Jawa pařez za 87 tisíc, překvapily i Babetty. Motorky po zesnulém sběrateli vynesly přes pět milionů

Druhé kolo online aukce Poklady ze stodoly skončilo. Vydražilo se vše, a to za částky, které předčily i očekávání pořadatelů. Sbírka po zesnulém sběrateli Věroslavu Bernatovi, která zaplnila jeden celý dvoupatrový dům, se vydražila za částku, která překročila hranici pěti milionů korun.
Dům, ve kterém místo lidí bydlely motorky (a o kterém jsme psali zde), má po aukci nové majitele téměř všech svých pokladů. Sbírka zesnulého sběratele Věroslava Bernata, kterou jeho děti svěřily aukční síni Retro Garáž, se na portálu Aukro vydražila celá. Úspěšnost byla stoprocentní.
Součet kladívkových cen dosáhl 4 692 185 korun. Po připočtení patnáctiprocentní aukční přirážky se hodnota kolekce dostala na 5,4 milionu. Všechny přitom startovaly od jedné koruny.
Druhá nejsledovanější kolekce na Aukru
Do dražby se zapojilo 807 účastníků, tedy téměř dvakrát víc než při první dražbě Poklady ze stodoly, která se uskutečnila letos v červnu. „Na Aukru to tak stačilo na druhé místo v historii. Víc dražitelů dosud přilákala jen kolekce sběratelských stavebnic Lego,“ směje se Pavel Kočí, organizátor aukcí Retro Garáž.
Dodává, že ho mile překvapil enormní zájem dražitelů. „Výsledek předčil naše očekávání, a to z hlediska účasti i dosažených cen. Podle mě je výsledek znamením, že se historická vozidla vracejí do hledáčku sběratelů i investorů,“ říká licitátor.
Úspěch ale vysvětluje i kvalitou sbírky. Naprostá většina strojů byla po pečlivé renovaci a podle Kočího je pro kupujícího téměř vždy výhodnější koupit hotový stroj než financovat nákladnou renovaci s nejistým koncem.
Pařez za 87 tisíc, Pérák za 208 tisíc
Překvapily i malé motorky. Babetty, Stadiony a Pionýry se prodávaly velmi dobře, například Jawa 50/550 Pionýr, zvaná pařez, šla za 87 463 korun. Napínavé souboje se vedly o známé Kývačky. Všechny, bez ohledu na objem motoru, se prodaly za 105 až 180 tisíc korun.
Nejvýše se dostaly Jawa 350 typ 18 Pérák „Sport“ za 208 195 korun a Indian-ČZ 125 T z exportu do USA za 192 050 korun. Na ceny se podívejte do tabulky.
POŘADÍ
ZNAČKA / TYP
KLADÍVKOVÁ CENA
CENA VČ. AUKČNÍ PŘIRÁŽKY 15 %
1
Jawetta 50 typ 551 Standard
44 800 Kč
51 520 Kč
2
Jawetta 50 typ 551 Sport
73 000 Kč
83 950 Kč
3
Stadion S11 „ušák“
57 423 Kč
66 036 Kč
4
Stadion S22
57 000 Kč
65 550 Kč
5
Jawa 50 typ 550 Pionýr (pařez)
76 055 Kč
87 463 Kč
6
Jawa 50 typ 555 Pionýr
45 200 Kč
51 980 Kč
7
Jawa 50 typ 21 Pionýr
52 000 Kč
59 800 Kč
8
Jawa 50 typ 22 Pionýr (Export USA & Kanada)
56 190 Kč
64 619 Kč
9
Jawa 50 typ 23 Mustang
44 422 Kč
51 085 Kč
10
Babetta typ 207/300
22 200 Kč
25 530 Kč
11
Babetta typ 210
18 847 Kč
21 674 Kč
12
Babetta typ 210
25 400 Kč
29 210 Kč
13
Jawa 90 Cross
65 500 Kč
75 325 Kč
14
Manet S 100
50 500 Kč
58 075 Kč
15
Manet 125 Tatran
38 690 Kč
44 494 Kč
16
ČZ 175 typ 482 Trail
105 000 Kč
120 750 Kč
17
ČZ 175 typ 477 Sport (Oilmaster)
66 001 Kč
75 901 Kč
18
ČZ 125 typ 476 Sport
73 001 Kč
83 951 Kč
19
ČZ 175 typ 477 Sport
71 001 Kč
81 651 Kč
20
Čezeta 175 typ 501 (05) (skútr prase)
55 000 Kč
63 250 Kč
21
Manet 90 dvoupíst
83 500 Kč
96 025 Kč
22
ČZ 150 C „pevný rám“
100 200 Kč
115 230 Kč
23
