Cesta za bránou do svobody. Všechno odstartoval muž, který se otočil zády

V roce 1989 tudy přes železnou oponu uprchly stovky východních Němců. Hranici, která symbolicky otevřela cestu na Západ, u maďarské Šoproně dnes téměř nepoznáte. My jsme k ní dojeli obytným Renaultem Trafic během víkendu, který začal moravským vinobraním, pokračoval přes Neziderské jezero a skončil u místa, kde se dějiny na chvíli ocitly v rukou jednoho maďarského pohraničníka.
Vypadá docela obyčejně. Silnice lemovaná vinohrady, remízky, nížinná krajina. Je těžké si představit, že právě tady před už téměř čtyřiceti lety lidé hromadně utíkali přes železnou oponu.
Dnes je na místě, kde se 19. srpna 1989 konal Panevropský piknik, klid. Hranice, které si člověk skoro nevšimne: z jedné strany Rakousko, z druhé Maďarsko. Místo, které je považované de facto za první prolomení „brány do svobody“, připomíná památník. Zapomíná se na to, ale šlo o událost, která se později stala symbolickým dílkem do skládačky, jež vyústila v pád železné opony.
Tehdy tu totiž několik minut rozhodovalo o tom, co se stane s několika stovkami lidí z východního Německa. Když se během Panevropského pikniku otevřela hraniční brána, rozběhlo se k ní asi 600 východních Němců. Lidé pochopili, že mají šanci dostat se na Západ, a vyrazili.
U brány tehdy stál maďarský pohraničník Árpád Bella. Mohl je zastavit. Nebo spíš měl. V takových případech měl použít zbraň. Bella se ale nakonec rozhodl, a nařídil to i ostatním vojákům, otočit se k utečencům zády a nechat je běžet.
Bella tím porušil služební rozkaz a riskoval několik let vězení. Bylo proti němu zahájeno disciplinární řízení, nakonec ale bylo zastaveno. Jen o několik týdnů později Maďarsko hranici otevřelo oficiálně a na podzim padla Berlínská zeď.
Když dnes na tomto místě stojíte, působí obyčejně. Ostnaté dráty jsou jen součást památníku, objekt z cortenového železa připomíná „tunel“, na jehož konci je pozůstatek brány a před ní sochy lidí, kteří se symbolicky touží dostat na druhou stranu. Na zatravněném prostranství stojí trabant, v dálce hlásná věž a podél cestiček cedule s dobovými fotografiemi davu lidí, kteří využili „okno příležitosti“.
A v okolí krajina, která pokračuje přes hranici stejně přirozeně jako předchozí den. Člověk si ale právě díky takovému místu připomene, že tady ještě nedávno byl svět, za který se nesmělo.
Šoproň nás nelákala jen kvůli historii. Vyrazili jsme na tři dny za vínem s obytným Renaultem Trafic s vestavbou od polského Wavecamperu. Chtěli jsme projet jih Moravy, zastavit se u Neziderského jezera a vyzkoušet si, jak se v obytné dodávce cestuje na podzim, kdy už večer není teplo.
Na jihu Moravy bylo poslední zářijový víkend vinobraní v plném proudu. Ve vesnicích si šlo natočit burčák přímo před sklípkem a hodit peníze do kasičky. A ve Velkých Pavlovicích hrála na hlavní stagi oblíbená kapela Kožuch, tedy Kabát revival.
Po setmění teplota spadla, nezávislé naftové topení Webasto ale funguje skvěle, výdechy jsou u podlahy za předními sedadly, a tak je dobré tu nenechávat žádné tašky, které by ofuku vadily.
Spodní lůžko o rozměru 198 × 106 cm dole se rozkládá poměrně chytře. Dvě sedadla ve druhé řadě není potřeba použít jako „podstavu“ pro postel, ta má vlastní rozkládací nohy. Zároveň se ale pod postel dají skrýt, takže tu zbývá dost místa.
