Prezident Pavel vyrazil v meziválečném BMW. Praha poprvé hostila jízdu elegantních veteránů

Z Prahy o víkendu vyrazily desítky klasických automobilů starších 40 let. Trasu do Lešan absolvoval v BMW 326 z roku 1937 také prezident Petr Pavel, podle organizátorů první hlava státu, která se této charitativní jízdy aktivně zúčastnila.
Elegantní obleky a naleštěné karoserie krásných veteránů. Praha se v neděli 27. září poprvé připojila k celosvětové charitativní jízdě The Distinguished Gentleman's Drive (DGD). Mezi účastníky byl i prezident Petr Pavel, který usedl za volant předválečného BMW 326 z roku 1937.
Kolona historických automobilů vyrazila v 10 hodin od Rudolfina a zamířila do Lešan. Součástí trasy byla návštěva Vojenského technického muzea, cílem zámek Lešany.
„Pavel se stal vůbec prvním prezidentem, který se Distinguished Gentleman's Drive aktivně zúčastnil. Do akce se zapojil ve voze BMW 326, vyráběném v druhé polovině 30. let,“ uvádí Radek Laube z organizátorského týmu.
Nejdřív motorky, teď i auta
DGD vznikla v roce 2021 jako automobilová obdoba známější The Distinguished Gentleman's Ride (DGR), která se od roku 2012 zaměřuje na majitele klasických motocyklů. Její zakladatel Mark Hawwa tehdy v Sydney uspořádal první jízdu, která spojila milovníky starých motorek s charitativní sbírkou.
Zatímco DGR je určena motocyklistům, DGD sdružuje majitele automobilů starších 40 let. Obě akce podporují témata mužského zdraví, především prevenci a léčbu rakoviny prostaty a duševní zdraví včetně prevence sebevražd.
Motocyklová verze se v Praze koná už několik let. Automobilová jízda se zde letos uskutečnila poprvé. Organizaci obou akcí zajišťuje Petr Brázdil se svým týmem.
„Mám velkou radost, že se nám podařilo Distinguished Gentleman's Drive přivést také do Prahy. Zájem o první ročník ukázal, že tahle myšlenka má u nás své místo. Vyšlo nám počasí, přijela krásná auta a především lidé, kteří chápou, že nejde jen o vyjížďku,“ řekl Brázdil.
Letošní ročník DGD spojil více než 6700 účastníků ve 203 jízdách v 61 zemích. Celosvětová sbírka zatím vynesla přes 332 tisíc eur, tedy zhruba osm milionů korun. Pražská jízda k této částce podle organizátorů zatím přispěla téměř 3000 eury. „Konečná suma ale ještě není uzavřená. Přispívat je možné i několik dní po skončení samotné jízdy,“ dodává Laube.
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