Idian-ČZ 125 T (export USA)
167 000 Kč
192 050 Kč
24
ČZ 175 Standard
171 000 Kč
196 650 Kč
25
Jawa 100 Robot
121 000 Kč
139 150 Kč
26
Jawa 175 předválečná (lidový model)
184 000 Kč
211 600 Kč
27
Jawa 250 typ 11 Pérák
124 950 Kč
143 693 Kč
28
ČZ 150 C „Cross“
40 600 Kč
46 690 Kč
29
Jawa 250 typ 11 Pérák „Sport“
157 040 Kč
180 596 Kč
30
Jawa 350 typ 18 Pérák „Sport“
181 039 Kč
208 195 Kč
31
Jawa 500 OHC šnek (silniční závodní)
320 552 Kč
368 635 Kč
32
Jawa-ČZ 125 typ 351 Kývačka (půlbuben)
100 001 Kč
115 001 Kč
33
Jawa-ČZ 150 typ 352 Kývačka (půlbuben)
116 000 Kč
133 400 Kč
34
Jawa 250 typ 353 Kývačka (půlbuben)
102 000 Kč
117 300 Kč
35
Jawa 250 typ 353 Kývačka
91 000 Kč
104 650 Kč
36
Jawa 350 typ 354 Kývačka Normandia
157 250 Kč
180 838 Kč
37
Jawa-ČZ 175 typ 356 Kývačka
76 001 Kč
87 401 Kč
38
Jawa 250 typ 559 Panelka
91 976 Kč
105 772 Kč
39
Jawa 350 typ 361 Sport
97 500 Kč
112 125 Kč
40
Jawa 250 typ 623 Bizon
99 655 Kč
114 603 Kč
41
ČZ 250 typ 475 Sport
86 001 Kč
98 901 Kč
42
ČZ 175 typ 450 (03) Kývačka De Luxe
81 501 Kč
93 726 Kč
43
Motor Čezeta 175 501/502
15 200 Kč
17 480 Kč
44
Motor Jawa 350 Automatic
25 280 Kč
30 590 Kč
45
Motor ČZ 150 C / Jawa-ČZ 150/352
13 990 Kč
16 089 Kč
46
Motor ČZ 125 T
12 200 Kč
14 030 Kč
47
Motor ČZ 175 Speciál 25B
22 822 Kč
26 245 Kč
48
Motor ČZ 98 třírychlostní (šlapátková)
11 511 Kč
13 238 Kč
49
Motor ČZ 175 Standard 25
18 357 Kč
21 111 Kč
50
Motor ČZ 175 Standard 25 (přírubová)
26 770 Kč
30 786 Kč
51
Motor ČZ jednovýfuk
40 200 Kč
46 230 Kč
52
Motor ČZ 98 jednorychlostní
42 600 Kč
48 990 Kč
53
Motor Manet 90 dvoupíst
17 545 Kč
20 177 Kč
54
Motor Manet 125 Tatran
7 400 Kč
8 510 Kč
55
Motor ČZ 125 typ 453 Kývačka
13 270 Kč
15 261 Kč
56
Motor Jawa 250 (předválečný „Special“)
25 600 Kč
29 440 Kč
57
Motor Jawa 350 SV
70 180 Kč
80 707 Kč
58
Motor Jawa 100 Robot
28 000 Kč
32 200 Kč
59
Motor Jawa 250 (předválečný „Special“)
24 917 Kč
28 655 Kč
60
Motor Jawa 175 Villiers (chobot)
42 200 Kč
48 530 Kč
61
Motor Jawa 175 Villiers (dvouvýfuk)
36 000 Kč
41 400 Kč
62
Motor Ogar 250 Standard
41 200 Kč
47 380 Kč
63
Motor Ogar 250 typ 4
27 600 Kč
31 740 Kč
64
Motor Praga 350 BCS (kardan)
85 500 Kč
98 325 Kč
65
Motor Jawetta 50 typ 551
12 799 Kč
14 719 Kč
66
Motor Jawa 50 typ 550 / 555 Pionýr
11 400 Kč
13 110 Kč
67
Motor Jawa 50 typ 21 Pionýr
12 001 Kč
13 801 Kč
68
Motor Stadion S11
17 100 Kč
19 665 Kč
69
Motor Škoda Octavia Super
48 200 Kč
55 430 Kč
70
Jízdní kolo pánské
9 600 Kč
11 040 Kč
71
Jízdní kolo dámské
10 200 Kč
11 730 Kč
72
Přívěsný vozík PAV 41
34 570 Kč
39 756 Kč
73
Přívěsný vozík Motex 287
40 977 Kč
47 124 Kč
CELKEM
4 692 185 Kč
5 397 531 Kč
Největší překvapení: motory
Podle Kočího největší překvapení přinesly samotné motocyklové motory. Dominovaly vzácné předválečné kousky, třeba motor na Jawu 175 Villiers („chobot“) za 48 530 korun, motor na Pragu 350 BCS („kardan“) za 98 325 korun a motor na Jawu 350 SV za 80 807 korun. Motory z malých mopedů a Pionýrů se dražily nad deset tisíc korun.
Ty nejvzácnější stroje z Bernatovy sbírky ale na trh teprve míří. Dražit se budou klasicky v sále, 14. listopadu na výstavišti v Lysé nad Labem na podzimní Retro Garáži.
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