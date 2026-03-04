Přeskočit na obsah
Benative
4. 3. Stela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Technika a design

Hammondův veterán překvapivě míří do Česka. Sběratel ho získal v aukci

Riley 14/6 Alpine Tourer
Riley 14/6 Alpine Tourer
Riley 14/6 Alpine Tourer
Riley 14/6 Alpine Tourer
Riley 14/6 Alpine Tourer
Zobrazit
22 fotografií
Riley 14/6 Alpine Tourer |
Foto: Iconic Auctioneers
Eva Srpová
Eva Srpová
Eva Srpová

Předválečný Riley 14/6 z roku 1933, který vlastnil známý britský moderátor Richard Hammond, se na konci února objevil v aukci. Nečekaným vítězem dražby se stal český sběratel veteránů Pavel Kalina. Zajímavý vůz tak místo britské sbírky zamířil do Česka, kde se objeví i na domácích veteránských akcích.

Reklama

V únoru se na aukci společnosti Iconic Auctioneers vydražil zajímavý předválečný vůz Riley 14/6 Alpine Tourer z roku 1933. Nadšence do veteránů určitě zaujme, že auto vlastnil a upravil známý moderátor Richard Hammond.

O to větším překvapením je, že automobil nakonec nemíří do některé z tradičních britských sbírek, ale do Česka. Novým majitelem se stal sběratel veteránů a majitel Cabrio Gallery Pavel Kalina.

Související

Riley 14/6 je klasický britský sportovní vůz meziválečné éry, poháněný šestiválcem o objemu 1,6 litru, který byl ve své době ceněný pro kultivovanost i spolehlivost. Konkrétní kus prošel v minulosti úpravami právě pod dohledem Hammonda, známého svou vášní pro klasické automobily.

Vůz si zachoval dobový charakter a patří mezi atraktivní exempláře značky, která si ve 30. letech vydobyla silné jméno i v motorsportu.

Reklama
Reklama

„Auto je zajímavé, Riley jezdily závody Monte Carlo a alpské soutěže,“ připomíná Karel Kupka, šéfredaktor magazínu Motor Journal a dlouholetý propagátor britských značek. Podle něj se automobilka snažila nabízet techniku a výkony srovnatelné s vozy dvojnásobných objemů.

Související

„Jejich jedna-jedničky byly výkonnější než většina tehdejších dvoulitrů třeba od MG a dalších. U nás se však na britské vozy vztahovaly vysoké dovozní daně, takže se je nevyplatilo dovážet,“ vysvětluje, proč je značka v českém prostředí stále poměrně neznámá.

Kupka má k Riley osobní vztah, vlastní hned dva exempláře – Kestrel 12/4 a Lynx Sprite – oba se závodními motory, většími ventily a ostřejšími vačkami. Podle něj se značka v Česku teprve znovu objevuje.

„Nadšenců je u nás málo, různé vozy Riley vlastní asi dvacet lidí. Máme skupinu, kde si vzájemně pomáháme s problémy či sháněním dílů,“ dodává Kupka.

Reklama
Reklama

Současně také připomíná, že šestiválcové provedení, které získal Kalina, patřilo mezi populární verze a konkrétní kus má za sebou i soutěžní úspěch. Celkově vzniklo přibližně šedesát podobných vozů, takže podle něj sice nejde o ojedinělý exemplář, ale rozhodně ani o běžnou záležitost.

Související

Aukční odhad se pohyboval mezi 18 až 24 tisíci liber, výsledná cena tomu odpovídala. „Měl jsem strop jednadvacet tisíc liber. S aukcí mi pomáhala veteránistka Markéta Profeldová, která nakonec zkusila přece jen ještě jednou přehodit britského zájemce a cenu zvedla na 23 tisíc liber. A ono to nakonec vyšlo,“ popisuje s nadsázkou situaci z dražby Kalina.

Celkové náklady včetně dovozu a cla nakonec podle něj dosáhly 29 900 liber, což je přibližně 805 tisíc korun. K nákupu jej podle jeho slov přesvědčil právě Kupka. Navíc si chtěl konečně splnit sen o britském autě, se kterým bude jezdit na akce určené právě pro historické vozy z období začátku 20. století.

Podle Kupky hraje současná situace na britském trhu sběratelům z kontinentu do karet. „Díky tomu, že Velká Británie na tom není aktuálně tržně moc dobře, co se veteránů týká, dají se pořídit hezké stroje, auta i motorky. Takhle nízké ceny si nepamatuji,“ poznamenává.

