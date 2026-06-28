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Technika a design

S elektromobilem až do čínských hor. Cestovatel prozradil, kde se s autem na baterky jezdí nejlíp

Influencer Electric Felix jezdí elektrickými vozidly a sbírá zkušenosti z cest.
Influencer Electric Felix jezdí elektrickými vozidly a sbírá zkušenosti z cest.
Influencer Electric Felix jezdí elektrickými vozidly a sbírá zkušenosti z cest.
Influencer Electric Felix jezdí elektrickými vozidly a sbírá zkušenosti z cest.
Influencer Electric Felix jezdí elektrickými vozidly a sbírá zkušenosti z cest.
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Influencer Electric Felix jezdí elektrickými vozidly a sbírá zkušenosti z cest. |
Foto: Electric Felix
Eva Srpová
Eva Srpová
Eva Srpová

Nizozemský influencer Felix Hamer, známý jako Electric Felix, strávil posledních čtrnáct let cestováním s elektromobily. Vyzkoušel více než stovku elektrických vozidel a tvrdí, že největší překvapení na něj nečekalo v Evropě, ale v odlehlých horách Číny.

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Už podle přezdívky Electric Felix je jasné, čemu se věnuje. Nizozemský influencer a cestovatel Felix Hamer už přes deset let objíždí Evropu i další části světa výhradně s elektrickými vozidly.

Nejde přitom jen o osobní auta. Vyzkoušel elektrické motorky, skútry, mopedy, elektrokola, dodávky, nákladní vozy i sdílené elektromobily. Za volantem nebo v sedle elektrických strojů podle svých odhadů najel za posledních čtrnáct let asi čtvrt milionu kilometrů.

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„Jen s elektromobily jsem měl zkušenost určitě s více než stovkou různých modelů,“ říká Hamer, který se specializuje především na cestování napříč Evropou a porovnávání nabíjecí infrastruktury jednotlivých zemí.

Za největší přednost jednotlivých výrobců považuje rozmanitost. „Americké elektromobily, hlavně Tesly, jsou neuvěřitelně efektivní a mají téměř dokonalý software. Německé vozy mají nejlepší asistenční systémy a třeba Volkswagen ID.3 výborný rejd. Čínské elektromobily zase ohromují rychlostí nabíjení a mají nejlepší masážní sedadla,“ shrnuje na první dobrou své zkušenosti.

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Přestože většina lidí spojuje elektromobilitu hlavně s městským provozem, asi za největší dobrodružství považuje svou cestu za volantem elektrického nákladního vozu. Se známým se vydal z Amsterdamu až do španělské Girony ve starším prototypu distribučního trucku z roku 2021, který původně ani nebyl určený pro dálkové cesty.

„Měli jsme pevný termín a vůbec jsem si nebyl jistý, jestli to zvládneme. Převáželi jsme prakticky celý kamarádův dům. Nakonec jsme do Španělska dojeli za pět až šest dní a bezpečně se vrátili. Překvapilo mě, jak dobře to fungovalo. Velkou zásluhu na tom měla Francie, kde je spousta dostupných rychlonabíječek. Přitom jsme cestovali uprostřed zimy a čekal jsem mnohem větší komplikace,“ popisuje.

Právě Francii označuje za jednu z nejpříjemnějších zemí pro elektrické cestování, nejvíc ale vzpomíná na Itálii. „Ani ne tak kvůli nabíječkám, ale jídlu. Nikdy nezapomenu na cestu obytnou dodávkou, všude u nabíječek máte fantastické služby, čerstvé jídlo připravované s láskou a samozřejmě nejlepší kávu. Gastronomie je zkrátka něco, co si s nabíjením elektromobilu lidé spojují,“ dodává.

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Za největší mýtus kolem elektromobilů považuje obavy z dojezdu a dlouhého nabíjení. Podle něj realita vypadá úplně jinak.

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„Na většině cest potřebuje posádka na toaletu dřív než moderní elektromobil elektřinu. Když v létě zastavíte na dálnici pro hranolky, většina dnešních aut se nabije rychleji, než je stihnete objednat, natož sníst,“ směje se.

