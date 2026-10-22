Čínská Omoda má obrovský problém, za jízdy ztratila nápravu. Víme, jestli to ovlivní Čechy

Čínské automobilky řeší další problém s kvalitou svých aut. Nedávno se luxusnímu MPV značky Maextro zlomil brzdový pedál, teď zase Omodě 5 upadla zadní náprava. Není to přitom poprvé, co značka z portfolia koncernu Chery musí řešit výrobní nedostatky. Na rozdíl od loňského sloupku řízení by se to ale nemuselo Evropy vůbec dotknout.
Možná si na virální polské video z loňského roku ještě pamatujete. Novinář zuřivě cloumá maximální silou volantem Omody 5, což sloupek řízení nevydrží a zlomí se. Tehdy se výrobce bránil, že jde o bezpečnostní funkci, a nikoliv špatnou kvalitu výroby. Žádnou svolávací akci to nevyvolalo a brzy celý problém tak trochu vyšuměl do ztracena.
To případ z Malajsie bude mít pro Omodu, potažmo mateřské Chery, nepříjemnější následky. Jak ukazuje fotka z webu AsiaOne, jednomu z majitelů Omody 5 ve městě Johor Bahru upadla za jízdy zadní náprava. Pro úplnost dodejme, že Omoda sice v Malajsii funguje jako samostatná značka, kompaktní SUV 5 se však prodává s logem mateřského Chery jako Chery Omoda 5.
Na případ si totiž posvítily malajsijské úřady a místní Odbor silniční dopravy dokonce pozastavil homologaci vozu, což zamezuje registraci dalších kusů. Minimálně do doby, než dojde k nápravě.
Jak moc to ale ve skutečnosti bude Chery bolet, je otázka. Jak píše třeba web CarNewsChina (a potvrzují to i malajsijská média), problém nastal u Omody 5 před modernizací, která se nabízela mezi červencem 2023 a zářím 2025. Ta měla pod kapotou přeplňovanou benzinovou patnáctistovku s automatem CVT a vzadu torzní příčku. Po modernizaci je vzadu víceprvková náprava a automat s plynule měnitelným převodem nahradilo dvouspojkové ústrojí. A těchto aut s novým jménem Chery O5 by se pozastavení homologace dotknout nemělo.
Stejně tak svolávací akce, kterou Chery na Omodu 5 vyhlásilo. Podle tamního zastoupení značky se jedná o 8878 aut, která projdou kontrolou a případnou opravou. Poškozené majitele už automobilka sama kontaktovala. Problémem se ukázala potenciálně nedostatečná pevnost sváru v místech spojení vlečených ramen, kde by v extrémních podmínkách mohlo dojít ke zlomení.
Auta pro malajsijský trh přitom nevznikají přímo v Číně, ale u lokálního partnera Inokom, který spolupracuje i s dalšími značkami jako BMW nebo Hyundai.
Čínská auta si navíc v Malajsii rychle získávají popularitu. Chery je letos desátou nejprodávanější značkou tamního trhu, Omoda & Jaecoo dokonce pátou. V desítce jsou ještě BYD a Jetour.
Omoda 5 je populární i na evropském, potažmo českém trhu. Podle společnosti DataForce se celoevropsky prodalo za prvních devět měsíců letošního roku 58 622 kusů kompaktního SUV s benzinovým, hybridním nebo elektrickým pohonem. Společně s Jaecoo 7 jde o nejprodávanější auto koncernu Chery v Evropě. Na českém trhu se za stejné období prodalo 680 kusů tohoto modelu.
Problém se zadní nápravou by se ale Evropy nemusel vůbec týkat. Od začátku prodejů v roce 2024 měly Omody 5 v lokální specifikaci víceprvkovou zadní nápravu a také jiný motor a automatickou dvouspojkovou převodovku. Přesto Chery prověřuje i další exportní trhy, kam by mohla zamířit auta s díly z potenciálně stejné výrobní série. V Česku, potažmo Evropě, by ale žádný problém být neměl.
„Rádi bychom ujistili české zákazníky, že se zjištěný technický problém vozů Omoda 5 určených pro evropský trh netýká. Evropské modely, včetně vozů dodávaných do České republiky, využívají odlišnou konstrukci zadní nápravy s nezávislým víceprvkovým zavěšením zadních kol,“ vysvětlil Aftersales Operations Manager Omody & Jaecoo Igor Duszek. „Konstrukční řešení, kterého se incident týkal, nebylo v rámci oficiální distribuční sítě nikdy dodáváno na evropský trh a podle potvrzení výrobce se již delší dobu nevyrábí,“ dodal s tím, že žádná opatření se pro Česko ani Evropu nechystají.
Každopádně to není poprvé, co se v Asii řeší problémy Omody 5. V dubnu 2024 řešila opět auta vyrobená během čtyř dnů v srpnu 2023 v Malajsii problém se zadní nápravou, tehdy ale šlo o nedostatek ve svařování. Značka tehdy zkontrolovala 600 aut, u 60 z nich našla vadný komponent.
Jiná svolávací akce kvůli zadní nápravě se v roce 2024 uskutečnila v Indonésii, kde bylo zkontrolováno 420 aut. Co přesně ale za svolávací akcí stálo, automobilka tehdy neuvedla.
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