Pokud cestujete ve dvou, dají se i snadno vyjmout z auta. Přední sedačky jsou otočné, ale systém asi dostal během předchozích zápůjček hodně zabrat, takže po celou dobu jízdy nepříjemně vrzaly.
Prostornost je ale jedna z velkých pozitiv Traficu. Kuchyňský blok, úložné prostory i stůl jsou poskládané tak, že zabírají místa tak akorát a vše důležité se vejde do skříněk a kapes. Oceňujeme také praktické závěsy, které jsou daleko praktičtější než látkové clony na magnety, které mívají konkurenční obytné dodávky.
Kuchyňka je velká tak akorát, s plynovým dvojvařičem a dřezem, součástí výbavy je i kompresorová lednice o objemu 45 litrů, ve které burčák vydrží, a vedle jinak všudypřítomných klasických USB zástrček je tu také jedna USB-C zásuvka s výkonem až 60 W, takže se dá rychle dobíjet notebook i telefony. Testovaný vůz měl navíc solární panely s výkonem 180 W, takže bez připojení k elektřině jsme vydrželi po celou dobu testu.
Je to přesně jedna z věcí, které na obytném autě oceníte až ve chvíli, kdy ho opravdu používáte. Nemusíte hledat místo v kempu se zásuvkou. Prostě zastavíte tam, kde se vám líbí.
Praktickým prvkem jsou také dvě křesílka, která se chytře převážejí složená pod spodní postelí. Ven se dá vyndat také rozkládací stoleček, který se jinak přichytí uvnitř ke kuchyňce před druhou řadu sedadel.
Vestavba má ale i svá omezení. Skládání látkové plachty zvedací střechy by mohlo jít snadněji, a když ji někdo složí neopatrně, hrozí, že boky „přicvakne“ pod víko a tím látku poškodí. Na několika místech už byly vidět dírky. Chce to trochu cviku.
Nejvíc ale oceňujeme podlahu, která je odolná proti poškrábání a dobře snáší používání. Vestavba jako celek působila kvalitně, až na jeden šuplík, který byl poměrně dost opotřebovaný – možná za to ale může nešetrné zacházení všech, kteří si auto zkrátka jen půjčují.
Úsporný diesel
S autem jsme tak během víkendu najeli asi 1300 kilometrů. Dvoulitrový diesel dCi 170 spojený s devítistupňovou automatickou převodovkou je pro auto adekvátní, Trafic má dost síly na dálnici i v kopcích a ani s obytnou vestavbou nepůsobí, že by se sám se sebou přetahoval. Hmotnost se přitom zvedla na 3,1 tuny. Motor je za jízdy i celkem tichý.
Za celý výlet se spotřeba ustálila na hodnotě 6,5 litru nafty na 100 kilometrů. Na takhle vysoké auto s obytnou vestavbou je to dobré číslo, zvlášť když značná část cesty vedla po dálnici. A řídí se dobře na okreskách kolem jezera i v běžném provozu.
Nakonec ale stejně rozhodují především peníze. Pozitivní je, že polská značka Wavecamper spolupracuje s Renaultem jako oficiální partner a poskytuje dvouletou záruku. K dispozici je také uživatelská příručka v češtině.
Cena přestavby začíná u varianty Entry Plus v přepočtu na 946 000 Kč, plnější Flex Long stojí lehce přes milion. K tomu je samozřejmě potřeba připočítat samotný vůz.
Není to málo, na druhou stranu obytný Trafic není jen auto na letní dovolenou, dá se v něm spát v chladu, fungovat bez připojení k elektřině a během dne se chovat jako v normální dodávce.
A hlavně můžete ráno otevřít dveře a zjistit, že jste někde úplně jinde než večer. Třeba ve vinohradu. Nebo u jezera. A někdy také na místě, kde před třiceti lety jeden pohraničník otevřel cestu do svobody.
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