Největší kulturní šok ale nezažil v Evropě. Ten přišel během loňského putování čínskou provincií Jün-nan, kde s vozy Xiaomi zamířil hluboko do horských oblastí ve výšce přes dva tisíce metrů.

„Bylo to jedno z nejodlehlejších míst, kam jsem se s elektromobilem dostal. To, že je elektromobilita soustředěná pouze do megapolí, není pravda, všude jsme potkávali kamiony na rychlonabíječkách. Těžko se popisuje, jak daleko v Číně v elektromobilitě jsou,“ říká.

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Právě Čína podle něj ukazuje, jak může elektromobilita fungovat v masovém měřítku. Nepřekvapily ho ani nejnovější technologie, ale běžnost, s jakou se používají.

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„To, co je v Číně normální, je pro Evropana téměř neuvěřitelné. Nejen že v horách jsou elektrické kamiony naprosto běžné. Pozdě večer přijedete k nabíjecímu hubu a je plný, míst, kde dobíjet, je ale všude plno a nemáte problém. Když jsem vyšel z hostelu v Šen-čenu, náhodné parkoviště mělo více nabíjecích bodů než jakýkoliv hub v Amsterdamu. A dnes jich tam mají ještě mnohem víc.“

Současně ale upozorňuje, že ani čínský systém není bez chyb. Mnoho nabíječek je starších a pomalejších, ale díky tomu, že jich je tolik, nemá elektromobilista problémy. Oceňuje také jednoduchost placení.

„Zapojíte kabel, naskenujete QR kód přes WeChat a nabíjíte. Nikdy neřešíte, jak nabíječku aktivovat. Všude je to stejné.“

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Naopak evropské prostředí podle něj stále trápí roztříštěnost služeb. „Veřejné nabíjení musí být jednoduché a férové, jenže často není. I v Číně jsem někdy potřeboval místní SIM kartu, ale v Evropě je problém hlavně v tom, že člověk potřebuje spoustu různých účtů a aplikací, pokud chce cestovat za rozumné ceny. Nechci zakládat sto různých registrací jen proto, abych projel Evropu.“

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Za velkou inspiraci považuje také čínský pragmatický přístup k technologiím. Ve vzdálenějších oblastech podle něj kamiony běžně využívají starší nabíječky s dvojitým připojením, které společně dodají vyšší výkon. „Takovou jednoduchou a praktickou myšlenku jsem v Evropě zatím neviděl.“

Přestože evropské automobilky podle něj vyrábějí technicky špičkové elektromobily, problém vidí v jejich ceně i nákladech na veřejné nabíjení.

Influencer Electric Felix jezdí elektrickými vozidly a sbírá zkušenosti z cest.
Influencer Electric Felix jezdí elektrickými vozidly a sbírá zkušenosti z cest.Foto: Electric Felix

„V Číně je naprosto logické rozhodnout se pro elektromobil, protože to ekonomicky dává smysl. V mnoha evropských zemích je ale diesel stále velmi konkurenceschopný, pokud nemáte možnost nabíjet doma. Rychlé nabíjení a dostupné ceny Čína zvládla. Když jsem viděl, jak elektromobilita funguje tam, nejsem si jistý, jestli jsme v Evropě vůbec pořádně začali,“ dodává kriticky.

Hamera přitom fascinuje hlavně pestrost elektrických vozidel, která v Číně potkává. „Autobusy, sklápěčky, skútry, malé dodávky, velké tahače nebo rodinná MPV. Každé vozidlo jakékoli kategorie může být elektrické. Doufám, že jednou bude stejná rozmanitost běžná i v Evropě,“ popisuje.

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Electric Felix své poznatky sdílí na vlastním webu, sociálních sítích i během přednášek zaměřených na elektromobilitu, s jednou vystoupil v červnu na konferenci Forum Elektromobilita, kterou pořádají Hospodářské noviny.

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