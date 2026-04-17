Příběhy ukryté v plechu. Automobilové klenoty představí legendy i zapomenuté unikáty

Limitované série, jedinečné prototypy i vozy s neuvěřitelnými příběhy. Letošní výstava veteránů Automobilové klenoty, která se koná poslední dubnový víkend, nabídne legendu značky Mercedes i avantgardní Voisin, sbírku Ferrari, elegantní Lancii i jedinou dochovanou Laurin & Klement BSC a samozřejmě mnoho dalších veteránů.
Avions Voisin, kompresorový Mercedes, jediná dochovaná „sportovní“ Laurinka a mnoho dalších. Výstava Automobilové klenoty, která se koná poslední dubnový víkend v areálu Golf Hostivař, letos opět slibuje zážitek pro všechny milovníky historických vozů.
Mezi hlavní lákadla patří několik naprosto výjimečných automobilů, které nejen reprezentují vrchol techniky své doby, ale zároveň vyprávějí příběhy o inovacích, designu i osobnostech, které za nimi stály.
Jedním z nejpozoruhodnějších exponátů bude Mercedes 10/40/65 HP Sport z roku 1923, který patří mezi první sériově vyráběné kompresorové vozy.
„Už krátce po první světové válce se společnost Daimler-Motoren-Gesellschaft pustila do vývoje vozů s kompresorem, tehdy označovaným jako Gebläse. Systém umožňoval u tohoto konkrétního modelového typu 10/40/65 PS výrazně zvýšit výkon z běžných 40 koní až na 65 koní při aktivaci kompresoru,“ připomíná organizátor Automobilových klenotů Jiří Martinka.
Celkem snadno se tak z klidného cestovního automobilu stal v podstatě sportovní stroj. Vzniklo celkem 851 vozů typu 10/40 PS, ale jen zlomek modelu 10/40/65 PS, a tak se jedná o mimořádně vzácný exemplář. Konkrétní vystavený vůz má navíc zajímavou historii sahající až do Austrálie a prošel pečlivou renovací, na které se podílelo přímo muzeum značky Mercedes-Benz.
Fanoušci tak mají jedinečnou příležitost prohlédnout si auto, které se na běžných automobilových srazech v Česku neobjevuje.
Jeho vzácnost potvrzuje i sběratel veteránů Stanislav Karger, který je současně také členem odborné poroty, která bude vystavované vozy hodnotit.
„Už teď ho považuji za jednu z hlavních hvězd, která se v Hostivaři představí. Má velký technický význam, stal se základem pro celou další řadu vozů Mercedes. Nelze s jistotou říci, kdo přišel s kompresorem úplně jako první, protože více značek s touto technologií experimentovalo přibližně ve stejné době. V tomto případě je však zásadní především jeho vliv. Jedná se o unikát jak po technické, tak po vizuální stránce,“ dodává.
Zcela odlišný přístup k automobilové konstrukci i designu pak představuje Avions Voisin C23/24 Charquatre. Za tímto vozem stojí vizionář Gabriel Voisin, který se proslavil především díky letectví. Jeho automobily ale přenesly letecké principy i estetiku do světa silnic.
„Tento konkrétní kus je o to výjimečnější, že vznikl přímo pro samotného Voisina, který jej vlastnil až do své smrti,“ připomíná Martinka. Vůz zaujme nejen technikou v podobě šoupátkového šestiválce, ale především svou radikální karoserií ve stylu art deco.
Ta vznikla ve spolupráci s legendárním architektem Le Corbusierem a patří k nejodvážnějším designovým počinům své doby. „Automobil měl navíc za celou svou existenci jen tři majitele a dlouho zůstával mimo výstavní scénu, což jeho autenticitu ještě podtrhuje,“ komentuje jeho historii organizátor výstavy.
Ostatně na loňské události se na hostivařském golfovém trávníku také vystavovaly dva jedinečné Voisiny, konkrétně C18 Myrte a C28 „Chancellerie“. I letošní Voisin patří stejnému vystavovateli, který si ale nepřeje veřejně vystupovat.
Jedinečnosti Voisinu si cení i Stanislav Karger. „Představuje zcela odlišný přístup. Zaujme především svou avantgardností, a to jak konstrukční, tak zejména designovou. Karoserie se výrazně vymyká tehdejším zvyklostem, ať už jde o detaily, řešení prvků nebo interiér. Celkově působí mimořádně odvážně a originálně. Spojení s Le Corbusierem podtrhuje jeho umělecký a experimentální charakter. Ve srovnání s Mercedesem tak nabízí jiný typ hodnoty, spíše designovou a estetickou než čistě technickou,“ komentuje jedinečnost tohoto vozu sběratel.
Otevřená Lancia
I milovníci poválečných aut si tu přijdou na své, klenotem bude elegantní Lancia Aurelia B24S Convertible. Karoserii navrhlo slavné studio Pininfarina a dodnes je tato Lancia považovaná za jeden z nejkrásnějších otevřených vozů své éry.
Pod kapotou má vidlicový šestiválec, který byl jedním z prvních sériově vyráběných motorů tohoto typu vůbec a jehož autorem byl konstruktér Vittorio Jano. Konkrétní vystavený kus je navíc unikátní díky dobovým úpravám od Carrozzeria Boano, které zahrnují například integrované mlhovky či upravenou kapotu, a také díky takzvanému Nardi kitu zvyšujícímu výkon motoru.
I přes částečně neznámou historii z prvních let života vozu se dochovala dokumentace potvrzující jen několik málo majitelů.
Vedle těchto historických skvostů nabídne letošní ročník také průřez historií i současností značky Ferrari. Představí se zde výjimečná sbírka modelů, například Ferrari 400 Superamerica, jeden z nejexkluzivnějších vozů své doby.
Luxusní GT poháněl dvanáctiválec o objemu čtyř litrů s výkonem okolo 340 koní. Vzniklo jen něco přes padesát kusů, často s individuální karoserií na přání zákazníka, a tak jde o sběratelské kousky.
Když už Ferrari, tak samozřejmě nesmí chybět F40, ikonický supersport konce osmdesátých let a zároveň poslední model, který osobně schválil Enzo Ferrari.
Srdcem auta byl přeplňovaný osmiválec, autu pomohlo extrémní odlehčení pomocí karbonu, a tak F40 uháněla rychlostí 320 km/h a stala se symbolem ryzího, nekompromisního výkonu. Poprvé se tu v Česku ukáže také nové Ferrari 849 Testarossa.
Také domácí Škoda Auto se tu chce předvést v plné parádě, letos si ostatně značka připomíná 125 let svého působení v motorsportu a jako poctu svým úplným začátkům ještě v éře Laurin & Klement přiveze mimořádně vzácný Laurin & Klement BSC, sportovní variantu raného modelu BS.
Z celkových 66 vyrobených vozů BS vzniklo pouze 12 sportovních verzí BSC, přičemž tento konkrétní exemplář je jediným dochovaným na světě. Jeho historie je spjatá s Libercem a zajímavostí je i účast při natáčení filmu Dědeček automobil v padesátých letech. Patří k cenným dokladům počátků československého automobilismu.