Reklama
Reklama

Připomíná, že první Riley se do Česka dostal kolem roku 2000 a stál tehdy zhruba 700 tisíc korun. „Tenkrát za to byl byt,“ dodává s úsměvem a naznačuje, že dnešní cenová hladina je v historickém srovnání příznivá.

Související

Těsně před aukcí Kalina ještě prodal repliku Porsche 356, aby si vytvořil prostor v garáži i rozpočtu. O to větší radost měl, když se dražba podařila. „Auto po Hammondovi, z toho mám radost ještě větší. Setkali jsme se díky tomu, že se v Česku natáčel jeden z dílů pořadu The Grand Tour a on řídil historickou formuli z naší sbírky Cabrio Gallery v Dobřenicích. Dělal jsem mu mechanika,“ připomíná s úsměvem televizní epizodu spojenou se závodním strojem MTX.

Do Česka dorazil Riley velmi rychle. Nyní projde základní kontrolou a přípravou na sezonu. Kalina má s vozem jasné plány, v letošní sezoně se chce objevit například na akcích v Soběšicích nebo na tradičním závodě Zbraslav–Jíloviště.

Nečekaná cesta britského kousku z roku 1933 tak vede místo zpět na ostrovy do české sbírky, kde bude dělat radost nejen svému novému majiteli, ale i úzké komunitě nadšenců, kteří značku Riley u nás znovu objevují.

Prohlédnout 22 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Josef Kraus.
Josef Kraus.
Josef Kraus.

Bude to bolet všechny! Jedna země na tom ale vydělá, prozrazuje expert o válce

"Bude to bolet Evropu, která bude platit víc za ropu a plyn. Bude to bolet státy Perského zálivu, které jsou závislé na prodeji ropy a plynu. Bude to bolet Čínu a jihovýchodní Asii. Kdo se může zaradovat, je Ruská federace, protože zvýšené ceny energetických surovin hrají do karet Putinovi," prozrazuje Josef Kraus, odborník na Írán z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

petr fiala
petr fiala
petr fiala

Fialova tichá „rebelie“ v ODS. Politolog naznačil, co by zklamaný expremiér mohl udělat

Rozhovor expremiéra a expředsedy ODS Petra Fialy pro Aktuálně.cz z tohoto týdne potvrdil, že má některé výhrady k nynější politice ODS, což naznačil už na lednovém kongresu strany. Je proto logické ptát se, jak moc je reálné, že by ODS případně opustil. On sám tvrdí, že to nemá v úmyslu. Politolog Lukáš Jelínek jeho odchod nevylučuje, Aktuálně.cz řekl, co by muselo nastat, aby toto řešení zvolil.

Spotlight - Pavel Pawlusha Novotný
Spotlight - Pavel Pawlusha Novotný
Spotlight - Pavel Pawlusha Novotný

Vymklo se to parametrům 21. století. Odborník popsal, co se stane s Íránem

„Kurdové už úplně otevřeně tvrdí, že se tam může něco semlít. Z Iráku do Íránu už se dokonce přesouvají kurdské jednotky, které tam předtím bojovaly s Islámským státem,“ tvrdí novinář a cestovatel Pavel Pawluscha Novotný. A v kontextu dalšího vývoje v zemi upozorňuje na pestrost íránského obyvatelstva, které se skládá z mnoha etnických skupin.

O sobě samém mluví Jan tvrdě. „Nejsem génius.“ Kdo tedy? „Podvodník.“ V čem? „Lhal jsem. V těch fotkách. To nejsou fotky, jak by měly být.“
O sobě samém mluví Jan tvrdě. „Nejsem génius.“ Kdo tedy? „Podvodník.“ V čem? „Lhal jsem. V těch fotkách. To nejsou fotky, jak by měly být.“
O sobě samém mluví Jan tvrdě. „Nejsem génius.“ Kdo tedy? „Podvodník.“ V čem? „Lhal jsem. V těch fotkách. To nejsou fotky, jak by měly být.“

„Čekám na poslední dobrou fotku.“ Devadesátiletý Saudek bilancuje i lituje, smrti se ale nebojí

„Člověk udělá za život jen několik dobrých fotek. Já jich mám šest. Na sedmou čekám,“ říká fotograf Jan Saudek. V devadesáti letech mluví s odzbrojující přímostí. Sám sebe shazuje jako podvodníka, ženy vyvyšuje i obviňuje a smrt přijímá bez patosu. „Jen bych si přál, aby nebyla bolestivá.“ A mezi větami, které se rozpadají a znovu skládají, vzniká portrét muže, který přiznává, že je podvodník.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama