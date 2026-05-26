26. 5. Filip
Technika a design

Pirelli poprvé vsadí na dva fotografy. Kalendář dokončí dcera zesnulého indického umělce

Eva Srpová

Slavný kalendář Pirelli čeká historická změna. Ročník 2027 poprvé vytvoří dva fotografové, Nor Sølve Sundsbø a indický dokumentarista Raghu Rai, jehož práci po smrti však dokončí dcera Avani Rai. Hlavním tématem bude Indie.

Raghu Rai s dcerou Avani Rai v roce 1997Foto: Archiv rodiny Rai /Pirelli
Kalendář Pirelli pro rok 2027 se ponese ve znamení Indie a vůbec poprvé v historii slavného projektu nabídne dva odlišné autorské pohledy. Společnost Pirelli oznámila, že na novém ročníku se při spolupráci sejde norský fotograf Sølve Sundsbø a indický dokumentární mistr Raghu Rai.

Právě Rai měl být jednou z hlavních tváří projektu, jeho nedávné úmrtí ale přípravy zásadně poznamenalo. Fotograf se podle společnosti během posledních měsíců intenzivně věnoval tvorbě série snímků, které měly zachytit jeho osobní a celoživotní pohled na Indii, její obyvatele i rozmanitost země. Pirelli nyní ve spolupráci s rodinou usiluje o dokončení části kolekce, na níž Rai pracoval.

Projektu se tak ujme jeho dcera Avani Rai, sama fotografka. Ta uvedla, že dokončení otcovy práce je pro ni osobní záležitostí a způsobem, jak uchovat jeho pohled na svět i jeho vztah k fotografii. Podle jejích slov chtěl Raghu Rai propojit svou celoživotní vizi Indie s modernějším pohledem na současnou společnost a její různorodost.

Vedle Raiovy linie nabídne kalendář také druhou vizuální perspektivu v podání Sølvea Sundsbøa. Norský fotograf přitom pracoval na kalendáři pro letošní rok. Pirelli věří, že právě spojení experimentální estetiky a osobního vztahu k indickému prostředí bude fungovat.

Letošní ročník Pirelli pod taktovkou Sundsbøa nesl motiv živlů, ženské síly a propojení člověka s přírodou. Na stránkách kalendáře se objevily například Eva Herzigová, Venus Williams, Irina Shayk nebo Tilda Swinton.

Letošní ročník se zároveň zapsal do historie i z českého pohledu. Ikonický kalendář Pirelli měl totiž vůbec poprvé oficiální světovou premiéru v Praze. Do české metropole loni v listopadu dorazily desítky novinářů z celého světa i samotné hvězdy kalendáře a slavnostní uvedení proběhlo v prostorách Obecního domu.

Výraznou pozornost tehdy vzbudil návrat Evy Herzigové, která se do kalendáře vrátila po třiceti letech. Sundsbø ji stylizoval do vodního živlu a část focení probíhala v obřím akváriu. Samotný fotograf tehdy vysvětloval, že chtěl zachytit emoce, instinkty a přírodní síly spojené s jednotlivými osobnostmi.

„Je pro mě velkou ctí, že jsem byl znovu osloven, abych přispěl do kalendáře Pirelli. Velmi si vážím možnosti spolupracovat s Avani Rai a vzdát hold odkazu jejího otce,“ uvedl Sundsbø. Podle něj bude cílem společné práce oslava Indie i památky Raghu Raie.

Kalendář Pirelli, známý také jako The Cal™, patří už desítky let mezi nejprestižnější fotografické projekty světa. V minulosti na něm pracovali například Annie Leibovitz, Peter Lindbergh nebo Richard Avedon.

Stačí minuta pohledu do mobilu. Unikátní technologie změří klíčové hodnoty jako krevní tlak nebo cukr bez kapky krve

České zdravotnictví se po letech stagnace probouzí k digitálnímu životu. Zatímco dříve jsme náskok v digitalizaci zaspali, dnes máme šanci přeskočit vývojové stupně a zavést řešení, která patří ke světové špičce. Jedním z nich je BioScan. Jak tato unikátní technologie funguje a proč umělá inteligence nikdy nenahradí lékaře, vysvětluje Jiří Pecina, zakladatel a CEO společnosti MEDDI hub.

FILE PHOTO: Marco Rubio steps down as acting head of the US National Archives

ŽIVĚ Dohoda je stále možná, vyjednávání by mohlo trvat několik dní, uvedl Rubio

Dohoda s Íránem je stále možná, uvedl po amerických úderech ministr zahraničí USA Marco Rubio. Její vyjednání by podle něj mohlo trvat několik dní. V pondělí uvedl, že američtí a íránští vyjednavači mají „na stole docela solidní věc“. Dohoda údajně zahrnuje prodloužení příměří o 60 dní, znovuotevření Hormuzského průlivu a další jednání o íránském jaderném programu.

