Od „jsem k ničemu“ k vítězství s Ferrari. Hamilton má Kim Kardashian a pejska Halo

„Jednou jsi dole, jednou nahoře.“ Slova ze slavné písně Voskovce a Wericha neplatila za poslední rok pro nikoho jiného tak jako pro Lewise Hamiltona. Od naprosté bezradnosti vystoupal až k vítězství s Ferrari. Štěstí našel i v lásce. Fanoušky určitě také zajímá, kolik stál Lewisův nový pes, jak jezdci F1 trávili čas během letní přestávky a který z nich se na závodním kole proháněl po Chrudimsku.
„Jsem k ničemu, naprosto k ničemu. Jezdil jsem hrozně. Ferrari pravděpodobně potřebuje vyměnit pilota.“
V němčině by byla Hamiltonova slova plná frustrace a zklamání, pronesená loni 2. srpna na Hungaroringu, označená jako „Tiefpunkt“. V češtině přesný ekvivalent chybí, dno je tomu nejblíže.
O 10 měsíců později zářil štěstím. Po druhém místě ve Velké ceně Monaka se posunul na druhou příčku v celkovém pořadí jezdců (tak vysoko nebyl od roku 2021) a po jeho boku byla Kim Kardashian.
Něžné vyznání patřilo právě jí: „Je úžasné, že Kim tento víkend přišla, a jsem vděčný za její podporu,“ řekl Hamilton. „Je skvělé mít kolem sebe lidi, kteří vás podporují, a ona při mně stojí každý den.“
Ve vyjádření vděku neopomněl ani Ferrari: „Jsem velmi, velmi vděčný svému týmu, protože po hrozném loňském roce jsem konečně v pozici, kdy znovu hoří vášeň a víra, kterou ve mě měli, když jsem do Ferrari přišel.“
Kim Kardashian se poprvé v paddocku F1 objevila až v sobotu 6. června v Monaku, i když zkazky o tom, že s Lewisem jsou víc než přátelé, se objevovaly už od začátku roku. Příjezd Kim do Monte Carla v obležení novinářů a TV štábů si nenechal z balkonu budovy nad cílovou rovinkou ujít ani Lewisův bývalý týmový kolega George Russell a jeho partnerka Carmen Montero Mundt.
Sedminásobný mistr světa F1 se v závodě v Monte Carlu dostal na stupně vítězů a během ceremoniálu poslal své nové lásce pusu. Pak se stalo něco, co plnilo internetové stránky během celého následujícího týdne.
Kapky šampaňského skropily Kim Kardashian stojící pod pódiem. Neznalá zvyklostí v F1, sáhla po jednom z ručníků připravených pro první tři jezdce a vzala zrovna ten určený pro vítěze závodu Andreu Kimiho Antonelliho. Zrodil se virál a „Towelgate“.
O čtyři dny později, na oficiální tiskové konferenci v rámci mediálního dne před Velkou cenou v Barceloně, dostal „okradený“ Antonelli otázku, zda už našel svůj ručník. 19letý Ital s úsměvem odpověděl: „Ne, stále ho hledám!“
Zatím poslední kapitola této ságy se odehrála během Velké ceny v Barceloně, kdy Kimi Antonelli dostal jako satisfakci luxusní vyšívaný ručník provázaný stuhou a s přiloženým věnováním "To Kimi, from Kim".
Štěstí mu to nepřineslo, závod nedokončil. První vítězství ve Ferrari nabité emocemi slavil Lewis Hamilton – nový muž v životě Kim Kardashian.
Odvážná strategie se třemi zastávkami v boxech přinesla Hamiltonovi splnění dětského snu.
„Je to výjimečný okamžik. Vítězství s Ferrari je něco, o čem jsem snil od dětství, a dosáhnout toho je neuvěřitelný pocit. Loni se to zdálo téměř nemožné. Jsem šéfovi týmu Fredovi Vasseurovi vděčný za to, že ve mně věřil. Celý rok jsme tvrdě pracovali, za poslední měsíce se změnilo tolik věcí a dnešek je výsledkem celé té snahy.“
Nová láska
Lewis Hamilton a Kim Kardashian se znají už léta. Ještě z dob, kdy on byl ve vztahu s Nicole Scherzinger a ona v manželství s Kanye Westem.
Románek začal na přelomu roku, kdy byli oba pozváni na novoroční party Kate Hudson v Aspenu. Nezůstalo jen při tom. Pozorným očím neunikla přítomnost prominentní dvojice v luxusním pětihvězdičkovém hotelu Estelle Manor na anglickém venkově, v hrabství Oxfordshire.
Pokud byste chtěli zažít romantický víkend jako Kim a Lewis, cena za noc začíná v přepočtu od 27 700 korun. Mimochodem, nedaleko vlastní usedlost v hodnotě 15 milionů dolarů David a Victoria Beckhamovi.
Letošní finále Super Bowlu 8. února na Levi's Stadium v Santa Claře bylo definitivním potvrzením, že Lewis a Kim tvoří pár. Bylo to poprvé, co se spolu ukázali na veřejnosti, a to rovnou na události s rekordní sledovaností 137,8 milionu diváků.
