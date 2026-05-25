Recept na levnou vestavbu. Z českého závodníka se stal výrobce úspěšných obytných aut na pásu

Trh s obytnými auty prošel po covidu proměnou. Přibývá zákazníků, kteří nechtějí čekat měsíce na individuální přestavbu. Obytné vestavby se přitom tradičně vyrábějí spíš jako zakázková řemeslná práce. Firma Petra Fulína ale sází na opak. Co nejvíc společných dílů, pásová výroba a omezený počet modelů. „Jsem takový Henry Ford obytných aut,“ směje se závodník, kterému se neřekne jinak než Fulda.
Na dvoře bývalého statku v Terešově na Rokycansku stojí v řadě bílé a šedé dodávky. V budovách v mírném kopci, ve kterých jsou výrobní haly, rozpracovaná auta putují po několika zvedácích. První auto čeká na „vykuchání“, další už má uvnitř roztahanou izolaci, o pár metrů dál montují nábytkové díly a na konci haly někdo pečlivě silikonuje koupelnu.
Každé auto se po zvedácích posouvá o kus dál, jako na výrobní lince v automobilce. Jen místo osobních aut tu vznikají obytné vestavby.
„Klíčem k úspěchu je pásová výroba,“ říká závodník Petr Fulín, který před čtyřmi lety vstoupil do byznysu s obytnými auty tak trochu punkovým způsobem, který je v tomhle oboru dost neobvyklý.
Zatímco většina menších výrobců, a zvlášť těch specializovaných v Česku, staví každý vůz skoro jako originál a měsíce řeší individuální přání zákazníků, jeho firma Fullvans funguje na opačném principu. Přestavuje minimum vybraných modelů, v katalogu je základní počet variant, využívá stejné díly a stejné pracovní postupy.
„Museli jsme celý proces rozebrat na atomy. Naučit každého něco dobře. Když člověk celý den jen silikonuje, tak ten silikon umí lépe než kdokoliv jiný, je neuvěřitelně rychlý a nedělá chyby,“ popisuje Fulín. V hale je to vidět. Jeden pracovník řeší elektroinstalaci, další montuje nábytek, jiný vyřezává díly z překližky. Místo univerzálních řemeslníků specialisté na konkrétní úkon. Princip, který automobilky používají desítky let, ale ve světě obytných vestaveb pořád působí nezvykle.
Právě v tom Fulín vidí hlavní rozdíl proti jiným menším výrobcům. „Oni udělají osm nebo patnáct aut ročně, každé jiné. Projekt trvá dlouhé měsíce až rok a půl a prodražuje se. Pak to akorát všechny roztrpčuje,“ říká Fulín, kterému se neřekne jinak než Fulda.
V motorsportu byl přitom zvyklý na úplně jiný rytmus. Je jedním z nejúspěšnějších českých okruhových jezdců novodobé historie, třikrát vyhrál evropský titul v závodech cestovních vozů ETCC a dlouhé roky fungoval v prostředí, kde rozhodují sekundy. Jak ale sám říká, disciplína ovlivnila i to, jak přistupuje k byznysu. „Já jsem životní vizionář, k řemeslu jsem ale původně moc vztah neměl. Firma vznikla spíš náhodou,“ říká s úsměvem.
S obchodními partnery koupili bývalý areál statku, kde už sídlil malý startup vyrábějící bambusová brčka. „Pak ale přišel kontakt z Německa a zakázka pro značku Clever, která prodává obytná auta na tamním trhu. Začali jsme jim tedy vyrábět jednoduchou vestavbu,“ říká. Zprvu tvořily německé zakázky velkou část výroby. První obytné auto mimochodem postavil právě před čtyřmi lety v květnu.
Zakázky od českých zákazníků se ale postupně zvyšují. A i když jich je na poměr výroby méně, protože si naopak rádi připlatí za výbavu, díky vyšším maržím dnes tvoří polovinu zisku.
Fullvans dnes vyrábí okolo dvaceti aut měsíčně a ideál vidí kolem tří set vozů ročně. Za první čtyři měsíce tohoto roku už postavili zhruba 20 aut pro české klienty.
Firma má osm konfigurací, z nichž většina vychází ze tří základních modelových řad. V katalogu je celkem zhruba stovka položek výbavy, ale samotná architektura auta zůstává stejná. Nejlevnější vestavba vyjde na 380 tisíc korun, nejdražší na 617 tisíc.
To je zásadní rozdíl oproti konkurenci. Fullvans prakticky odmítá individuální přestavby na jiných platformách než dodávkách koncernu Stellantis — tedy třech variant podle délky a výšky modelů Fiat Ducato, Peugeot Boxer a Citroën Jumper. Důvod není ideologie, ale ekonomika.
