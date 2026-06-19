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Technika a design

Kostičky Lego letí rychlostí 111 km/h. Ze známé stavebnice vznikl nejrychlejší model v historii

Eva Srpová
Eva Srpová
Eva Srpová

Model hypersportu Koenigsegg Sadair’s Spear postavený v životní velikosti ze stavebnice Lego Technic dosáhl na kopci v Goodwoodu rychlosti 111 km/h a výrazně tak překonal dosavadní rekord. Na projektu spolupracoval jak výrobce stavebnic, tak automobilka a Koenigsegg a za volantem seděl tovární jezdec Markus Lundh.

Koenigsegg Lego
Koenigsegg Sadair’s Spear z Lega na trati v Goodwoodu.Foto: Lego
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Na známém kopci v britském Goodwoodu padl netradiční rychlostní rekord. Model hypersportu Koenigsegg Sadair’s Spear v životní velikosti vyrobený ze stavebnice Lego Technic zde dosáhl rychlosti 111 km/h. Tím výrazně překonal dosavadní maximum 50 km/h, které držely dřívější projekty Lego vozidel.

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Rekordní jízda proběhla ve čtvrtek 18. června na trati v Goodwoodu v rámci spolupráce dánské stavebnicové značky a švédského výrobce hypersportů Koenigsegg. Výrobce hraček tak samozřejmě láká na novou stavebnici Lego Technic Koenigsegg Sadair’s Spear Megacar, která se na trh dostane v červenci.

Za volantem stroje seděl tovární jezdec Koenigseggu Markus Lundh. Ten má s tratí v Goodwoodu zkušenosti, když právě zde loni se skutečným vozem Sadair’s Spear zajel rekordní čas v klasickém závodu do vrchu. Tentokrát však absolvoval trať v opačném směru a v autě z kostiček.

Model, který řídil, vznikl z více než 327 tisíc Lego dílků a váží přibližně 1800 kilogramů. Samotné plastové kostky podle výrobce váží asi 400 kilo, zbytek připadá na konstrukci nutnou pro pohon a stabilitu. Na jeho vývoji a stavbě pracoval tým přes 9400 hodin. A není bez zajímavosti, že za návrhem stojí designové studio sídlící ve firemním závodu v Kladně.

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Kromě věrné karoserie dostal vůz i funkční „Ghost Mode“, který umožňuje zvednutí zadního křídla, otevření dveří i přední kapoty a sklopení zrcátek. Součástí je také replika klíčku inspirovaného skutečným Koenigseggem.

Jezdec Markus Lundh se nechal slyšet, že jízda v Lego stroji mu připomněla skutečný loňský úprk ve skutečném Koenigseggu.

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