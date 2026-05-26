Pirelli poprvé vsadí na dva fotografy. Kalendář dokončí dcera zesnulého indického umělce

Slavný kalendář Pirelli čeká historická změna. Ročník 2027 poprvé vytvoří dva fotografové, Nor Sølve Sundsbø a indický dokumentarista Raghu Rai, jehož práci po smrti však dokončí dcera Avani Rai. Hlavním tématem bude Indie.
Kalendář Pirelli pro rok 2027 se ponese ve znamení Indie a vůbec poprvé v historii slavného projektu nabídne dva odlišné autorské pohledy. Společnost Pirelli oznámila, že na novém ročníku se při spolupráci sejde norský fotograf Sølve Sundsbø a indický dokumentární mistr Raghu Rai.
Právě Rai měl být jednou z hlavních tváří projektu, jeho nedávné úmrtí ale přípravy zásadně poznamenalo. Fotograf se podle společnosti během posledních měsíců intenzivně věnoval tvorbě série snímků, které měly zachytit jeho osobní a celoživotní pohled na Indii, její obyvatele i rozmanitost země. Pirelli nyní ve spolupráci s rodinou usiluje o dokončení části kolekce, na níž Rai pracoval.
Projektu se tak ujme jeho dcera Avani Rai, sama fotografka. Ta uvedla, že dokončení otcovy práce je pro ni osobní záležitostí a způsobem, jak uchovat jeho pohled na svět i jeho vztah k fotografii. Podle jejích slov chtěl Raghu Rai propojit svou celoživotní vizi Indie s modernějším pohledem na současnou společnost a její různorodost.
Vedle Raiovy linie nabídne kalendář také druhou vizuální perspektivu v podání Sølvea Sundsbøa. Norský fotograf přitom pracoval na kalendáři pro letošní rok. Pirelli věří, že právě spojení experimentální estetiky a osobního vztahu k indickému prostředí bude fungovat.
Letošní ročník Pirelli pod taktovkou Sundsbøa nesl motiv živlů, ženské síly a propojení člověka s přírodou. Na stránkách kalendáře se objevily například Eva Herzigová, Venus Williams, Irina Shayk nebo Tilda Swinton.
Letošní ročník se zároveň zapsal do historie i z českého pohledu. Ikonický kalendář Pirelli měl totiž vůbec poprvé oficiální světovou premiéru v Praze. Do české metropole loni v listopadu dorazily desítky novinářů z celého světa i samotné hvězdy kalendáře a slavnostní uvedení proběhlo v prostorách Obecního domu.
Výraznou pozornost tehdy vzbudil návrat Evy Herzigové, která se do kalendáře vrátila po třiceti letech. Sundsbø ji stylizoval do vodního živlu a část focení probíhala v obřím akváriu. Samotný fotograf tehdy vysvětloval, že chtěl zachytit emoce, instinkty a přírodní síly spojené s jednotlivými osobnostmi.
„Je pro mě velkou ctí, že jsem byl znovu osloven, abych přispěl do kalendáře Pirelli. Velmi si vážím možnosti spolupracovat s Avani Rai a vzdát hold odkazu jejího otce,“ uvedl Sundsbø. Podle něj bude cílem společné práce oslava Indie i památky Raghu Raie.
Kalendář Pirelli, známý také jako The Cal™, patří už desítky let mezi nejprestižnější fotografické projekty světa. V minulosti na něm pracovali například Annie Leibovitz, Peter Lindbergh nebo Richard Avedon.
