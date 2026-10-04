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Technika a design

Jawa pařez za 87 tisíc, překvapily i Babetty. Motorky po zesnulém sběrateli vynesly přes pět milionů

Eva Trendlová
Eva Trendlová
Eva Trendlová
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Druhé kolo online aukce Poklady ze stodoly skončilo. Vydražilo se vše, a to za částky, které předčily i očekávání pořadatelů. Sbírka po zesnulém sběrateli Věroslavu Bernatovi, která zaplnila jeden celý dvoupatrový dům, se vydražila za částku, která překročila hranici pěti milionů korun.

Vybrané kousky z aukce Poklady ze stodoly II
Vybrané kousky z aukce Poklady ze stodoly IIFoto: Retro Garáž
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Dům, ve kterém místo lidí bydlely motorky (a o kterém jsme psali zde), má po aukci nové majitele téměř všech svých pokladů. Sbírka zesnulého sběratele Věroslava Bernata, kterou jeho děti svěřily aukční síni Retro Garáž, se na portálu Aukro vydražila celá. Úspěšnost byla stoprocentní.

Součet kladívkových cen dosáhl 4 692 185 korun. Po připočtení patnáctiprocentní aukční přirážky se hodnota kolekce dostala na 5,4 milionu. Všechny přitom startovaly od jedné koruny.

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Druhá nejsledovanější kolekce na Aukru

Do dražby se zapojilo 807 účastníků, tedy téměř dvakrát víc než při první dražbě Poklady ze stodoly, která se uskutečnila letos v červnu. „Na Aukru to tak stačilo na druhé místo v historii. Víc dražitelů dosud přilákala jen kolekce sběratelských stavebnic Lego,“ směje se Pavel Kočí, organizátor aukcí Retro Garáž.

Dodává, že ho mile překvapil enormní zájem dražitelů. „Výsledek předčil naše očekávání, a to z hlediska účasti i dosažených cen. Podle mě je výsledek znamením, že se historická vozidla vracejí do hledáčku sběratelů i investorů,“ říká licitátor.

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Úspěch ale vysvětluje i kvalitou sbírky. Naprostá většina strojů byla po pečlivé renovaci a podle Kočího je pro kupujícího téměř vždy výhodnější koupit hotový stroj než financovat nákladnou renovaci s nejistým koncem.

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Pařez za 87 tisíc, Pérák za 208 tisíc

Překvapily i malé motorky. Babetty, Stadiony a Pionýry se prodávaly velmi dobře, například Jawa 50/550 Pionýr, zvaná pařez, šla za 87 463 korun. Napínavé souboje se vedly o známé Kývačky. Všechny, bez ohledu na objem motoru, se prodaly za 105 až 180 tisíc korun.

Nejvýše se dostaly Jawa 350 typ 18 Pérák „Sport“ za 208 195 korun a Indian-ČZ 125 T z exportu do USA za 192 050 korun. Na ceny se podívejte do tabulky.

POŘADÍ

ZNAČKA / TYP

KLADÍVKOVÁ CENA

CENA VČ. AUKČNÍ PŘIRÁŽKY 15 %

1

Jawetta 50 typ 551 Standard

44 800 Kč

51 520 Kč

2

Jawetta 50 typ 551 Sport

73 000 Kč

83 950 Kč

3

Stadion S11 „ušák“

57 423 Kč

66 036 Kč

4

Stadion S22

57 000 Kč

65 550 Kč

5

Jawa 50 typ 550 Pionýr (pařez)

76 055 Kč

87 463 Kč

6

Jawa 50 typ 555 Pionýr

45 200 Kč

51 980 Kč

7

Jawa 50 typ 21 Pionýr

52 000 Kč

59 800 Kč

8

Jawa 50 typ 22 Pionýr (Export USA & Kanada)

56 190 Kč

64 619 Kč

9

Jawa 50 typ 23 Mustang

44 422 Kč

51 085 Kč

10

Babetta typ 207/300

22 200 Kč

25 530 Kč

11

Babetta typ 210

18 847 Kč

21 674 Kč

12

Babetta typ 210

25 400 Kč

29 210 Kč

13

Jawa 90 Cross

65 500 Kč

75 325 Kč

14

Manet S 100

50 500 Kč

58 075 Kč

15

Manet 125 Tatran

38 690 Kč

44 494 Kč

16

ČZ 175 typ 482 Trail

105 000 Kč

120 750 Kč

17

ČZ 175 typ 477 Sport (Oilmaster)

66 001 Kč

75 901 Kč

18

ČZ 125 typ 476 Sport

73 001 Kč

83 951 Kč

19

ČZ 175 typ 477 Sport

71 001 Kč

81 651 Kč

20

Čezeta 175 typ 501 (05) (skútr prase)

55 000 Kč

63 250 Kč

21

Manet 90 dvoupíst

83 500 Kč

96 025 Kč

22

ČZ 150 C „pevný rám“

100 200 Kč

115 230 Kč

23

Idian-ČZ 125 T (export USA)

167 000 Kč

192 050 Kč

24

ČZ 175 Standard

171 000 Kč

196 650 Kč

25

Jawa 100 Robot

121 000 Kč

139 150 Kč

26

Jawa 175 předválečná (lidový model)

