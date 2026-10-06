Plíšková u veteránu, Šmicer ve svém Mercedesu. Co všechno se dá nafotit s ojetinami

Tenistka Karolína Plíšková u Oldsmobilu ze 60. let, Vladimír Šmicer se svým Mercedesem z Mototechny nebo Jan Cina s elektrickým VW ID. Buzz. Autobazar AAA AUTO chce oslavit výročí 35 let na trhu a vydává kalendář, v němž se vedle aut objevují známé tváře, které jezdí v jejich autech. Výtěžek z dobročinných dražeb poputuje Dětské dopravní nadaci.
Prodejce ojetin AA AUTO a Mototechna, který spadá do skupiny Aures Holdings, oslaví 35 let na trhu. Firma při této příležitosti vydává limitovaný kalendář na rok 2027, kde jsou její ambasadoři s auty dost často na neobvyklých místech: třeba na pražském Vítkově, na Ořechovce, ale také v luxusní rezidenci Vanguard v Modřanech.
Od Plíškové u Oldsmobilu po Škvora v G 63
„Až na výjimky jsme je nefotili v jejich vlastních vozech, ale vybírali jsme z nabídky Mototechny a AAA Auto takové, které nám přišly opravdu zajímavé a ladí k osobnostem nebo vybraným místům,“ popisuje tisková mluvčí firmy Lucie Brychtová.
Hned první měsíc patří tenistce Karolíně Plíškové. Ta pózuje u Oldsmobilu ze 60. let na dvorku rodinného domu. „Zrovna ten je ale výjimečný, pochází ze soukromé sbírky jednoho našeho partnera,“ dodává Brychtová.
V únoru se před Porsche 911 na pražském Vítkově postavil promotér Oktagonu MMA Ondřej Novotný. S fotbalistou Vladimírem Šmicrem to bylo nejjednodušší, ten jediný z vybraných hvězd se zvěčnil se svým vozem. Mercedes-Benz E Coupé si před lety koupil právě v Mototechně. „Jeho focení bylo zároveň vůbec nejrychlejší, včetně přípravy a stylingu zabralo zhruba půl hodiny,“ dodává Brychtová.
Na dalších stránkách se objevují například zápasník Daniel Škvor s Mercedesem-Benz G 63 AMG v holešovické pískovně, Richard Genzer v Mercedesu-Benz S 560 nebo slovenská influencerka Lucia LUCID Sládečková s Volkswagenem Amarok na střeše pražského obchodního centra.
Elektrickou část sestavy zastupuje moderátor a herec Jan Cina s Volkswagenem ID. Buzz na Letenské pláni a moderátor Michal Kavalčík s Teslou Model Y, který pod znáčkem autobazaru propaguje elektromobilitu.
Tenista Jiří Lehečka se nechal vyfotit v kabrioletu BMW Z4 M40i přímo uprostřed pražské Evropské třídy. Před objektivem se objevila také polská modelka Natalia Tomczyk s Mini Countryman ve Vratislavi.
Do kalendáře se dostaly i dvě fotografie generálních ředitelů firmy, Petra Vaněčka a Karolíny Topolové. Oba pózují v loftovém bytě rezidence Vanguard v Modřanech. Auto se do devátého patra této rezidence dostalo výtahem a vystřídaly se tu dva vozy - BMW M4 a Bentley Flying Spur z roku 2014.
„Na začátku bylo AAA Auto jen jedna malá buňka s osmi auty a dvěma prodejci. Značka se od svých začátků za posledních 35 let významně proměnila a vyrostla ve velkou skupinu s několika brandy,“ uvedla generální ředitelka skupiny Karolína Topolová během odhalení kalendáře.
Do běžného prodeje nicméně nepůjde. Firma ho využije pro dobročinné dražby, jejichž výtěžek poputuje Dětské dopravní nadaci. Ta pomáhá dětem, které přišly o rodiče při dopravních nehodách.
Aures Holdings dnes podle firmy provozuje 70 poboček a zastoupení, zaměstnává více než 3 tisíce lidí a v nabídce má přes 19 tisíc vozů. Skupinu nedávno koupil investiční fond EP Equity Investment Daniela Křetínského.
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