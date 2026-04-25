Evropa řeší penalty, Čína vyrábí auta. Šéfdesignér Jozef Kabaň popisuje střet dvou světů

Čínští zákazníci chtějí funkčnost a okamžitý efekt, Evropané tradici a emoce. Rozdílné světy, které se dnes střetávají v automobilovém průmyslu, přibližuje šéfdesignér Jozef Kabaň, který dnes vede globální design v největším státním koncernu SAIC. Popisuje, proč se automobilový svět překlápí směrem na východ a v čem by měla Evropa zabrat.
Na historce s oblíbeným sportem, který umí paralyzovat Evropu, popisuje šéfdesignér Jozef Kabaň, který je už druhým rokem viceprezidentem designu v čínském koncernu SAIC, střet s tamní kulturou. Zatímco v Evropě dokáže fotbal zastavit večerní program a následně plnit debaty ještě několik dní, v Číně by podobná představa podle něj působila téměř absurdně.
„Jednou mi jeden čínský kolega říká: Fotbal? To nás nezajímá. Vždyť to trvá dvakrát 45 minut. Kdo má proboha čas to sledovat? Kdyby byly poločasy po 10 minutách, bylo by to tak akorát,“ popisuje pro Hospodářské noviny s nadsázkou, proč pak stačí pouhé video na TikToku.
Ostatně i proto jsou podle něj v Číně tolik na vzestupu autonomní auta. „Lidé chtějí ušetřit čas. Zážitek z jízdy, nějaký požitek z řízení auta je nezajímá tak jako nás,“ vysvětluje Kabaň.
Právě v takových detailech se podle něj ukazuje zásadní rozdíl v přístupu k času, práci i tomu, jak lidé přemýšlejí o každodenním životě. A tyto rozdíly dnes výrazně formují i automobilový průmysl.
Kabaň, který působí jako viceprezident pro globální design v největším čínském státním koncernu SAIC a zároveň vede design značky MG, která patří mezi nejúspěšnější čínské automobilky v Evropě, patří k málu Středoevropanů, kteří mají možnost sledovat tento střet dvou světů z bezprostřední blízkosti.
Zkušenosti z posledních dvou let podle něj ukazují, že Čína neakceleruje jen díky levnější výrobě, jak se často traduje, ale především díky rychlosti rozhodování, schopnosti spolupráce a celkovému nastavení společnosti.
Zatímco evropské automobilky staví na důkladně nastavených procesech a stabilitě, v Číně je podle něj klíčová flexibilita. Vývoj nových modelů se odehrává výrazně rychleji a jednotlivé týmy dokážou efektivně koordinovat práci s dodavateli v tempu, které je z evropského pohledu obtížně představitelné.
Tento tlak na rychlost má ale i svou odvrácenou stranu. Kabaň upozorňuje, že někdy může být tempo až příliš vysoké, což zvyšuje riziko chyb. Právě schopnost skloubit rychlost s promyšleností proto považuje za jednu z hlavních výzev.
Rozdíl je podle něj vidět i na straně zákazníků. Čínský trh je mnohem přímočařejší, pokud produkt nefunguje intuitivně nebo nenabízí jasnou hodnotu, zákazníci ho odmítnou prakticky okamžitě.
„Tento tlak nutí výrobce přemýšlet jinak než v Evropě, kde se více pracuje s tradicí značky a dlouhodobým budováním vztahu se zákazníkem,“ popisuje v rozhovoru.
Významnou roli hraje i demografie. Kupci aut v Číně jsou v průměru mladší, což se odráží například v jejich přístupu k digitálním technologiím. „Zatímco v Evropě se stále vedou diskuse o tom, zda nejsou dotykové obrazovky v interiérech příliš komplikované a zda by se neměla vracet fyzická tlačítka, v Číně jsou velké displeje samozřejmostí, kterou zákazníci bez problémů přijímají,“ zmiňuje další rozdíly.
