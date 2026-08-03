Pojišťovna Allianz chce opravitelné světlomety. Částky, které dnes stojí, berou dech

Už drobná kolize v malé rychlosti znamená na autě statisícové škody. Za hlavního viníka exploze cen za opravy označuje pojišťovna přední reflektory s jejich velmi drahou technikou.
„Jako byste vyhodili drahý oblek jen proto, že z něj upadl knoflík,“ rozohnil se technický šéf pojišťovny Allianz Christian Sahr v německém oborovém týdeníku Automobilwoche. Vadí mu, že automobilky příliš netrápí, když i bagatelní nehody, při kterých praskne jen uchycení světlometu, končí kompletní výměnou celého kusu. Navzdory tomu, že by to při troše snahy mohlo být jinak. Stačilo by jen, aby reflektor šlo rozebrat a opravit.
Podle údajů Technického centra pojišťovny Allianz stál v roce 2005 světlomet v průměru 708 eur (17 204 Kč), zatímco v současnosti je to už 1251 eur (30 400 Kč). Cenový nárůst během jedenácti let tedy představuje závratných 77 procent. Nejdražší světlomet, který pojišťovna vyplácela, vyšel na 6700 eur, tedy 162 800 korun.
Analýza pojišťovny ukazuje, že poškozené světlomety jsou často kompletně měněny, i když by samostatná oprava uchycení byla technicky proveditelná. Tímto způsobem by šlo vyřešit přibližně 10 procent všech případů a pojišťovna by tak ušetřila 104 milionů eur. Jen v samotném Německu se ročně poškodí 870 tisíc světlometů, odhaduje Allianz.
Největší rezervy přitom pojišťovna vidí v krytu světlometu, který není z odolného skla jako kdysi, ale z křehčího polykarbonátu. V některých zemích nejsou jeho opravy broušením a následným lakováním povoleny, proto se i zde řeší různé rýhy nebo důlky od kamínků kompletní výměnou celého světla. A změna je opět nasnadě – navrhnout reflektor tak, aby kryt byl samostatnou částí celku.
„Požadujeme, aby výrobci vozidel brali právo na opravy vážně a zejména u drahých komponentů, jako jsou světlomety, nabízeli možnosti opravy. Oprava namísto výměny se musí stát standardem,“ uvedl Sahr. „Naše analýza ukázala, že výměna krytu a opětovné použití elektroniky uvnitř světlometu jsou technicky proveditelné u mnoha typů poškození. Například výměnou pouhého krytu lze oproti výměně celého kusu ušetřit až 80 procent nákladů.“
Jako pozitivní příklad odpovědného výrobce uvádí Allianz Toyotu. Modely této značky umožňují podle Sahra samostatnou výměnu skla, elektroniky, vnitřních komponentů, zadního krytu i úchytů.
Mluvčí českého zastoupení Toyoty Jitka Jechová redakci Aktuálně.cz potvrdila, že konstrukce světlometů opravu skutečně umožňují. „Například u modelu Land Cruiser se světlo skládá ze čtyřiceti různých částí, se kterými je možné dle situace dále pracovat,“ uvedla.
Podle Jechové však opravu nelze plošně označit za nejlepší řešení, ne vždy se to prý vyplatí. Zda opravovat, nebo ne, rozhodne autorizovaný servis. A ani zde neplatí univerzální recept, protože světlomety se model od modelu liší.
„Někdy tvoří poškozený díl třeba třetinu ceny, někdy to ale může být i devadesát procent. Dále je potřeba připočítat cenu práce, technickou složitost opravy a v neposlední řadě musí být zaručena plná funkčnost světla včetně všech jeho technologií,“ vypočítává Jechová.
Svou roli podle Jechové hraje i dostupnost náhradních dílů. „Pokud by zákazník musel třeba dva měsíce čekat na díl, když celé světlo je skladem, tak v tomto případě je postup také jasný.“
V letech 2015 až 2025 se podle Allianz cena náhradních dílů pro automobily zvýšila v průměru o 74,6 procenta, zatímco index spotřebitelských cen vzrostl pouze zhruba o 30 procent. Tento neblahý vývoj vede k vyšším nákladům na pojistná plnění, což v konečném důsledku platí všichni motoristé v cenách pojištění.
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