český animovaný film Plevel získal evropskou cenu Emile
Krátký film Plevel režisérky Poly Kazakové získal evropskou cenu Emile Award 2026 za nejlepší animaci krátkého filmu (Best Animation in Short Film). Ocenění vyhlásili pořadatelé 28. října na Mezinárodní den animace během slavnostního ceremoniálu v Krakově.
Ve Španělsku začal třídenní státní smutek za oběti srážky vlaků, zemřelo 68 lidí
Ve Španělsku ve čtvrtek začal třídenní státní smutek za oběti středeční srážky dvou vysokorychlostních vlaků, při níž zemřelo 68 lidí a desítky dalších osob utrpěly zranění. Bilance nemusí být konečná.
Nevěřím mu ani slovo. Babiš ČT a ČRo protlačí na sílu, varuje Pirátka
Poslankyně Pirátů a jejich zástupkyně v mediálním výboru Andrea Hoffmannová se vrací k překotnému pátečnímu dění ve sněmovně a naznačuje cestu, která by za jistých okolností mohla přinést – pokud jde o financování ČT a ČRo – jistý konsenzus. Zároveň je ale skeptická k deklarované ochotě premiéra Andreje Babiše jednat s ostatními aktéry.