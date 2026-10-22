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Technika a design

Čínská Omoda má obrovský problém, za jízdy ztratila nápravu. Víme, jestli to ovlivní Čechy

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek
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Čínské automobilky řeší další problém s kvalitou svých aut. Nedávno se luxusnímu MPV značky Maextro zlomil brzdový pedál, teď zase Omodě 5 upadla zadní náprava. Není to přitom poprvé, co značka z portfolia koncernu Chery musí řešit výrobní nedostatky. Na rozdíl od loňského sloupku řízení by se to ale nemuselo Evropy vůbec dotknout.

Evropská verze Omody 5, ilustrační foto.
Evropská verze Omody 5, ilustrační foto.Foto: Omoda
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Možná si na virální polské video z loňského roku ještě pamatujete. Novinář zuřivě cloumá maximální silou volantem Omody 5, což sloupek řízení nevydrží a zlomí se. Tehdy se výrobce bránil, že jde o bezpečnostní funkci, a nikoliv špatnou kvalitu výroby. Žádnou svolávací akci to nevyvolalo a brzy celý problém tak trochu vyšuměl do ztracena.

V Malajsii upadla Omodě 5 zadní náprava.
V Malajsii upadla Omodě 5 zadní náprava.Foto: Reprofoto AsiaOne.com

To případ z Malajsie bude mít pro Omodu, potažmo mateřské Chery, nepříjemnější následky. Jak ukazuje fotka z webu AsiaOne, jednomu z majitelů Omody 5 ve městě Johor Bahru upadla za jízdy zadní náprava. Pro úplnost dodejme, že Omoda sice v Malajsii funguje jako samostatná značka, kompaktní SUV 5 se však prodává s logem mateřského Chery jako Chery Omoda 5.

Na případ si totiž posvítily malajsijské úřady a místní Odbor silniční dopravy dokonce pozastavil homologaci vozu, což zamezuje registraci dalších kusů. Minimálně do doby, než dojde k nápravě.

Jak moc to ale ve skutečnosti bude Chery bolet, je otázka. Jak píše třeba web CarNewsChina (a potvrzují to i malajsijská média), problém nastal u Omody 5 před modernizací, která se nabízela mezi červencem 2023 a zářím 2025. Ta měla pod kapotou přeplňovanou benzinovou patnáctistovku s automatem CVT a vzadu torzní příčku. Po modernizaci je vzadu víceprvková náprava a automat s plynule měnitelným převodem nahradilo dvouspojkové ústrojí. A těchto aut s novým jménem Chery O5 by se pozastavení homologace dotknout nemělo.

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Stejně tak svolávací akce, kterou Chery na Omodu 5 vyhlásilo. Podle tamního zastoupení značky se jedná o 8878 aut, která projdou kontrolou a případnou opravou. Poškozené majitele už automobilka sama kontaktovala. Problémem se ukázala potenciálně nedostatečná pevnost sváru v místech spojení vlečených ramen, kde by v extrémních podmínkách mohlo dojít ke zlomení.

Auta pro malajsijský trh přitom nevznikají přímo v Číně, ale u lokálního partnera Inokom, který spolupracuje i s dalšími značkami jako BMW nebo Hyundai.

Čínská auta si navíc v Malajsii rychle získávají popularitu. Chery je letos desátou nejprodávanější značkou tamního trhu, Omoda & Jaecoo dokonce pátou. V desítce jsou ještě BYD a Jetour.

Omoda 5 je populární i na evropském, potažmo českém trhu. Podle společnosti DataForce se celoevropsky prodalo za prvních devět měsíců letošního roku 58 622 kusů kompaktního SUV s benzinovým, hybridním nebo elektrickým pohonem. Společně s Jaecoo 7 jde o nejprodávanější auto koncernu Chery v Evropě. Na českém trhu se za stejné období prodalo 680 kusů tohoto modelu.

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Problém se zadní nápravou by se ale Evropy nemusel vůbec týkat. Od začátku prodejů v roce 2024 měly Omody 5 v lokální specifikaci víceprvkovou zadní nápravu a také jiný motor a automatickou dvouspojkovou převodovku. Přesto Chery prověřuje i další exportní trhy, kam by mohla zamířit auta s díly z potenciálně stejné výrobní série. V Česku, potažmo Evropě, by ale žádný problém být neměl.

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„Rádi bychom ujistili české zákazníky, že se zjištěný technický problém vozů Omoda 5 určených pro evropský trh netýká. Evropské modely, včetně vozů dodávaných do České republiky, využívají odlišnou konstrukci zadní nápravy s nezávislým víceprvkovým zavěšením zadních kol,“ vysvětlil Aftersales Operations Manager Omody & Jaecoo Igor Duszek. „Konstrukční řešení, kterého se incident týkal, nebylo v rámci oficiální distribuční sítě nikdy dodáváno na evropský trh a podle potvrzení výrobce se již delší dobu nevyrábí,“ dodal s tím, že žádná opatření se pro Česko ani Evropu nechystají.

Každopádně to není poprvé, co se v Asii řeší problémy Omody 5. V dubnu 2024 řešila opět auta vyrobená během čtyř dnů v srpnu 2023 v Malajsii problém se zadní nápravou, tehdy ale šlo o nedostatek ve svařování. Značka tehdy zkontrolovala 600 aut, u 60 z nich našla vadný komponent.

Jiná svolávací akce kvůli zadní nápravě se v roce 2024 uskutečnila v Indonésii, kde bylo zkontrolováno 420 aut. Co přesně ale za svolávací akcí stálo, automobilka tehdy neuvedla.

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