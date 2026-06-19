Nejvěrnější fotbalový fanoušek? Čech dojel do Atlanty ve staré Avii

Zatímco většina fanoušků dorazila na fotbalové mistrovství světa v Atlantě letecky, Ivan Monev zvolil jinou cestu. Přes oceán si dopravil svou Avii přestavěnou na obytné auto a na šampionát dojel po vlastní ose. Není to přitom výstřelek, ale pokračování jeho dlouholeté vášně pro cestování ve starých československých autech. A samozřejmě i celoživotní vášeň pro český fotbal.
Fotbalové mistrovství světa v americké Atlantě mělo ve čtvrtek večer, kdy hráli Češi proti týmu z Jihoafrické republiky, jednoho skalního a taky dost výjimečného fanouška. Zatímco většina příznivců dorazí z Evropy na šampionát letadlem, Ivan Monev zvolil vlastní cestu – přes Atlantik si dopravil svou Avii a na zápas dojel po ose.
Avia A21 Furgon, která kdysi sloužila policii, dnes vozí svého majitele napříč kontinenty. „Novým autem je cestování hračka, mě ale na cestování starými auty baví to, že dobrodružství začíná ve chvíli, kdy člověk vyráží na druhý konec světa v technice, kterou ostatní považují za dávno překonanou,“ říká.
Jeho vztah k Aviím začal už v dětství, kdy otec koupil Avii A30 z roku 1974 a po pěti letech ještě typ A15. Ty patřily k užitkovým vozům vyráběným v Letňanech, jejichž konstrukční základ vycházel z licenčního řešení Renault-Saviem.
Na tuto první generaci navázal postupný vývoj modelů A20, A21 a později i modernizovaných a robustnějších A30 a A31. Šlo o jednoduché rámové nákladní vozy, které se v tehdejším Československu používaly v běžném provozu, ale často i v rodinném využití – například při cestách na dovolenou nebo pro každodenní přepravu.
„Myslím, že právě díky tátovi a těmto našim rodinným cestám se ve mně začal formovat vztah k dlouhým cestám a jednoduché technice,“ dodává Monev.
Po získání řidičského průkazu na rodinnou zkušenost navázal přímo za volantem. S Aviemi začal podnikat a v devadesátých letech s nimi vozil zboží mezi Českem a Německem a najel v nich stovky tisíc kilometrů.
Díky faktu, že dnes spoluvlastní Avia Muzeum v Panenských Břežanech, má k dispozici desítky aut a aktuálně střídá dvě obytky upravené z furgonů. Na delší cestování si aktuálně upravil Avii, která patří ke generaci A21 a A31, tedy modernizovaným verzím z 80. let. Ty dostaly výkonnější vznětové čtyřválce o objemu 3,6 litru, pětistupňovou převodovku a postupně i přeplňované verze.
Konstrukčně jde stále o jednoduchý rámový vůz s listovými pery a mechanickým řízením, tedy techniku, kterou je možné opravit téměř kdekoli. „Prostě když se něco pokazí, tak to zvládnu vyřešit sám,“ směje se Monev.
Obě sloužily policii, druhá Avia, která nyní parkuje v muzeu, pochází z flotily ministerstva vnitra. „Šlo o skříňovou Avii využívanou kriminální policií jako podpůrné vozidlo při vyšetřování a převozu materiálu. Tyto „antony“ v žluto-bílém provedení byly v 80. letech běžnou součástí zásahových a pořádkových složek,“ dodává Monev.
Do širšího povědomí motoristických fanoušků se ale Monev dostal už dříve, především díky svým dlouhým cestám se Škodou 136 Rapid z roku 1989, kterou postupně proměnil v expediční vůz. Tato cesta kolem světa trvala s přestávkami více než deset let a vedla přes desítky zemí.
„Projel jsem Evropu, Turecko, Írán, Střední Asii, Mongolsko, ale také Jižní Ameriku či Austrálii. Cestu prodlužovaly nejen technické problémy, ale i administrativní překážky a dlouhé zastávky v jednotlivých regionech,“ říká.
V Peru musel například rozebrat motor a opravit ho přímo na místě. „To bylo opravdu náročné, tenkrát jsem musel poprosit členy jednoho z domorodých kmenů, aby mi pomohli motor vyndat. Myslím, že to byli nějací potomci Inků,“ říká.
V Kolumbii opakovaně řešil poruchy v extrémních teplotách. „Postupně jsem si upravil styl života na cestách. Nesnesu, když bych se večer neumyl, a tak jsem si ve Rapidu vozil vodu v kanystru, který se ohříval teplem od motoru a večer jsem si užíval improvizovanou sprchu,“ směje se.
Přechod k Aviím byl podle něj logickým krokem. Nabízejí větší prostor, možnost spánku i základního zázemí, ale stále si zachovávají jednoduchou mechaniku, která je pro dlouhé expedice zásadní. „Auto jsem dodělával ještě hodiny předtím, než jsem ho odvezl do Belgie na loď. Mám v ní dokonce instalovanou sprchu a jednoduchou obytnou vestavbu,“ dodává.
Že je velký fanda do fotbalu, se pozná i podle výzdoby uvnitř, na palubní desce má vystavenou šálu FK Dukla Praha.
Běžně se s Avií na dálnicích pohybuje rychlostí kolem 100 až 110 km/h, což považuje za ideální tempo pro starší techniku. Jeho expediční Avie už projely velkou část Evropy i Blízkého východu – od Polska a Pobaltí přes Rusko a Turecko až po Irák či Gibraltar.
A když to jde, spojuje lásku k cestování s fotbalem. Dojel tak na turnaj v Moldávii, kam dojel přes Ukrajinu, loni na Gibraltaru, v Istanbulu…
Čtvrteční výsledek zápasu ho sice úplně nepotěšil, ale prý si z toho nic o nedělá. Teď chce v Avii strávit nějaký čas v USA.
„Zatím Avia jede krásně. Při transportu přes Atlantik mi sice ztratili klíčky, ale naštěstí jsem s sebou měl náhradní. Trápí mě prasklá vyrovnávací nádobka na nemrznoucí směs, to je zatím největší komplikace. Kam mě auto zaveze, to ještě nevím, možná ještě nějaký fotbal zvládnu,“ směje se Monev.
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