184 000 Kč

211 600 Kč

27

Jawa 250 typ 11 Pérák

124 950 Kč

143 693 Kč

28

ČZ 150 C „Cross“

40 600 Kč

46 690 Kč

29

Jawa 250 typ 11 Pérák „Sport“

157 040 Kč

180 596 Kč

30

Jawa 350 typ 18 Pérák „Sport“

181 039 Kč

208 195 Kč

31

Jawa 500 OHC šnek (silniční závodní)

320 552 Kč

368 635 Kč

32

Jawa-ČZ 125 typ 351 Kývačka (půlbuben)

100 001 Kč

115 001 Kč

33

Jawa-ČZ 150 typ 352 Kývačka (půlbuben)

116 000 Kč

133 400 Kč

34

Jawa 250 typ 353 Kývačka (půlbuben)

102 000 Kč

117 300 Kč

35

Jawa 250 typ 353 Kývačka

91 000 Kč

104 650 Kč

36

Jawa 350 typ 354 Kývačka Normandia

157 250 Kč

180 838 Kč

37

Jawa-ČZ 175 typ 356 Kývačka

76 001 Kč

87 401 Kč

38

Jawa 250 typ 559 Panelka

91 976 Kč

105 772 Kč

39

Jawa 350 typ 361 Sport

97 500 Kč

112 125 Kč

40

Jawa 250 typ 623 Bizon

99 655 Kč

114 603 Kč

41

ČZ 250 typ 475 Sport

86 001 Kč

98 901 Kč

42

ČZ 175 typ 450 (03) Kývačka De Luxe

81 501 Kč

93 726 Kč

43

Motor Čezeta 175 501/502

15 200 Kč

17 480 Kč

44

Motor Jawa 350 Automatic

25 280 Kč

30 590 Kč

45

Motor ČZ 150 C / Jawa-ČZ 150/352

13 990 Kč

16 089 Kč

46

Motor ČZ 125 T

12 200 Kč

14 030 Kč

47

Motor ČZ 175 Speciál 25B

22 822 Kč

26 245 Kč

48

Motor ČZ 98 třírychlostní (šlapátková)

11 511 Kč

13 238 Kč

49

Motor ČZ 175 Standard 25

18 357 Kč

21 111 Kč

50

Motor ČZ 175 Standard 25 (přírubová)

26 770 Kč

30 786 Kč

51

Motor ČZ jednovýfuk

40 200 Kč

46 230 Kč

52

Motor ČZ 98 jednorychlostní

42 600 Kč

48 990 Kč

53

Motor Manet 90 dvoupíst

17 545 Kč

20 177 Kč

54

Motor Manet 125 Tatran

7 400 Kč

8 510 Kč

55

Motor ČZ 125 typ 453 Kývačka

13 270 Kč

15 261 Kč

56

Motor Jawa 250 (předválečný „Special“)

25 600 Kč

29 440 Kč

57

Motor Jawa 350 SV

70 180 Kč

80 707 Kč

58

Motor Jawa 100 Robot

28 000 Kč

32 200 Kč

59

Motor Jawa 250 (předválečný „Special“)

24 917 Kč

28 655 Kč

60

Motor Jawa 175 Villiers (chobot)

42 200 Kč

48 530 Kč

61

Motor Jawa 175 Villiers (dvouvýfuk)

36 000 Kč

41 400 Kč

62

Motor Ogar 250 Standard

41 200 Kč

47 380 Kč

63

Motor Ogar 250 typ 4

27 600 Kč

31 740 Kč

64

Motor Praga 350 BCS (kardan)

85 500 Kč

98 325 Kč

65

Motor Jawetta 50 typ 551

12 799 Kč

14 719 Kč

66

Motor Jawa 50 typ 550 / 555 Pionýr

11 400 Kč

13 110 Kč

67

Motor Jawa 50 typ 21 Pionýr

12 001 Kč

13 801 Kč

68

Motor Stadion S11

17 100 Kč

19 665 Kč

69

Motor Škoda Octavia Super

48 200 Kč

55 430 Kč

70

Jízdní kolo pánské

9 600 Kč

11 040 Kč

71

Jízdní kolo dámské

10 200 Kč

11 730 Kč

72

Přívěsný vozík PAV 41

34 570 Kč

39 756 Kč

73

Přívěsný vozík Motex 287

40 977 Kč

47 124 Kč


CELKEM

4 692 185 Kč

5 397 531 Kč

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Největší překvapení: motory

Podle Kočího největší překvapení přinesly samotné motocyklové motory. Dominovaly vzácné předválečné kousky, třeba motor na Jawu 175 Villiers („chobot“) za 48 530 korun, motor na Pragu 350 BCS („kardan“) za 98 325 korun a motor na Jawu 350 SV za 80 807 korun. Motory z malých mopedů a Pionýrů se dražily nad deset tisíc korun.

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Ty nejvzácnější stroje z Bernatovy sbírky ale na trh teprve míří. Dražit se budou klasicky v sále, 14. listopadu na výstavišti v Lysé nad Labem na podzimní Retro Garáži.

Celý dům zaplněný motocykly. Pan Věroslav Bernat je shromažďoval tři desetiletí. Zemřel ale dřív, než svůj sen stačil uskutečnit. Nyní velká část sbírky míří do aukcí | Video: Eva Trendlová
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