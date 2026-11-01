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Technika a design

BMW motorka za skoro 1,5 milionu, Porsche bez zájemce. Aukce veteránů ukazuje, co dělá trh

Eva Trendlová
Eva Trendlová
Eva Trendlová
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Z dvanácti nabízených automobilů a motocyklů našlo nového majitele deset. Zatímco všechny motorky se prodaly, dvě nejdražší auta včetně Porsche 356 B ale nakonec zůstala bez kupce. Aukce Retro Garáže v rámci Prague Car Festivalu vynesla 6,3 milionu korun.

Dražené veterány od Retro Garáže na Prague Car Festivalu 2026
Dražené veterány od Retro Garáže na Prague Car Festivalu 2026Foto: Retro Garáž
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V sobotu se na Prague Car Festivalu v pražských Letňanech ukutečnila aukce veteránů pod hlavičkou Retro Garáže. O nabídce jsme podrobně psali zde. Z dvanácti nabízených historických automobilů a motocyklů se vydražilo deset. Celkový výtěžek dosáhl 6 319 500 korun.

Hlavní příčinou, proč částka nebyla vyšší, byl fakt, že se nevydražily dva vozy, u nichž byla odhadní cena celkem až 4,8 milionu korun. „Ale že se z dvanácti položek neprodají jen dvě, pořád považuji za velmi dobrý výsledek,“ dodává Pavel Kočí, organizátor aukcí Retro Garáž.

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Naopak motocykly, mezi nimiž převažovaly předválečné stroje BMW ze sbírky Radka Uhlíře, se prodaly všechny.

Nejdražším vydraženým kouskem se stalo BMW R63 z roku 1929. Nový majitel za něj zaplatil 1 485 000 korun. Vyvolávací cena přitom začínala 990 tisíc korunách, takže se během dražby zvýšila přesně o polovinu. Na předaukční odhad 1,6 až 2,1 milionu korun ale nedosáhla. Radek Uhlíř, který sbírku budoval téměř dvacet let, označil právě tento motocykl před aukcí za nejzajímavější kus celé kolekce.

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Druhé nejdražší bylo BMW R42 z roku 1927, první pětistovka značky s protilehlým dvouválcovým motorem boxer. Prodalo se za 577 500 korun, tedy pod odhadem 1,2 až 1,5 milionu. Nový majitel také dobře pořídil v případě vojenské BMW R75 Sahara se sajdkárem z roku 1944. Zaplatil 539 tisíc korun, odhad počítal s částkou 900 tisíc až 1,2 milionu.

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Největší procentuální nárůst ceny naopak zaznamenalo nejlevnější BMW R2 z roku 1935. Z vyvolávacích 99 tisíc korun se vyšplhalo až na 258 500 korun. Přihazující tak jeho cenu zvýšili o více než 160 procent a dostali se přesně do předaukčního odhadu 250 až 300 tisíc korun. „Ukazuje se, že se oživuje zájem o dostupnější motorky, a to i ty meziválečné zahraniční,“ dodává Kočí.

BMW R35 z roku 1938 se prodalo za 253 tisíc korun, jen velmi mírně pod odhadovaným rozmezím 280 až 350 tisíc. Motocyklovou část nabídky uzavřela novodobá limitovaná Jawa 350 Retro „40“ z roku 2024. Vyrobilo se pouze čtyřicet kusů a vydražila se za 159 500 korun, tedy v rámci odhadu 150 až 250 tisíc.

„Jawy a obecně československé stroje jsou zkrátka u domácího publika stále populární a žádané,“ připouští Kočí s tím že ji vydražil zájemce pro svého otce. Všech šest motocyklů dohromady vyneslo 3 272 500 korun.

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Mezi automobily se nejlépe prodal Ford Mustang Fastback z roku 1966 v původním laku Emberglo. Tuto barvu Ford nabízel pouze v daném modelovém roce. Vůz se vydražil za 1 149 500 korun, což bylo o 67 procent více než vyvolávacích 690 tisíc. Výsledná cena se dostala do předaukčního odhadu 1,1 až 1,4 milionu korun.

Porsche 928 z roku 1979 jde do nových rukou za 715 tisíc korun, tedy také v rámci odhadu 600 až 800 tisíc. Mercedes-Benz 300 SL generace R107 z roku 1986 se prodal za 632 500 korun. Pořadatelé vůz popisovali jako automobil ve stavu blížícím se novému a odhadovali jeho cenu na 900 tisíc až 1,2 milionu korun.

Mercedes-Benz 220 SEb Coupé z roku 1963 ve světle modré metalíze s červeným koženým interiérem změnil majitele za 550 tisíc korun, což bylo rovněž pod odhadem 700 tisíc až milion. „Pořídil si ho sběratel, který vlastní zhruba deset dalších mercedesů,“ přiznává Kočí. Čtyři prodané automobily dohromady vynesly lehce přes tři miliony korun.

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Předmět aukce

Vyvolávací cena

Odhad

Výsledná cena

BMW R63 (1929)

990 000 Kč

1 600 000 –
2 100 000 Kč

1 485 000 Kč

BMW R42 (1927)

490 000 Kč

1 200 000 –
1 500 000 Kč

577 500 Kč

BMW R75 Sahara (1944)

490 000 Kč

900 000 –
1 200 000 Kč

539 000 Kč

BMW R2 (1935)

99 000 Kč

250 000 –
300 000 Kč

258 500 Kč

BMW R35 (1938)

129 000 Kč

280 000 –
350 000 Kč

253 000 Kč

Jawa 350 Retro „40“ (2024)

80 000 Kč

150 000 –
250 000 Kč

159 500 Kč

Ford Mustang Fastback (1966)

690 000 Kč

1 100 000 –
1 400 000 Kč

1 149 500 Kč

Porsche 928 (1979)

400 000 Kč

600 000 –
800 000 Kč

715 000 Kč

Mercedes-Benz 300 SL R107 (1986)

550 000 Kč

900 000 –
1 200 000 Kč

632 500 Kč

Mercedes-Benz 220 SEb Coupé (1963)

450 000 Kč

700 000 –
1 000 000 Kč

550 000 Kč

Porsche 356 B 1600 Super Coupé (1961)

1 900 000 Kč

2 800 000 –
3 300 000 Kč

nevydraženo

Triumph TR2 Sports (1955)

890 000 Kč

1 300 000 –
1 500 000 Kč

nevydraženo

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Dvojice nejdražších automobilů se nakonec nevydražila. Porsche 356 B 1600 Super Coupé z roku 1961 mělo vyvolávací cenu 1,9 milionu korun a předaukční odhad 2,8 až 3,3 milionu. Stejně dopadl Triumph TR2 Sports z roku 1955. Ten začínal na 890 tisících korunách, jeho odhad přitom činil 1,3 až 1,5 milionu.

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Aukce tak opět potvrdila vrtkavost trhu a fakt, že zatímco někdy trochu podceňované stroje mohou cenově vystřelit, což ukázal právě výsledek BMW R2, o které se přihazovalo výrazně nad vyvolávací cenu, jiné vzácné kousky lze lze pořídit výrazně pod odhadní cenou.

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