Odlišný je i samotný vztah k automobilu. Evropané ho často vnímají jako něco víc než jen dopravní prostředek, je v tom kus historie, emocí i určitého životního stylu. V Číně převládá pragmatičtější pohled. Auto je především nástroj, který má fungovat efektivně a šetřit čas. Samotný zážitek z řízení přitom ustupuje do pozadí.
Proměnou prochází i samotná práce designérů a vysvětluje to i jeho způsob vedení designového týmu v MG. „Nejde jen o to, kdo má nejvíc nápadů. Jde o to, aby všichni měli pocit, že k nim mohou přispět, že každá část designu má logiku a smysl. Proto pobízím, aby pracovali jako tým a nápady se více sdílely,“ dodává a současně přiznává, že bez AI se dnes ani designové týmy neobejdou a často značně urychlí práci. „Já ale pořád rád kreslím. Kdybych to nedělal, měl bych pocit, že už nejsem ani designér.“
Proč práci v Asii přijal, vysvětluje jednoduše. „Pro mnoho lidí ve světě je Čína vnímaná jako nějaké riziko, já jsem ale chtěl poznat, proč je teď tahle země hnacím motorem v autoprůmyslu. A když budu provokativní, kdyby se Čína do automobilové výroby takto silně nezapojila, mnoho zahraničních značek by nadále nabízelo malé nebo třeba střídmě vybavené auto za relativně hodně peněz. Ze silné konkurence na trhu těží zákazník a to je přece dobře,“ dodává Kabaň pro HN.
Do SAIC nastoupil začátkem roku 2024, prvním modelem, který nesl aspoň částečně jeho rukopis, byl koncept MG Cyber X, představený loni na jaře. Na podzim se pak začal prodávat pětimetrový sedan Roewe M7 DMH, který rovněž nese jeho autorské jméno. Letos v březnu novinářům ve Frankfurtu představil model MG4 Urban, tedy městský elektrický hatchback, který se má stát nejlevnějším elektromobilem značky na evropském trhu.
„Designu MG chceme dodat emoce, ale tak akorát. Má mít atletický nádech, jemně hravý a určitě pozitivní. Není to značka s přehnaně agresivními modely. Moc mě baví ji designově posouvat, má v Evropě velký potenciál,“ dodává Kabaň. A současně ukazuje malé detaily, kterými se nechal inspirovat u nejemotivnějšího modelu MG, elektrického roadsteru Cyberster s křídlovými dveřmi, aby i malému dostupnému autu dodal šmrnc.
Právě schopnost kombinovat různé kulturní přístupy považuje za zásadní i do budoucna. Podle Kabaně už totiž design dávno není jen o tvaru auta, ale o schopnosti porozumět rychle se měnícímu světu. Automobilky, které se dokážou přizpůsobit nejen technologicky, ale i mentálně, budou mít náskok. Ty ostatní mohou podle něj překvapit tím, jak rychle ztratí tempo.
Ačkoli je Slovák, Kabaně si Češi vždy tak trochu přivlastňovali, devět let byl šéfdesignérem Škody Auto a navrhl mnoho zásadních modelů v historii značky. Ostatně jeho rodina v Česku stále žije, a tak Kabaň pendluje mezi Šanghají, Mladou Boleslaví a londýnským studiem MG.
V současnosti ze své pozice zaštiťuje v SAIC všechna studia, která sdružují více než 300 designérů. Výrazně tak ovlivňuje design značek Maxus, IM, Roewe, Rising Auto a dalších, které do ohromného koncernu spadají.
Na otázku, co tedy říká tomu, že Škoda Auto už definitivně potvrdila, že letos odchází z čínského trhu, kde jí dlouhodobě klesaly prodeje, se na chvíli zamyslí. „Škoda mi bude navždy blízká. Chci k tomu říci to nejdůležitější, a to, že se vám někde něco nepodaří, rozhodně neznamená, že nejste dobří. Ale úspěch ovlivní i zásadní okolnosti.“
