Koupil ho díky náhodě, teď jede slavný závod. Českem sviští veteránské klenoty a mezi nimi i vzácné škodovácké kupé

Šestou hodinou ranní odmávl prezident Pavel start závodu 1000 mil československých. Letos se vzpomínkové jízdy účastní 130 historických automobilů, mezi nimi i šest vozů, které pamatují původní dálkový závod ze 30. let. Rekordní zájem letos dokládá silné zastoupení domácí výroby a také příběh osmasedmdesátiletého nadšence, který se svou Škodou Popular Sport Monte Carlo jede slavnou trasu poprvé.
Jiří Langer si na ten okamžik pamatuje dodnes. „Když jsme v 90. letech s manželkou vešli do plzeňského autobazaru, řekli nám, že dvě auta tu nejsou na prodej. Jedním z nich byla Tatra, druhým Škoda Popular Sport Monte Carlo. Zepředu mě moc nezaujala, ale pak si Heike prohlédla záď a přesvědčila mě,“ směje se sedmaosmdesátiletý muž, když sedá do červeného kupé z roku 1938 a odkládá si hůlku.
Auta miluje celý život, ostatně v Německu má dodnes autodílnu, kde je celý život opravoval. V roce 1969 do Německa emigroval, oženil se a usadil. Po revoluci ještě s manželkou chvíli zkoušeli v Česku žít, ale nakonec se do Německa vrátili.
„Jenže pak přišel zvrat. Původní majitel potřeboval peníze na svatbu své dcery a škodovka nakonec jela do Německa s námi. Auto jsem částečně renovoval sám, ale poslední dobou už mi to moc nejde,“ směje se veteránista, který má ve sbírce několik opravdu zajímavých vozů, třeba Lancii Flavia Zagato a sportovní Alfy.
Právě vzácný škodovácký automobil manželů Langrových je letos jedním z nováčků na startu slavné jízdy 1000 mil československých. Legendární podnik jede poprvé.
„K účasti mě přemluvil známý, který si závod vyzkoušel před několika lety. Řekl jsem si, proč ne. Absolvovali jsme několikrát závod Silvretta Classic a také Sachsen Classic. Naše auto s přehledem zvládá i náročné kopce a prudká klesání, a tak věřím, že nás nezklame ani tentokrát,“ dodává s tím, že je jedno z jeho oblíbených.
Z československých vozů si ponechal už jen toto a pak také Octavii 1200 TS v dvoukarburátorovém provedení. „Už zkrátka nezvládáme mít na stará kolena tolik aut,“ krčí rameny.
Škoda Popular Sport Monte Carlo patří mezi vzácné předválečné škodovky. „Vyrobilo se jen zhruba 70 vozů Monte Carlo, z toho asi 50 Roadsterů a okolo 20 kupé. Tři vozy odešly z továrny pouze jako šasi a dostaly zakázkovou karoserii, což je i případ jiného Monte Carla rodiny Hlaváčků, které se závodu účastní. Rádi je na startu vidíme spolu,“ dodává Michal Velebný, vedoucí renovátorské dílny ve Škoda Muzeu.
Monte Carlo, a to zejména ve verzích kupé, je bezesporu jedna z nejkrásnějších historických škodovek. Vůz pana Langera pohání čtrnáctistovka spojená s třístupňovou převodovkou.
Vzpomínkový závod
Na startu letošního ročníku 1000 mil československých se letos postavilo 130 posádek, tedy zhruba jako loni. Vzpomínková jízda navazuje na jeden z nejslavnějších podniků československé motoristické historie.
Původní závod se jel v letech 1933 až 1935 po vzoru italské Mille Miglia a vedl na trase Praha–Bratislava–Praha–Bratislava–Praha. Posádky tehdy bez přerušení ujely přibližně 1600 kilometrů na běžných silnicích a v běžném provozu, velkou část závodu absolvovaly v noci.
Také letos povede trasa z Prahy do Bratislavy, v pátek je čeká okruh přes Pezinskou Babu a v sobotu se zpět přes Brno vrátí do české metropole. Startovní pole se vydává na cestu od budovy Autoklubu České republiky v pražské Opletalově ulici. Návrat do Prahy organizátoři očekávají v sobotu odpoledne před budovou Národního technického muzea.
I když počet účastníků zůstává stejný jako loni, zájem opět výrazně převyšoval kapacitu akce. „Letošní ročník přinese rekordní zastoupení domácích značek. Na start se přihlásilo 67 vozů československé výroby a také šest automobilů, které se účastnily už původního závodu ve 30. letech minulého století,“ říká ředitel závodu Jiří Patočka.
Celkem dorazilo necelých 20 zahraničních posádek, především ze Slovenska a Německa. Nejpočetněji zastoupenou značkou je Aero s 29 posádkami. Nechybí samozřejmě automobily Škoda, Jawa, Tatra, Walter či Praga. Ze zahraničních výrobců jedou například vozy BMW, Ford, Jaguar, Bentley, Mercedes-Benz, Buick, Lincoln nebo Lagonda.
Ze sbírek Škoda Muzea pochází modrá Škoda Rapid OHV s atraktivní dálniční karoserií, ve které absolvuje redakce Aktuálně.cz i letošní závod.
Letos je ale menší počet vozů Bugatti, v startovním poli například chybí Bugatti 13 Brescia či Type 35. Nejstarším účastníkem letošního ročníku je Buick Master Six Roadster z roku 1926.
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