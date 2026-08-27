Komentář: Vémolovo géčko je „pojízdný pomník“. Proč nás prodej předraženého auta přitahuje

Proč se z ojetého Mercedesu s registrační značkou „KT VEMOLA“ stal mediální fenomén, o kterém poslední týdny píšou desítky redakcí, a navíc takových, které se neřadí do čistého bulváru? Odpověď nemá tolik společného s výkonem motoru ani stavem tachometru. Možná víc než o autě vypovídá nejen o čtenářích, ale hlavně médiích samotných.
Cena 4 499 999 korun, najeto 262 500 kilometrů, registrační značka „KT VEMOLA“, nápis Terminátor na rezervě kola. Za posledních čtrnáct dní se černé „géčko“ zápasníka Karlose Vémoly objevilo snad ve všech českých médiích od bulváru po specializované autoweby.
Fakta se opakují článek od článku, jen s mírně jinou intonací. Jednou je to trochu tragikomický výprodej kontroverzní hvězdy, podruhé srovnání s cenami ojetiny po celebritě s běžnými auty v inzerci.
Ale skutečně zajímavá otázka nezní „kolik to auto stojí“ ani „kdo si ho proboha koupí, když stojí o milion víc“. Ptá se, proč nás vlastně baví sledovat, že celebrita prodává auto.
A hlavně: proč právě on, a ne stovky jiných známých osobností, které se zbavují svých aut? Co má Vémola, jeho géčko a příběh kolem něj, co z obyčejného prodeje dělá pro nás tak lákavou podívanou a nutí nás kliknout na další článek?
Dvojaká osobnost
Mercedes-Benz třídy G je ve své podstatě vojenský teréňák z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, vyvinutý s rakouskou firmou Steyr-Daimler-Puch pro armádu a nejtěžší terénní podmínky. Rámový podvozek, tuhé nápravy, žádná elegance.
Teprve Arnold Schwarzenegger z něj v devadesátých letech udělal symbol síly a úspěchu a od té doby vede „géčko“ dvojí život – jednou nohou v blátě, druhou před vchodem do butiků na Pařížské.
Právě tahle dvojakost dělá z třídy G něco víc. Není náhoda, že ho vlastní Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton i Filip Turek, jehož nedávná nehoda na I. P. Pavlova vrátila „géčko“ znovu do titulků.
U Vémoly možná funguje ještě jeden mechanismus navíc – on sám je se svým autem srostlý doslova. Značka s jeho jménem, na rezervě je vypálená jeho zápasnická přezdívka Terminátor, v tomhle voze přijel na svou svatbu s Lelou Ceterovou, se kterou se aktuálně rozvádí a plní tím titulky bulvárních médií. Tohle zkrátka není anonymní ojetina.
Skutečný důvod, proč se o tomhle inzerátu píše tolik, není technický. Vémola je v posledním roce postavou příběhu o pádech a odhodlání: vazba, patnáctimilionová kauce, kterou nyní splácí, drogová kauza, podle jeho vlastních slov ztráta milionu korun měsíčně na příjmech, nyní bouřlivý rozchod.
Přesně ten typ příběhu, který čtenáře drží: kvůli morálnímu uspokojení sledovat, jak se okázalost sráží s realitou. Auto je nejviditelnější, nejfotogeničtější artefakt.
„Karlosovo géčko v sobě zkrátka koncentruje všechno, co nás na celebritách přitahuje i děsí zároveň. Je to pojízdný pomník éry, kdy úspěch znamenal mít nejhlasitější výfuk v ulici a interiér v barvě čerstvě vybělených zubů. My o tom nepíšeme proto, že by český národ nutně potřeboval ojetý mamutí Mercedes, ale proto, že Karlos Vémola je náš národní guilty pleasure,“ říká redaktor rubriky Magazín na Aktuálně.cz Ondřej Bílek.
A ještě s úsměvem dodává: „Sledujeme výprodej jeho rekvizit ze stejného důvodu, proč lidé zpomalují u dopravních nehod – víme, že bychom se dívat neměli, ale zkrátka nemůžeme odtrhnout oči.“
Proč o tom píšou úplně všichni
Otázka, kterou by si měl klást každý z nás, kdo o tom píšeme, zní: funguje tenhle „celebrity vibe“ doopravdy, nebo je to jen mediální konstrukt, který novináři sami vytvářejí tím, že o něm píší? A v důsledku také pomáhají prodávajícímu - i kdyby se auto neprodalo hned, každý článek je zadarmo reklama.
Čím déle inzerát „žije“ v médiích, tím větší šanci má najít kupce ochotného platit za příběh, ne za kilometry, klidně i o stovky tisíc či milion korun dráž – tak, jak se o to snaží se svým géčkem i sám Vémola.
Otázkou ale je, jestli mu to při prodeji skutečně pomůže. „Obecně platí, že rodokmen a historie jsou pro hodnotu vozidla důležité. Pokud navíc přidáme slavnou osobnost, která vůz vlastnila, od běžné tržní ceny se pak cenovka může lišit skutečně výrazně,“ popisuje Pavel Kočí, organizátor auto-moto aukcí Retro Garáž.
Má reálnou zkušenost – v minulosti dražil například Alfu Romeo 2000 GT Veloce ze 70. let po Karlu Gottovi. „Tento vůz, ačkoliv stavem tomu vůbec neodpovídal, nakonec v aukci předčil všechna očekávání a vydražil se za 1 180 000 Kč,“ připomíná Kočí.
Na druhou stranu ne vždy je slavný majitel zárukou úspěšného a drahého prodeje. „V aukci jsme rovněž nabízeli na svou dobu exkluzivní vůz BMW 850i po skladateli Karlu Svobodovi. Zde však bez úspěchu. Vyvolávací cenu 550 000 Kč před dvěma lety v aukci neakceptoval žádný z dražitelů,“ popisuje dál Kočí.
Cenovka je podle Kočího sebevědomá. „Dovedu si ale docela dobře představit, že vůz ještě skvěle poslouží pro marketingové účely, podobně jako tomu bylo u předchozího prodeje ze stáje pana Vémoly, kdy jeho Lamborghini Huracán Spyder koupila dvojice známých influencerů. Sám jsem zvědav, jak to vlastně dopadne,“ připouští aukční licitátor.
Co si z toho odnést
Z pohledu redakce je tenhle typ zprávy prakticky zadarmo a obsah, který kliká a objevuje se všude se stejnými čísly.
A je fér přiznat, že tenhle text není výjimkou. I my se právě teď ptáme, proč o tom všichni píšou – a tím pádem o tom píšeme taky. Jsme součástí trendu stejně jako weby, které jen opsaly cenovku z inzerátu. Jen zkoušíme popsat, proč to funguje, ale i to je koneckonců způsob, jak se z Vémolova géčka vytěží další článek, další kliky, dalších pár minut vaší pozornosti.
Vémolovo géčko samo o sobě totiž není zajímavé. Zajímavé je, co všechno se do jednoho inzerátu na ojetinu dokáže vměstnat. Historie auta, proměna na statusový symbol a obliba mezi celebritami, osobní příběh kontroverzního zápasníka a nakonec i mediální mechanismus, který z toho všeho dělá klikavý titulek.
Než se příště zeptáte, kdo si koupí drahé auto od celebrity, zkuste se zeptat, proč vás to vlastně zajímá.
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