„Když budu každý den řešit jiné auto a jinou vestavbu, nebudu cenově přijatelný, ani termínově pružný. Díky téhle unifikaci jsme schopni dodat objednané auto za 30 dnů,“ vysvětluje Fulín. U Stellantisu funguje podle něj téměř vše stejně: rozměry karoserie, uchycení dílů i dostupnost komponentů. Firma tak drží skladem velké množství součástek a servis zvládá rychle.
U jiných značek se podle něj všechno komplikuje. Třeba i obyčejná síťka proti komárům do Fiatu Ducato stojí několik tisíc korun, zatímco pro Mercedes Sprinter je výrazně dražší a hůř dostupná.
Speciální zakázky podle něj rozbíjejí rytmus výroby. Jeden truhlář kvůli atypu tři dny stojí nad jediným autem, zatímco na standardní lince by za stejnou dobu vznikly tři vozy. Ne ale všechno jde jenom hladce. „Nejtěžší dneska není mít peníze. Nejtěžší je mít kvalitní lidi,“ říká Fulín.
Celá hala je postavená právě na opakovatelnosti. Nábytkové díly se řežou s třítýdenním předstihem, firma používá stejné dekory, stejné překližky dovážené z Itálie, stejné moduly kuchyní i koupelen. Jeden vůz obsahuje zhruba čtyři sta dílů.
„A taky si držíme velkou skladovou zásobu na příslušenství jako topení, lednice, vařiče a podobně. Nezaskočí nás tak výpadky v dodání, snadno se řeší taky reklamace,“ popisuje.
Uvnitř hotových aut je vidět další proměna trhu. Klasické plynové bomby ustupují silné elektroinstalaci, měničům napětí a indukčním vařičům. „Lidi už nechtějí řešit plyn, elektřina provoz dost zjednodušuje. Typický zákazník stejně netráví týdny v kempu a potřebuje hlavně energetickou nezávislost,“ dodává.
Raději nový se zárukou
Covid podle něj celý trh urychlil, ale zároveň zdeformoval. Do obytných aut tehdy vstoupili lidé, kteří by o nich dřív neuvažovali. „Pak rychle zjistili, že to není pro ně. Po pandemii se trh zaplavil zánovními vozy. Dnes se situace vrací do normálu, ale zákazníci se změnili,“ říká Fulda.
Ještě před pár lety byla velká část trhu založená na přestavbách starších dodávek po řemeslnících nebo kurýrech. Dnes lidé mnohem častěji chtějí nové auto. Fullvans letos eviduje jen minimum vestaveb do ojetin - konkrétně dvě. „Lidi si spočítali, že dává větší smysl si trochu připlatit a pořídit auto se zárukou,“ dodává. Firma si navíc umí objednat vůz přímo z výroby v nedokončeném stavu a upravit ho ještě před finální homologací.
Možná nejvíc Fulína baví právě zákazníci. „Je strašně sympatický, kolik těch lidí chce aktivně žít, sportovat, cestovat. Kolem obytných aut vznikla zvláštní komunita lidí, se kterými bych bez problémů šel kdykoli na pivo,“ usměje se.
Sám ale přiznává, že firma ho pohlcuje víc než závodění, i když ani v něm nepolevuje a letos se chystá na pár závodů. Fullvans dnes zaměstnává třicet lidí a loni se firma pohybovala blízko stomilionového obratu. Přesto o sobě Fulda pořád mluví jako o „punkovém start-upu“.
ŽIVĚ Ukrajinská města zasáhly stovky raket, Rusové použili i nadzvukovou střelu
Rusko v noci na neděli zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou raketou středního doletu Orešnik. Vyslalo také na 600 dronů a 90 raket a střel, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útok si podle něj vyžádal nejméně 83 zraněných, jsou i oběti na životech. Úřady v Kyjevě a okolí informovaly o čtyřech zabitých. Západní politici útok raketou Orešnik odsoudili.
Na Čechy s velkou posilou. Symbolizuje vlnu, která tu ještě nebyla
Pokud čeští hokejisté získají v pondělí alespoň dva body, s předstihem si zajistí jedno z prvních dvou míst ve skupině B a lehčího soupeře pro čtvrtfinále. V 16:20 je čeká Norsko, outsider, který ale na letošním mistrovství světa neobvykle kouše. Možná vstupuje do své „zlaté“ éry.
ŽIVĚ Dohoda s Íránem a otevření Hormuzu je blízko, tvrdí Trump. Neodpovídá to realitě, zní z Teheránu
USA a Írán jsou blízko podpisu dohody o prodloužení příměří o dalších 60 dní, píše s odvoláním na amerického představitele server Aixos. Předběžná dohoda má umožnit znovuotevření Hormuzského průlivu a povolit Íránu neomezený vývoz ropy. Jednání o íránském jaderném programu mají mezitím pokračovat. Že dohodu s Íránem se podařilo z velké části dojednat, už oznámil i prezident Donald Trump.