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Technika a design

Poklady ze stodoly na prodej. Nejen československé motorky, motory i rarity začínají na jedné koruně

Aukce Poklady ze stodoly
Aukce Poklady ze stodoly
Aukce Poklady ze stodoly
Aukce Poklady ze stodoly
Aukce Poklady ze stodoly
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39 fotografií
Aukce Poklady ze stodoly |
Foto: Eva Srpová
Eva Srpová
Eva Srpová
Eva Srpová

Do online aukce s názvem Poklady ze stodoly míří 36 položek historické techniky, které organizátoři získali od soukromých sběratelů. Kolekce zahrnuje motocykly, mopedy i vzácné motory, přičemž všechny položky startují na symbolické vyvolávací ceně jedné koruny.

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Motorky a motory schované ve stodolách, na půdách a garážích a sběratelské poklady, které jejich majitelé nashromáždili za léta. Na tomto romantickém obrazu veteránistického světa staví nový aukční projekt Poklady ze stodoly, za kterým stojí organizátor známých auto-moto dražeb Retro Garáž v Lysé nad Labem.

Do online aukce na portálu Aukro nyní míří 36 položek, od jízdního kola ČZ a mopedů Stadion přes předválečné a poválečné motocykly ČZ a Jawa až po poměrně vzácné, prototypové motory a také jednu historickou „ameriku“. A všechny bez výjimky startují na symbolické jedné koruně.

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Raději prodat všechno naráz

Myšlenka projektu vznikla přirozeně. „Když vybírám stroje, které se na Retro Garáži draží dvakrát do roka, objíždím celou republiku a hledám ty nejzajímavější stroje do svých dražeb. Díky tomu se pravidelně dostávám k sběratelům, kam se běžný zájemce nikdy nepodívá,“ popisuje organizátor Pavel Kočí.

Za nenápadnými vraty garáží, ve stodolách na venkově nebo na půdách starých domů se tak podle jeho zkušeností často skrývají celé sbírky budované po desetiletí.

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„Stává se mi, že by sběratelé rádi prodali vše naráz, celé sbírky se mi ale na aukční seznam nevejdou. Také jsem doposud nikdy nedražil třeba pouze motory. Na druhou stranu mi přišlo líto, že nejde k prodeji nabídnout celá kolekce,“ pokračuje Kočí.

S takovým požadavkem se přitom setkává čím dál častěji. Sběratelé ve vyšším věku už se o stroje nechtějí dál starat a děti se o veteránismus nezajímají. A občas chtějí sbírku prodat pozůstalí, kteří nechtějí stroje prodávat po jednom přes inzerci.

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„Všichni si stěžují na tu samou věc: Kromě nekonečných telefonátů a dohadování o ceně bývá problémem i bezpečnost. Řada majitelů vlastní sbírky v hodnotě milionů korun a obávají se, že když k nim budou jezdit potenciální kupci, mohlo by to také přitáhnout nežádoucí pozornost. Právě jeden z takových sběratelů se špatnou zkušeností stojí i za aktuální aukcí,“ dodává Kočí.

Na jaře sběratel ze Strakonic prostřednictvím Retro Garáže prodával několik veteránů a nyní se rozhodl rozloučit se zbytkem své sbírky najednou. Součástí nabídky jsou nejen motocykly, ale také řada historických motorů. Za jeho rozhodnutím stojí i nepříjemná zkušenost z minulosti.

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„Zloději, kteří šli najisto, mi totiž ukradli devět nejcennějších motocyklů v hodnotě několika milionů korun. Mezi nimi byly například Praga BD 500, Jawa 500 OHC nebo ČZ 500 Tourist Vatikán,“ dodává.

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Nejen československé stroje

Kolekce s názvem Poklady ze stodoly, která jde do aukce, obsahuje dvacítku historických motocyklů, motory a sběratelské předměty. Zájemci zde najdou například mopedy Stadion S11 a S22, motocykly ČZ 125 T, ČZ 98/125 T, ČZ 150 C, soutěžní ČZ 250 Motocross nebo britský Ariel 557 SV se sajdkárem.

Nechybí ani jízdní kolo ČZ a dva mimořádně zajímavé prototypové motory, které by mohly zaujmout především zkušené sběratele. Jediným automobilem v celé nabídce je americký Mercury Eight.

„Nejatraktivnější je podle mě princip jedné koruny jako vyvolávací ceny. Nikdo dnes nedokáže s jistotou odhadnout, za kolik jednotlivé položky nakonec změní majitele. Některé stroje mohou skončit za relativně dostupné částky, jiné se mohou během několika sekund proměnit v dramatický souboj mezi sběrateli. A to mě na těchto aukcích baví,“ dodává Kočí.

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Aukce Poklady ze stodoly
Aukce Poklady ze stodolyFoto: Retro Garáž

Kdo by si rád stroje prohlédl ještě před samotnou aukcí, možné to je. „Celou kolekci už máme na aukci nachystanou a zájemci mohou přijet se na jakýkoli stroj nebo motor podívat do Říčan u Prahy,“ dodává Kočí.

Zájem o dražbu je podle něj patrný už nyní. Přestože začne až 25. června ve 20 hodin na portálu Aukro, do aukce jsou již přihlášeny zhruba dvě stovky zájemců o přihazování. Bude zajímavé sledovat, které z motocyklů a motorů se stanou hvězdami večera a zda některý z ukrytých „pokladů ze stodoly“ překvapí výslednou cenou nejen dražitele, ale i samotné organizátory.

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