Akreditováno bylo více než 6000 novinářů, a tak si je našly objektivy fotoaparátů a kamery televizní stanice NBC. Během zápasu se dokonce ocitli na 45 metrů dlouhé obrazovce Jumbotron.
Zvědavost zašla tak daleko, že odborníci na odečítání ze rtů najatí médii se následně snažili rozlousknout, co bylo tématem rozhovoru nového hvězdného páru.
Seattle Seahawks dominovali v zápase, Bad Bunny, Lady Gaga, Ricky Martin a Cardi B o poločasu ovládli stage. Lewis Hamilton a Kim Kardashian způsobili pozdvižení ve VIP lóžích. „Na tomhle podlaží stadionu se mluvilo jen o nich,“ prozradil jeden ze zúčastněných.
Sir Lewis Hamilton a Kimberly Noel Kardashian jsou si blízcí nejen věkem (Lewis 41 let, Kim 45), ale také tím, že patří mezi velmi bohaté lidi, i když ve velikosti majetku pole position jasně drží Kim. Hodnota majetku Lewise Hamiltona se odhaduje na 500 milionů dolarů, u Kim odhady hovoří o 1,9 miliardy dolarů.
Kim Kardashian vede také v počtu manželství. Osmileté manželství s Kanye Westem (2014–2022) bylo již třetí a na její poměry rekordně dlouhé. Manželský svazek s basketbalistou Krisem Humphriesem vydržel pouhé dva roky (2011–2013) a s hudebním producentem Damonem Thomasem čtyři roky (2000–2004).
Oficiální rodinný status Lewise Hamiltona je svobodný, ale v portfoliu jeho bývalých přítelkyň – potvrzených nebo nepotvrzených – najdeme mimo jiné Nicole Scherzinger, Lindsey Vonn, Shakiru, Gigi Hadid, Sofíu Vergara, Ritu Ora a Rihannu.
Pikantérií je, že v minulosti se spekulovalo také o románku Hamiltona a Kendall Jenner, mladší sestry Kim Kardashian.
Po Velké ceně Maďarska na konci července se továrny týmů Formule 1 zavřely a začala povinná letní přestávka, neboli summer shutdown.
Volný čas každý využil po svém. George Russell se zasnoubil s přítelkyní Carmen; Valtteri Bottas se účastnil cyklistických závodů Gravel Tour Hlinsko v Hlinsku na Chrudimsku; Oliver Bearman spolu s přáteli otevřel cyklistický obchod a kavárnu v kopcích nad Monakem.
Oscar Piastri představil novou kolekci merchandise s názvem „World Circuit“, Lance Stroll ukázal skvost ze své sbírky – Aston Martin DBR22 za 3,8 milionu dolarů a Fernando Alonso v ulicích Monte Carla provětral své tmavě modré Lamborghini Sián FKP 37 za cca pět milionů dolarů.
Lewis Hamilton si pořídil pejska. Psí slečna pochází od renomovaného chovatele Goldiva Goldens & Gardens, LLC z amerického státu Maine.
Goldiva Goldens patří mezi Top 10 v USA a tomu odpovídá i cena. Ceny štěňat začínají na 5000 až 5500 dolarech (téměř 114 tisících korunách) a jen za zařazení na čekací listinu se účtuje 500 dolarů.
Zlatý retrívr jménem Halo bude v péči profesionální trenérky psů Kirstin McMillian, která již pracovala s předchozími psy Lewise Hamiltona. Bohužel, anglický buldok Roscoe zemřel v září minulého roku ve věku 12 let po zápalu plic.
Lewis Hamilton si udělal radost nejen novým pejskem a přítelkyní, ale stal se také hrdým majitelem nedávno zrenovovaného Ferrari F40.
Hamiltonův příjezd do Monzy ve čtvrtek 3. září byl pompézní a nepřehlédnutelný. Přeplňovaný motor V8 o objemu 2,9 litru, výkon 478 koňských sil při 7000 ot./min., maximální rychlost 324 km/h a design Pininfarina hovoří za vše. Lewis nazval F40 uměleckým dílem.
Schválení projektu F40 bylo jedním z posledních rozhodnutí Enza Ferrariho. Vyrábět se začal v roce 1987, rok před Ferrariho smrtí.
Původně plánovali vyrobit pouze 450 vozů, poptávka byla ale obrovská a nakonec se počet vyrobených kusů zastavil na čísle 1311, tedy trojnásobném množství, než bylo plánováno.
Výrobní číslo motoru je mystickou shodou okolností stejné jako číslo monopostu Lewise Hamiltona – 44. Toto číslo je spjaté s Lewisem od jeho osmi let a prvních závodů v motokárách. Hamilton v tom má jasno: „Je to osud.“
V nedělní Velké ceně Itálie mu však osud nakloněn nebyl. Lewis Hamilton byl rozezlený po manévru týmového kolegy Charlese Leclerca, který ho v první šikaně málem poslal z tratě do kačírku. Nakonec nestačil na dominující jezdce Mercedesu, Maxe Verstappena a oba McLareny. Skončil šestý.
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