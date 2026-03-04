Hammondův veterán překvapivě míří do Česka. Sběratel ho získal v aukci

Předválečný Riley 14/6 z roku 1933, který vlastnil známý britský moderátor Richard Hammond, se na konci února objevil v aukci. Nečekaným vítězem dražby se stal český sběratel veteránů Pavel Kalina. Zajímavý vůz tak místo britské sbírky zamířil do Česka, kde se objeví i na domácích veteránských akcích.
V únoru se na aukci společnosti Iconic Auctioneers vydražil zajímavý předválečný vůz Riley 14/6 Alpine Tourer z roku 1933. Nadšence do veteránů určitě zaujme, že auto vlastnil a upravil známý moderátor Richard Hammond.
O to větším překvapením je, že automobil nakonec nemíří do některé z tradičních britských sbírek, ale do Česka. Novým majitelem se stal sběratel veteránů a majitel Cabrio Gallery Pavel Kalina.
Riley 14/6 je klasický britský sportovní vůz meziválečné éry, poháněný šestiválcem o objemu 1,6 litru, který byl ve své době ceněný pro kultivovanost i spolehlivost. Konkrétní kus prošel v minulosti úpravami právě pod dohledem Hammonda, známého svou vášní pro klasické automobily.
Vůz si zachoval dobový charakter a patří mezi atraktivní exempláře značky, která si ve 30. letech vydobyla silné jméno i v motorsportu.
„Auto je zajímavé, Riley jezdily závody Monte Carlo a alpské soutěže,“ připomíná Karel Kupka, šéfredaktor magazínu Motor Journal a dlouholetý propagátor britských značek. Podle něj se automobilka snažila nabízet techniku a výkony srovnatelné s vozy dvojnásobných objemů.
„Jejich jedna-jedničky byly výkonnější než většina tehdejších dvoulitrů třeba od MG a dalších. U nás se však na britské vozy vztahovaly vysoké dovozní daně, takže se je nevyplatilo dovážet,“ vysvětluje, proč je značka v českém prostředí stále poměrně neznámá.
Kupka má k Riley osobní vztah, vlastní hned dva exempláře – Kestrel 12/4 a Lynx Sprite – oba se závodními motory, většími ventily a ostřejšími vačkami. Podle něj se značka v Česku teprve znovu objevuje.
„Nadšenců je u nás málo, různé vozy Riley vlastní asi dvacet lidí. Máme skupinu, kde si vzájemně pomáháme s problémy či sháněním dílů,“ dodává Kupka.
Současně také připomíná, že šestiválcové provedení, které získal Kalina, patřilo mezi populární verze a konkrétní kus má za sebou i soutěžní úspěch. Celkově vzniklo přibližně šedesát podobných vozů, takže podle něj sice nejde o ojedinělý exemplář, ale rozhodně ani o běžnou záležitost.
Aukční odhad se pohyboval mezi 18 až 24 tisíci liber, výsledná cena tomu odpovídala. „Měl jsem strop jednadvacet tisíc liber. S aukcí mi pomáhala veteránistka Markéta Profeldová, která nakonec zkusila přece jen ještě jednou přehodit britského zájemce a cenu zvedla na 23 tisíc liber. A ono to nakonec vyšlo,“ popisuje s nadsázkou situaci z dražby Kalina.
Celkové náklady včetně dovozu a cla nakonec podle něj dosáhly 29 900 liber, což je přibližně 805 tisíc korun. K nákupu jej podle jeho slov přesvědčil právě Kupka. Navíc si chtěl konečně splnit sen o britském autě, se kterým bude jezdit na akce určené právě pro historické vozy z období začátku 20. století.
Podle Kupky hraje současná situace na britském trhu sběratelům z kontinentu do karet. „Díky tomu, že Velká Británie na tom není aktuálně tržně moc dobře, co se veteránů týká, dají se pořídit hezké stroje, auta i motorky. Takhle nízké ceny si nepamatuji,“ poznamenává.
