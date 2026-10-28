Krásky, veteráni a příběh, který skončil vězením. Retro kalendář má co nabídnout

Krásné modelky, vzácná historická auta a připomenutí příběhu československého úspěchu v Le Mans, který skončil vězením. Klatovský ŠKODAteam vydal třetí Retro kalendář a vedle známých automobilových klasik v něm představuje i stroje, které se jen tak nevidí.
Třináct aut, třináct příběhů a zajímavé kulisy od zámků po funkcionalistickou čerpací stanici. Nový Retro kalendář pro následující rok nabízí vzácné veterány z východu i západu, modelky a vzpomínky na minulost. Třeba na Aero Minor, jehož posádka uspěla v Le Mans, ale po návratu do Československa skončila ve vězení.
Od Cortiny po Citroën
Titulní stranu přitom zdobí Ford Cortina Mk II. Model, který Ford představil v roce 1962, se v Británii stal jedním z nejrozšířenějších automobilů své doby.
Na dalších listech pro jednotlivé měsíce se pak střídají známá jména automobilové historie s méně obvyklými exempláři. Citroën DS z roku 1955 zaujal už při premiéře futuristickým designem a hydropneumatickým odpružením. Fiat 128, evropské Auto roku 1970, zase pomohl prosadit koncepci s motorem uloženým vpředu napříč a pohonem předních kol.
Nechybí ani Alpine A110, lehký sportovní vůz, s nímž značka Renault Alpine získala v roce 1973 titul mistra světa v rallye. V Československu s ním slavil úspěchy především Vladimír Hubáček.
Zajímavé jsou ale i vozy, které se do všeobecného povědomí nedostaly tak jako Citroën DS nebo Mustang. Z východního bloku se v kalendáři prezentuje například Trabant P60 v kombi provedení, sovětský Moskvič 407 i liftback IŽ-21251 z Iževska.
Pozornost si zaslouží také polský Fiat 126 BIS ve vzácné kabrioletové úpravě německé firmy POP 2000. Takových vozů vzniklo jen několik stovek. Vůz patří do sbírek Pavla Kaliny, který vlastní Cabrio Gallery.
Západní Evropu tu pak zastupují například elegantní Sunbeam-Talbot a luxusní Simca Vedette Présidence s výrazným chromováním, zadními ploutvemi a americkými konstrukčními kořeny.
Československý úspěch skončil vězením
Nejsilnější historický příběh se ale váže k autu lékaře Jaroslava Větvičky, který připomíná, jak to bylo se závodním speciálem Aero Minor, o němž jsme podrobně psali zde. Jeho posádka ve složení František Sutnar a Otto Krattner se v roce 1949 zúčastnila slavného závodu 24 hodin Le Mans. V kategorii do 750 kubických centimetrů zvítězila a v celkovém hodnocení podle koeficientu výkonnosti obsadila druhé místo.
Úspěch měl po návratu domů dramatické pokračování. Komunistický režim oba muže zatkl a odsoudil k dlouholetým trestům vězení.
Kalendář připomíná také předválečnou Jawu Minor s pohonem předních kol a Velorex. Ten zastupuje nákladní prototyp 435D, odvozený od čtyřkolového modelu, který se na trhu příliš neprosadil. Samotného modelu vzniklo jen 1380 kusů.
Auta jsou navíc vyfocená na místech, která mají vlastní historii. Alpine A110 stojí u funkcionalistické čerpací stanice v Milíně z roku 1959, dnes chráněné jako kulturní památka. Moskvič pózuje u zříceniny hradu Borotín, Citroën DS u zámku Plumlov a Simca Vedette Présidence na zámku v Dobříši.
Vydavatelem kalendáře je tradičně Roman Schavel z klatovského ŠKODAteamu. Retro kalendář vychází letos potřetí a je k dostání na webu retrokalendar.cz.
Aero Minor se objevil na Strahovském stadionu, někdejším největším stadionu svého druhu na světě. Fiat 126 BIS fotograf Radim Kořínek zachytil u rybníka v Jevanech a Velorex před Formankou v areálu Plzeňského Prazdroje.
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