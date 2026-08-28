Letos naposled. Po čtrnácti letech končí party Harleyářů, zvou na jízdu strojů bez rozdílu

Čtrnáct let se v Praze konal festival oslavující značku z Milwaukee, americký street food i hudbu a bavil metropoli jízdou motorkářů. Prague Harley Days se ale první zářijový víkend koná naposledy a organizátoři zvou na poslední společnou party.
Po čtrnácti letech se jedna z nejvýraznějších motocyklových akcí v Praze chystá na poslední jízdu. Prague Harley Days se letos koná naposledy a do ulic metropole vydá také tradiční kolona stovek motocyklů. Čtrnáctý ročník, který dostal příznačný podtitul The Last Ride, se uskuteční první zářijový víkend.
Festival kdysi začínal jako setkání příznivců americké motocyklové značky, postupně ale vedle Harley-Davidsonů přilákal i majitele motocyklů jiných značek. I proto, že se tu pravidelně konaly koncerty, kaskadérská vystoupení a bavil i fanoušky americké gastronomie.
Právě proto má být letošní rozloučení otevřené všem, nejen majitelům strojů z Milwaukee.
„Je nám jedno, jestli sedláš nabušený chopper, italský skútr nebo tátovu babetu. Jde o tu atmosféru, o lidi a o tu poslední společnou jízdu v Holešovicích,“ vzkazují organizátoři.
Konec festivalu oznámili zástupci pražského dealerství Harley-Davidson na tiskové konferenci. Jaroslav Vavřina z Harley-Davidson Praha jako jeden z důvodů uvedl snahu skončit v nejlepším. Roli podle něj hraje také vysoká finanční náročnost celé akce. Zároveň nevyloučil, že by se tradice mohla v budoucnu dočkat jiného pokračování. Pod hlavičkou Prague Harley Days však bude letošní ročník poslední.
Největší pozornost tradičně přitáhne sobotní jízda Prahou. Z Výstaviště se vydá přibližně 800 motocyklů na okružní trasu, řazení začne už v devět hodin ráno, samotná kolona vyrazí v 10:30 a po zhruba hodinové jízdě se vrátí zpět do Holešovic.
Právě spanilá jízda se za roky existence festivalu stala jeho symbolem. Stovky motorek projíždějících metropolí přitahovaly nejen samotné účastníky, ale také diváky podél trasy. Letos půjde o poslední příležitost zažít tuto podívanou v rámci Prague Harley Days.
Organizátoři navíc připravili i dětskou verzi jízdy. V sobotu od 13 hodin se do vlastní kolony v areálu Výstaviště budou moci zapojit děti na odrážedlech, kolech, koloběžkách, tříkolkách a mohou se připojit rodiče s kočárky.
Dvoudenní program nabídne tradičně koncerty, FMX show, soutěž upravených motocyklů Custom Bike Battle i tradiční gastronomickou zónu Smoke & Fire Kitchen. Definitivní tečku za čtrnáctiletou historií festivalu udělá sobotní večer.
Po čtrnácti letech tak z Prahy mizí akce, která se pro mnoho motorkářů stala tradičním zakončením léta, a jestli bude mít v budoucnu nástupce, zatím není jasné.
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