Připomíná, že první Riley se do Česka dostal kolem roku 2000 a stál tehdy zhruba 700 tisíc korun. „Tenkrát za to byl byt,“ dodává s úsměvem a naznačuje, že dnešní cenová hladina je v historickém srovnání příznivá.
Těsně před aukcí Kalina ještě prodal repliku Porsche 356, aby si vytvořil prostor v garáži i rozpočtu. O to větší radost měl, když se dražba podařila. „Auto po Hammondovi, z toho mám radost ještě větší. Setkali jsme se díky tomu, že se v Česku natáčel jeden z dílů pořadu The Grand Tour a on řídil historickou formuli z naší sbírky Cabrio Gallery v Dobřenicích. Dělal jsem mu mechanika,“ připomíná s úsměvem televizní epizodu spojenou se závodním strojem MTX.
Do Česka dorazil Riley velmi rychle. Nyní projde základní kontrolou a přípravou na sezonu. Kalina má s vozem jasné plány, v letošní sezoně se chce objevit například na akcích v Soběšicích nebo na tradičním závodě Zbraslav–Jíloviště.
Nečekaná cesta britského kousku z roku 1933 tak vede místo zpět na ostrovy do české sbírky, kde bude dělat radost nejen svému novému majiteli, ale i úzké komunitě nadšenců, kteří značku Riley u nás znovu objevují.
Bude to bolet všechny! Jedna země na tom ale vydělá, prozrazuje expert o válce
"Bude to bolet Evropu, která bude platit víc za ropu a plyn. Bude to bolet státy Perského zálivu, které jsou závislé na prodeji ropy a plynu. Bude to bolet Čínu a jihovýchodní Asii. Kdo se může zaradovat, je Ruská federace, protože zvýšené ceny energetických surovin hrají do karet Putinovi," prozrazuje Josef Kraus, odborník na Írán z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Fialova tichá „rebelie“ v ODS. Politolog naznačil, co by zklamaný expremiér mohl udělat
Rozhovor expremiéra a expředsedy ODS Petra Fialy pro Aktuálně.cz z tohoto týdne potvrdil, že má některé výhrady k nynější politice ODS, což naznačil už na lednovém kongresu strany. Je proto logické ptát se, jak moc je reálné, že by ODS případně opustil. On sám tvrdí, že to nemá v úmyslu. Politolog Lukáš Jelínek jeho odchod nevylučuje, Aktuálně.cz řekl, co by muselo nastat, aby toto řešení zvolil.
Vymklo se to parametrům 21. století. Odborník popsal, co se stane s Íránem
„Kurdové už úplně otevřeně tvrdí, že se tam může něco semlít. Z Iráku do Íránu už se dokonce přesouvají kurdské jednotky, které tam předtím bojovaly s Islámským státem,“ tvrdí novinář a cestovatel Pavel Pawluscha Novotný. A v kontextu dalšího vývoje v zemi upozorňuje na pestrost íránského obyvatelstva, které se skládá z mnoha etnických skupin.
„Čekám na poslední dobrou fotku.“ Devadesátiletý Saudek bilancuje i lituje, smrti se ale nebojí
„Člověk udělá za život jen několik dobrých fotek. Já jich mám šest. Na sedmou čekám,“ říká fotograf Jan Saudek. V devadesáti letech mluví s odzbrojující přímostí. Sám sebe shazuje jako podvodníka, ženy vyvyšuje i obviňuje a smrt přijímá bez patosu. „Jen bych si přál, aby nebyla bolestivá.“ A mezi větami, které se rozpadají a znovu skládají, vzniká portrét muže, který přiznává, že je podvodník.
Co se to děje v Anglii? Wolves po Aston Ville šokovali také Liverpool, přispěl i Krejčí
Poslední Wolverhampton si v anglické Premier League během pěti dnů vyšlápl už na druhého favorita. Vlci po vítězství nad Aston Villou dokázali doma porazit také Liverpool. Nad obhájci titulu zvítězili 2:1, celý zápas za ně odehrál český obránce Ladislav Krejčí.