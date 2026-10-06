Češi rozhodli o nejlepší ojetině roku. Octavia si napravila reputaci, vítězem už není elektromobil

Loňský vítěz je sesazen. Škoda Octavia se po roce vrátila na vrchol ankety o nejlepší ojetinu a letos už jí dalo hlas 2762 lidí. Překvapivě ale nebodovala jen v kategoriích, kde se od ní vítězství čeká. Češi ji označili také za nejvíc cool a sexy auto, zatímco také Porsche 911 skončilo druhé.
Škoda Octavia zabodovala v anketě o nejlepší ojetinu na všech frontách. Loni ji přitom porazil elektrický Enyaq. Letos získala 2762 hlasů, tedy 37 procent ze 7466.
Anketu pořádá autobazar AAA Auto a letos v ní hlasovalo téměř dvakrát víc lidí než v prvním ročníku. Zajímavější než samotné vítězství je ale pohled na jednotlivé kategorie.
Octavia podle českých motoristů není jen praktické a úsporné auto, zvítězila také jako nejvíc cool a sexy vůz. Porsche 911 se muselo spokojit s druhým místem. Na opačném konci žebříčku skončil Fiat Multipla, který získal titul nejošklivější ojetiny roku.
Loni to byla jiná anketa
Před rokem se přitom zdálo, že vítězství Octavie bude předem jasné. V českých statistikách patří dlouhodobě k nejprodávanějším novým i ojetým autům. Hlasující ale nakonec rozhodli jinak. Z 4219 hlasů získal Enyaq 1456, Octavia 1206.
Letošní triumf ale nestál na jediném výsledku. V kategorii nejlepší rodinné auto získala Octavia 12 procent hlasů a o víc než tři procentní body předběhla druhý Kodiaq. Třetí skončil Volkswagen Touran s 3,7 procenty.
Ještě výrazněji uspěla mezi nejpraktičtějšími a nejuniverzálnějšími auty, kde jí dalo hlas 19 procent respondentů. Za ní skončily Škoda Superb a Toyota RAV4. Vyhrála i mezi nejúspornějšími spalovacími auty se 14 procenty. Druhá byla Toyota Yaris, třetí Toyota Prius.
Největší překvapení ale přišlo v kategorii, kde by člověk čekal spíš sportovní auto nebo italskou krásku. Za nejvíc cool a sexy auto hlasující označili Octavii. Porsche 911 skončilo druhé a Alfa Romeo Giulia třetí.
Enyaq si udržel elektrický trůn
Celkově letos Enyaq ustoupil do pozadí, mezi elektromobily ale zůstává jedničkou. Titul obhájil, i když ne tak přesvědčivě jako loni, kdy získal 12 procent hlasů. Tesla Model 3 skončila s 5,3 procenta a třetí Škoda Elroq s pěti. Česká značka tak obsadila dvě ze tří prvních příček.
Hlasování mělo stejně jako loni praktickou motivaci. Mezi všemi respondenty se vylosují tři výherci, kteří získají na tři měsíce Škodu Octavia RS a kartu CCS s kreditem 20 tisíc korun na palivo. Loni byla hlavní cena skromnější, byl jen jeden výherce, který dostal na tři měsíce Enyaq a kartu s kreditem 10 tisíc korun.
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