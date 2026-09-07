První čínská automobilka si koupila jméno hokejového klubu. Míří rovnou do české extraligy

Čínská automobilka BYD si v Evropě buduje jméno nejen elektromobily, ale také prostřednictvím sportu. Sponzoruje Manchester City, Inter Milán, Paris Saint-Germain nebo mistrovství Evropy ve fotbale. České zastoupení nezůstává pozadu a míří do hokeje – a rovnou si koupilo místo v názvu českého extraligového klubu. Z Energie Karlovy Vary se na dvě sezony stává BYD Energie Karlovy Vary.
Čínská automobilka BYD pokračuje v marketingové ofenzivě na evropském trhu. V Evropě mohutně sponzoruje třeba fotbalové giganty jako Manchester City, Inter Milán nebo Paris Saint-Germain a zviditelnila se také díky partnerství s fotbalovým mistrovstvím Evropy.
České zastoupení si ve svých aktivitách vybralo hokej. Od nové sezony bude generálním partnerem HC Energie Karlovy Vary a tým ponese v marketingové a obchodní komunikaci název BYD Energie Karlovy Vary. Jde tak o vůbec první vstup čínské automobilové značky do české hokejové extraligy.
Dvouletá smlouva byla podepsána před začátkem sezony a oba zástupci ji představili v karlovarském Grandhotelu Pupp. Tradiční značka Energie podle klubu zůstává součástí identity, BYD se k ní nově připojuje jako její hlavní komerční partner.
BYD už ve sportu dávno není nováčkem
BYD v posledních letech systematicky využívá sport jako prostředek k budování značky v Evropě. A volí přitom velmi zvučná jména.
V roce 2024 se automobilka stala oficiálním partnerem na fotbalovém mistrovství Evropy UEFA EURO v Německu. BYD během turnaje dodával vozy pro potřeby organizátorů a své modely vystavoval na stadionech a ve fanouškovských zónách. Jednalo se o první velmi výrazné propojení sportovních aktivit v Evropě s čínským výrobcem aut.
O rok později následovalo partnerství s evropským šampionátem hráčů do 21 let. Loni BYD uzavřel tříletou spolupráci s italským Interem Milán jako jeho globální automobilový partner.
Letos se seznam ještě rozšířil. V únoru BYD oznámil partnerství s kluvem Manchester City. Značka se objevuje například na rukávech tréninkových dresů týmu a spolupráce zahrnuje také dodávání vozů BYD a Denza a výstavbu energetických úložišť v tréninkovém centru.
V červenci přišel další fotbalový gigant – Paris Saint-Germain. BYD se stal jeho oficiálním automobilovým partnerem na tři sezony, přičemž dohoda zahrnuje mimo jiné vozy a marketingové aktivity spojené s mužským i ženským týmem.
Že si v Česku BYD vybral hokej, ale není ojedinělé, do evropského hokeje se zapojil už před Karlovými Vary. Letos v červenci automobilka uzavřela dvouleté partnerství s finským klubem Jokerit Helsinky, který se po několika letech vrací do nejvyšší finské soutěže Liiga. BYD je jeho oficiálním partnerem pro sezony 2026 až 2028.
Na rozdíl od Karlových Varů tam ale čínská automobilka nevstupuje do názvu klubu – Jokerit zůstává Jokeritem.
"Karlovy Vary na první pohled působí vedle Manchesteru City, Interu nebo PSG jako mnohem menší partner, pro český trh je ale právě zdejší dohoda podstatná. Zatímco u velkých evropských klubů jde o globální marketingová partnerství, v Karlových Varech BYD vstupuje přímo do názvu extraligového týmu, a to je zkrátka velká věc. Dostávají díky tomu v extralize velké zviditelnění.
Konec více než desetileté éry
Karlovarský klub byl bez titulárního partnera více než deset let. Naposledy v této roli figurovala Sokolovská uhelná. Příchod BYD tak znamená návrat k modelu, kdy se jméno komerčního partnera stává součástí názvu A-týmu.
„Bude to celé trochu nová disciplína, protože po Sokolovské uhelné nebyl v klubu žádný titulární sponzor, a to je více než dekáda zpátky,“ řekl jednatel klubu Daniel Tobolka.
Podobný model přitom český hokej zná. Plzeňský tým je známý jako HC Škoda Plzeň, Litvínov používá obchodní jméno Verva od Orlenu, Hradec Králové jako Mountfield HK. BYD je však první čínskou automobilkou, která se tímto způsobem dostává přímo do názvu českého extraligového klubu.
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Ani Škoda Auto není v tomto ohledu přímým srovnáním. Mladoboleslavská automobilka je dlouholetým hlavním partnerem mistrovství světa IIHF a podporuje tým BC Mladá Boleslav, ale není v oficiálním názvu týmu. Plzeňský tým HC Škoda Plzeň zase není klubem sponzorovaným automobilkou Škoda Auto, ale strojírenskou skupinou Škoda Group.
BYD bude největším komerčním partnerem
Rozpočet A-týmu Karlových Varů se v minulé sezoně pohyboval kolem 155 milionů korun. Podle informací klubu se nyní nákladová strana rozpočtu pohybuje kolem 180 milionů korun a BYD se stává jeho největším komerčním partnerem.
Kolik přesně automobilka za spojení svého jména s klubem zaplatí, ale obě strany tají. „O detailech mluvit nechceme, ale je tam fixní a bonusová částka,“ uvedl Tobolka.
Prezident klubu Ladislav Trubač ale označil dohodu za mimořádnou příležitost a dodává: „Když jsem se o partnerství dozvěděl, polila mě hrdost. Celosvětový technologický gigant, to je firma, která si může vybírat, a to, že ukázala zrovna na náš klub, nás velice potěšilo. Uděláme všechno proto, aby spolupráce nebyla pouze dvouletá, věřím, že bude delší.“
Bez showroomu přímo ve Varech
Pro BYD není volba Karlových Varů jen otázkou hokeje. Automobilka při vstupu na český trh hledá také způsob, jak se pevněji spojit s jednotlivými regiony.
„Nebyl naším cílem jen prodej aut, ale také vybudování silného partnerství a zastoupení v tomto regionu. To je také jeden z důvodů, proč je pro nás hokejový klub v Karlových Varech přirozený partner,“ uvedl country manažer BYD pro Českou a Slovenskou republiku Shawn Wang.
Karlovy Vary mohou mít pro čínskou automobilku jednu další výhodu, jsou známým lázeňským městem. Lázeňství se ale po pandemii změnilo a město by potřebovalo přilákat více zahraničních návštěvníků.
Partnerství má ale jednu poměrně paradoxní stránku. BYD v současnosti nemá autorizovaný showroom přímo v Karlových Varech ani v Karlovarském kraji. Fanoušci tak budou od nové sezony vídat logo automobilky na dresech a v názvu klubu, samotný vůz si ale zatím v místním autorizovaném dealerství nekoupí.
Vozy BYD a plug-in hybridy, které má automobilka klubu poskytnout pro běžný provoz, proto zajistí ve spolupráci s autorizovaným prodejcem mimo region.
Podle Tobolky to ale neznamená problém ani pro dosavadní partnery. Mezi nimi jsou i autosalony zastupující konkurenční značky, jako například Auto Eder, který je autorizovaným prodejcem vozů Toyota a Lexus. Vedení klubu tvrdí, že současní partneři nové spojení s BYD podpořili.
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