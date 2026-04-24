Fenomén Čechie. Výstava, která lámala rekordy. „Úspěšnější než Jawy,“ směje se kurátor

„Takový zájem jsem nezažil,“ říká kurátor Arnošt Nezmeškal. Výstava motocyklů Čechie–Böhmerland v Národním technickém muzeu se stala jedním z největších překvapení posledních let. Za nejdelšími motocykly světa se o víkendech přijížděly autobusy zájemců a v muzeu si libují, že se jim od nich sešly unikátní materiály.
„Nepamatuji si takový zájem, jaký tato výstava vyvolala. A to jsem v muzeu třicet let,“ říká Arnošt Nezmeškal, ředitel odboru muzea dopravy v NTM o výstavě věnované motocyklům Böhmerland–Čechie, kterou kurátoroval.
Podle něj šlo pravděpodobně o vůbec nejpopulárnější projekt, jaký tato instituce v oblasti dopravy za poslední dekády připravila. „Vlastně to bylo úspěšnější než výstava věnovaná Jawám, kterou jsme uspořádali před zhruba šesti lety. Návštěvnost byla tehdy sice ovlivněná pandemií, ale zkrátka překvapilo nás to všechny,“ dodává Nezmeškal.
Přesná čísla návštěvnosti sice muzeum nemá – vstupné se totiž počítá za celý objekt, nikoliv za jednotlivé výstavy –, o mimořádném úspěchu ale svědčí každodenní realita provozu.
Nezmeškal popisuje, že od vernisáže uspořádané v loňském listopadu až do ukončení na konci března se výstava prakticky nezastavila. Do Prahy pravidelně přijížděly celé autobusy návštěvníků a víkendy se měnily v logistickou skládačku.
„Pořád přijížděly skupiny, veterán kluby, lidé z oboru. Snažil jsem se to vždycky nějak poskládat – dopoledne jedna skupina, odpoledne druhá – a mezi tím přišel ještě někdo další,“ popisuje. Všechny ochotně výstavou provázel. „Moje žena už si stěžovala, že kvůli Čechiím vůbec nejsem doma,“ směje se Nezmeškal.
Zásadní roli sehrála právě komunita kolem historických vozidel. Výstavu si nenechaly ujít desítky organizovaných skupin, od klubů z Litomyšle, Uherského Hradiště nebo Znojma až po zahraniční návštěvníky. Nešlo přitom jen o běžné publikum. „Často přijížděli lidé, kteří mají k tématu osobní vztah, vlastní historické stroje nebo se jimi dlouhodobě zabývají, a pak samozřejmě fanoušci, kteří vzpomínali, jak motorku vlastnil někdo z rodiny,“ říká kurátor.
S nadsázkou vzpomíná i na jednu z nejvíc „nečekaných“ návštěv výstavy. V muzeu se objevil také Leonardo DiCaprio v doprovodu další hollywoodské delegace. Skupina si ale expozici prošla jen ve velkém časovém presu a samotnou část věnovanou Čechii–Böhmerland už podle něj nestihla, protože na ni jednoduše nezbyl čas.
„Zajímal se hlavně o letadla a překvapilo mě, že měl dost vědomostí, evidentně je to jeho koníček. Také jsme mluvili o tom, že vlastní motocykl Brough Superior, to nemá někdo, kdo motorkám nerozumí. Evidentně by tu rád strávil déle času, ale jeho suita už ho popoháněla kvůli dalšímu programu pryč,“ dodává Nezmeškal.
Cenný archiv od návštěvníků
Výstava s názvem Böhmerland nebo Čechie: Nejdelší motocykl na světě přitom nebyla jen jednostrannou prezentací a stala se místem setkávání a sdílení. „Návštěvníci přinášeli nové informace, fotografie i dokumenty, které dosud nebyly známé. Mnohokrát se stalo, že někdo přinesl fotku nebo ji poslal dodatečně. Získali jsme tak do archivu muzea spoustu původní cenné dokumentace,“ říká kurátor.
V několika případech se podařilo dohledat i konkrétní historii vystavených motocyklů, například původní technické průkazy nebo kupní smlouvy z 50. let ke konkrétním 30 vystaveným motocyklům.
Tento „živý archiv“ výrazně posunul poznání značky Böhmerland, jejíž historie byla dlouho jen fragmentárně zdokumentovaná. Výstava tak splnila nejen popularizační, ale i badatelskou roli.
Velkou část úspěchu lze přičíst samotnému tématu. Motocykly, které před sto lety konstruoval Albin Hugo Liebisch, jsou dodnes výjimečné, nejen svou délkou, která z nich činí nejdelší sériově vyráběné stroje na světě, ale i celkovým přístupem ke konstrukci. Liebisch se nebál experimentovat, a to jak technicky, tak vizuálně. Jeho stroje byly nekonvenční a stejně nekonvenční byli i jejich majitelé.
Na výstavě bylo k vidění zhruba třicet těchto motocyklů, doplněných o další unikátní exponáty a příběhy lidí, kteří za nimi stáli. Nešlo přitom jen o samotného konstruktéra, ale i o širší kontext – například o spolupráci s průmyslníkem Alfredem Hiellem nebo o prostředí, ve kterém motocykly vznikaly. I díky tomu získala výstava přesah od techniky k lidským osudům.
Právě kombinace silného příběhu a vizuálně výrazných exponátů podle všeho oslovila i návštěvníky, kteří by jinak do technického muzea nezamířili.
„Když jsme měli jiné, odborně možná ještě mimořádnější výstavy, tak takový zájem nebyl,“ přiznává Nezmeškal. U Čechie–Böhmerlandu se ale sešlo víc faktorů najednou, atraktivní téma, výroční kontext i jistá dávka výjimečnosti. Ty motorky jsou prostě zvláštní. A lidi to přitahuje,“ shrnuje kurátor dopravní sbírky v NTM.
Navíc nemusí jít o definitivní tečku. Ve hře je i možnost menší putovní verze výstavy, která by mohla zamířit například do zahraničí.
A kdo by rád viděl více Čechií na jednom místě, může o nadcházející víkend navštívit výstavu Automobilové klenoty, kde se budou vystavovat na trávníku golfového hřiště v Hostivaři ve společnosti mnoha dalších krásných a vzácných veteránů.
