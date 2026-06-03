Děsivý obrázek z testu dětských autosedaček: Jedna se při nárazu utrhla ze základny

První letošní test dětských autosedaček německého autoklubu ADAC a organizace Stiftung Warentest přinesl kromě pozitivních výsledků dostupných modelů i znepokojivý pohled. Autosedačka známé značky Kinderkraft pro nejmenší miminka se během simulovaného nárazu utrhla z isofixové základny a prolétla interiérem auta.
Narození potomka není levná záležitost, a tak může být možnost ušetřit velice lákavá. Nejnovější test 26 dětských autosedaček německého autoklubu ADAC však ukazuje, že zrovna na tomto prvku „výbavičky“ se šetřit nemusí vyplatit.
Vajíčko Kinderkraft Mink Pro 2 s isofixovou základnou se dá pořídit za nějaké dva a půl tisíce korun, což je zlomek oproti prověřeným modelům zavedených značek, jako je například Cybex. Jenže: při simulovaném čelním nárazu v rychlosti 60 km/h se Mink utrhl z isofixové základny a nekontrolovaně prolétl interiérem vozu.
Smrtelné nebezpečí v takovém případě nehrozí jen miminku, ale i zbytku posádky auta. ADAC o problému informoval již v dubnu a polský výrobce od té doby nabízí zdarma výměnu problematické sedačky.
Bezpečnost se dá zlepšit i tím, že vajíčko použijete bez zmíněné základny. Při uchycení pásy se sice nejedná o nejbezpečnější model na trhu, ale podobné nebezpečí nehrozí, pásy totiž při crash testu vajíčko udržely na místě.
Kinderkraft si v testu napravil reputaci modelem Junior Fix, který je určen pro děti starší čtyř let. Stojí pouhých 2199 korun, a přitom dosáhl lepších celkových výsledků než téměř třikrát dražší Thule Palm.
Obstály rovněž autosedačky od německého Cybexu. Modely Sirona Ti pro děti od narození do čtyř let a Pallas G3 pro juniory od roku a půl do dvanácti let získaly hodnocení dobrá.
V kategorii pro kojence do roku a půl kralovala v Česku neprodávaná autosedačka Foppapedretti Disk Infant, vysoké hodnocení získala i Silver Cross Glide Plus 360. Vyšší bezpečnosti i v jejím případě dosáhnete při použití bez isofixové základny. To ostatně platí i o vajíčku Bugaboo Otter by Nuna.
Pozor však na to, že při upevnění pásy je nutné dbát na to, aby měly správný průběh. Pokud prohodíte břišní a ramenní část pásu, sedačka nemusí poskytnout dítěti patřičnou ochranu.
Kromě propadnuvšího Kinderkraftu Mink Pro 2 ADAC příliš nedoporučuje ani sedačky, které dostaly hodnocení „dostatečná“. V první řadě se jedná o švédský Axkid Minikid 4, sedačku určenou pro děti od jednoho roku do šesti let.
Její bezpečnost je navzdory širokému věkovému rozpětí sice „uspokojivá“, ale instalace velice komplikovaná. Kromě kotvících bodů isofix vyžaduje i dodatečné popruhy, které se musí zachytit za přední sedadlo.
Další problematickým produktem je Lionelo Lavender. V jejím případě má ADAC výhrady k bezpečnosti. Vyhnout byste se měli také vajíčku Jané Concord Kombikid, v jejímž potahu testeři našli zvýšené množství jedovatého zpomalovače hoření.
ADAC také před testem varoval před nákupem takzvaných white-label autosedaček. Jedná se o produkty, které mají splňovat evropské bezpečnostní předpisy a dají se ve velkém množství koupit na čínských online tržištích s možností personalizace. Někteří evropští maloobchodníci je pak pod svými značkami prodávají.
Autoklub si objednal jeden takový typ autosedačky prodávaný v Německu pod značkami Ding Aiden 360, Kidiz 360, Kids Zone i-Size 360, Buf Boof Tweety Plus, Miophy i-Size 360, Xomax 946i a Lettas i-Size 360.
V nárazovém testu, který je v podání ADAC přísnější, než vyžadují předpisy, ale konstrukce sedaček nevydržela a skořepiny vyletěly do prostoru pro posádku.
Čínský výrobce autosedačky již měl přijmout příslušná opatření. I tak se ale vyplatí obezřetnost a je lepší se rozhodnout pro ověřené značky a ověřit si výsledky nezávislých testů spotřebitelských organizací.
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