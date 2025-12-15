Fotky prezidenta Pavla jdou do aukce, podpoří nadaci jeho ženy. Kalendář zmizel během chvíle

Snímky, které pořídil prezident Petr Pavel, například během MotoGP nebo na Dakaru, jdou nyní do dražby. Nesou navíc i jeho podpis. Výtěžek z prodeje poputuje na projekty Nadačního fondu zaměřené na pomoc rodinám a dětem v nouzi. Ten vede jeho žena Eva.
Je jich třináct, jsou vytištěné na plátno a napnuté na dřevěné konstrukci o rozměru 60×40 cm. A každá nese vlastnoruční podpis. Fotografie, jejich autorem je prezident Petr Pavel, teď míří do dražby.
Aukci spouští nadace Evy Pavlové. Snímky, které Pavel pořídil během letošního roku na slavné Rallye Dakar nebo na jiných prestižních motoristických akcích, se použily v kalendáři, který se ale okamžitě vyprodal. Proto vznikl nápad na dražbu samotných fotek. Výtěžek z prodeje poputuje na projekty Nadačního fondu zaměřené na pomoc rodinám a dětem v nouzi.
Online aukce probíhá na platformě Dobrobot, končí 18. prosince přesně v poledne. Aktuálně (během pondělního odpoledne) byla nejdražší fotografie Rallye Dakar V dunách za 8401 Kč. Vydražené fotky plánuje Nadační fond Evy Pavlové předat kupujícím ještě před Vánoci.
Motoristův rok
Když se loni objevil Petr Pavel na závodu Rallye Dakar, byla z toho senzace. Na tento slavný závod vyrazil jako první prezident v historii. „Nevyužíval ale žádná privilegia a snažil se spíš o to, aby byl přijat jako fotograf nebo běžný člen týmu. Jedl běžné jídlo jako všichni ostatní, spal ve spacáku a ve stanu,“ říká fotograf Jan Altner, který prezidenta během jeho cest fotografuje. Prezident si před startem závodu vyzkoušel i řízení závodního kamionu.
Během roku navštívil mnoho motoristických závodů a akcí, například i Mistrovství světa Supermota Národů přijel Petr Pavel podpořit český tým, přijel i na Mistrovství světa superbiků, které navštěvuje v posledních letech pravidelně.
Tři atraktivní série - Nascar/Truck/Supersixties - proběhly v Mostě ve stejný den a v týdnu před závody si Petr Pavel dokonce vyzkoušel jízdu s vozem Nascar Martina Doubka. „Podle dostupných informací se tak stal opět prvním prezidentem, který řídil vůz Nascar na závodní trati,“ popisuje Altner. Nechyběl samozřejmě ani na MotoGP a také Setkání mistrů Sosnová.
V Sosnové se Petr Pavel opět svezl v závoďáku, konkrétně v rallyovém speciálu Toyota s jezdcem Filipem Marešem. Do aukce se zařadila i fotografie, kterou Pavel pořídil na letošních FMX Gladiator Games.
Michelin Bib Gourmand v Česku: kam zajít na špičkové jídlo, které nezruinuje peněženku
Michelin Bib Gourmand už dávno není jen „útěchou“ pro restaurace bez hvězdy. Naopak – jde o prestižní ocenění pro podniky, které dokážou nabídnout špičkovou kuchyni za férovou cenu. V Česku jich každým rokem přibývá a dokazují, že skvěle se najíst dnes neznamená utratit jmění ani rezervovat stůl měsíce dopředu.
Křehký Tanec s medvědem. Do kin se chystá silný film o těžké rodičovské volbě
Už příští rok v březnu dorazí do kin intimní a vizuálně působivé drama Tanec s medvědem, ve kterém se v hlavních rolích představí držitelé Českých lvů Pavla Gajdošíková a Kryštof Hádek. Film režisérky Jitky Rudolfové přináší hluboce emotivní sondu do partnerství, jež je postaveno před zásadní rozhodnutí.
Bitva pohlaví? Nesrovnávejte mě se Sabalenkovou, rýpla si Kingová. Bojí se důsledků
Byla první hráčkou, která šla s kůží na trh. Střetla se v otevřeném zápase s mužem. Teď bude bývalý tenistka Billie Jean Kigová sledovat, jak se o něco podobného pokusí současná ženská jednička Aryna Sabalenková proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Nadšená z toho ale není.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.
ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.