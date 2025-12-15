Fotky prezidenta Pavla jdou do aukce, podpoří nadaci jeho ženy. Kalendář zmizel během chvíle

Snímky, které pořídil prezident Petr Pavel, například během MotoGP nebo na Dakaru, jdou nyní do dražby. Nesou navíc i jeho podpis. Výtěžek z prodeje poputuje na projekty Nadačního fondu zaměřené na pomoc rodinám a dětem v nouzi. Ten vede jeho žena Eva.
Je jich třináct, jsou vytištěné na plátno a napnuté na dřevěné konstrukci o rozměru 60×40 cm. A každá nese vlastnoruční podpis. Fotografie, jejich autorem je prezident Petr Pavel, teď míří do dražby.
Aukci spouští nadace Evy Pavlové. Snímky, které Pavel pořídil během letošního roku na slavné Rallye Dakar nebo na jiných prestižních motoristických akcích, se použily v kalendáři, který se ale okamžitě vyprodal. Proto vznikl nápad na dražbu samotných fotek. Výtěžek z prodeje poputuje na projekty Nadačního fondu zaměřené na pomoc rodinám a dětem v nouzi.
Online aukce probíhá na platformě Dobrobot, končí 18.prosince přesně v poledne. Aktuálně (během pondělního odpoledne) byla nejdražší fotografie Rallye Dakar V dunách za 8401 Kč. Vydražené fotky plánuje Nadační fond Evy Pavlové předat kupujícím ještě před Vánocemi.
Motoristův rok
Když se loni objevil Petr Pavel na závodu Rallye Dakar, byla z toho senzace. Na tento slavný závod vyrazil jako první prezident v historii. „Nevyužíval ale žádná privilegia a snažil se spíš o to, aby byl přijat jako fotograf nebo běžný člen týmu. Jedl běžné jídlo jako všichni ostatní, spal ve spacáku a ve stanu,“ říká fotograf Jan Altner, který prezidenta během jeho cest fotografuje. Prezident si před startem závodu vyzkoušel i řízení závodního kamionu.
Během roku navštívil mnoho motoristických závodů a akcí, například i Mistrovství světa Supermota Národů přijel Petr Pavel podpořit český tým, přijel i na Mistrovství světa superbiků, které navštěvuje v posledních letech pravidelně.
Tři atraktivní série - Nascar/Truck/Supersixties -, proběhly v Mostě ve stejný den a v týdnu před závody si Petr Pavel dokonce vyzkoušel jízdu se vozem Nascar Martina Doubka. „Podle dostupných informací se tak stal opět prvním prezidentem, který řídil vůz Nascar na závodní trati,“ popisuje Altner. Nechyběl samozřejmě ani na MotoGP a také Setkání mistrů Sosnová.
V Sosnové se Petr Pavel opět svezl v závoďáku, konkrétně v rallyovém speciálu Toyota s jezdcem Filipem Marešem. Do aukce se zařadila i fotografie, kterou Pavel pořídil na letošních FMX Gladiator Games.
