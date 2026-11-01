BMW motorka za skoro 1,5 milionu, Porsche bez zájemce. Aukce veteránů ukazuje, co dělá trh

Z dvanácti nabízených automobilů a motocyklů našlo nového majitele deset. Zatímco všechny motorky se prodaly, dvě nejdražší auta včetně Porsche 356 B ale nakonec zůstala bez kupce. Aukce Retro Garáže v rámci Prague Car Festivalu vynesla 6,3 milionu korun.
V sobotu se na Prague Car Festivalu v pražských Letňanech ukutečnila aukce veteránů pod hlavičkou Retro Garáže. O nabídce jsme podrobně psali zde. Z dvanácti nabízených historických automobilů a motocyklů se vydražilo deset. Celkový výtěžek dosáhl 6 319 500 korun.
Hlavní příčinou, proč částka nebyla vyšší, byl fakt, že se nevydražily dva vozy, u nichž byla odhadní cena celkem až 4,8 milionu korun. „Ale že se z dvanácti položek neprodají jen dvě, pořád považuji za velmi dobrý výsledek,“ dodává Pavel Kočí, organizátor aukcí Retro Garáž.
Naopak motocykly, mezi nimiž převažovaly předválečné stroje BMW ze sbírky Radka Uhlíře, se prodaly všechny.
Nejdražším vydraženým kouskem se stalo BMW R63 z roku 1929. Nový majitel za něj zaplatil 1 485 000 korun. Vyvolávací cena přitom začínala 990 tisíc korunách, takže se během dražby zvýšila přesně o polovinu. Na předaukční odhad 1,6 až 2,1 milionu korun ale nedosáhla. Radek Uhlíř, který sbírku budoval téměř dvacet let, označil právě tento motocykl před aukcí za nejzajímavější kus celé kolekce.
Druhé nejdražší bylo BMW R42 z roku 1927, první pětistovka značky s protilehlým dvouválcovým motorem boxer. Prodalo se za 577 500 korun, tedy pod odhadem 1,2 až 1,5 milionu. Nový majitel také dobře pořídil v případě vojenské BMW R75 Sahara se sajdkárem z roku 1944. Zaplatil 539 tisíc korun, odhad počítal s částkou 900 tisíc až 1,2 milionu.
Největší procentuální nárůst ceny naopak zaznamenalo nejlevnější BMW R2 z roku 1935. Z vyvolávacích 99 tisíc korun se vyšplhalo až na 258 500 korun. Přihazující tak jeho cenu zvýšili o více než 160 procent a dostali se přesně do předaukčního odhadu 250 až 300 tisíc korun. „Ukazuje se, že se oživuje zájem o dostupnější motorky, a to i ty meziválečné zahraniční,“ dodává Kočí.
BMW R35 z roku 1938 se prodalo za 253 tisíc korun, jen velmi mírně pod odhadovaným rozmezím 280 až 350 tisíc. Motocyklovou část nabídky uzavřela novodobá limitovaná Jawa 350 Retro „40“ z roku 2024. Vyrobilo se pouze čtyřicet kusů a vydražila se za 159 500 korun, tedy v rámci odhadu 150 až 250 tisíc.
„Jawy a obecně československé stroje jsou zkrátka u domácího publika stále populární a žádané,“ připouští Kočí s tím že ji vydražil zájemce pro svého otce. Všech šest motocyklů dohromady vyneslo 3 272 500 korun.
Mezi automobily se nejlépe prodal Ford Mustang Fastback z roku 1966 v původním laku Emberglo. Tuto barvu Ford nabízel pouze v daném modelovém roce. Vůz se vydražil za 1 149 500 korun, což bylo o 67 procent více než vyvolávacích 690 tisíc. Výsledná cena se dostala do předaukčního odhadu 1,1 až 1,4 milionu korun.
Porsche 928 z roku 1979 jde do nových rukou za 715 tisíc korun, tedy také v rámci odhadu 600 až 800 tisíc. Mercedes-Benz 300 SL generace R107 z roku 1986 se prodal za 632 500 korun. Pořadatelé vůz popisovali jako automobil ve stavu blížícím se novému a odhadovali jeho cenu na 900 tisíc až 1,2 milionu korun.
Mercedes-Benz 220 SEb Coupé z roku 1963 ve světle modré metalíze s červeným koženým interiérem změnil majitele za 550 tisíc korun, což bylo rovněž pod odhadem 700 tisíc až milion. „Pořídil si ho sběratel, který vlastní zhruba deset dalších mercedesů,“ přiznává Kočí. Čtyři prodané automobily dohromady vynesly lehce přes tři miliony korun.
Předmět aukce
Vyvolávací cena
Odhad
Výsledná cena
BMW R63 (1929)
990 000 Kč
1 600 000 –
1 485 000 Kč
BMW R42 (1927)
490 000 Kč
1 200 000 –
577 500 Kč
BMW R75 Sahara (1944)
490 000 Kč
900 000 –
539 000 Kč
BMW R2 (1935)
99 000 Kč
250 000 –
258 500 Kč
BMW R35 (1938)
129 000 Kč
280 000 –
253 000 Kč
Jawa 350 Retro „40“ (2024)
80 000 Kč
150 000 –
159 500 Kč
Ford Mustang Fastback (1966)
690 000 Kč
1 100 000 –
1 149 500 Kč
Porsche 928 (1979)
400 000 Kč
600 000 –
715 000 Kč
Mercedes-Benz 300 SL R107 (1986)
550 000 Kč
900 000 –
632 500 Kč
Mercedes-Benz 220 SEb Coupé (1963)
450 000 Kč
700 000 –
550 000 Kč
Porsche 356 B 1600 Super Coupé (1961)
1 900 000 Kč
2 800 000 –
nevydraženo
Triumph TR2 Sports (1955)
890 000 Kč
1 300 000 –
nevydraženo
Dvojice nejdražších automobilů se nakonec nevydražila. Porsche 356 B 1600 Super Coupé z roku 1961 mělo vyvolávací cenu 1,9 milionu korun a předaukční odhad 2,8 až 3,3 milionu. Stejně dopadl Triumph TR2 Sports z roku 1955. Ten začínal na 890 tisících korunách, jeho odhad přitom činil 1,3 až 1,5 milionu.
Aukce tak opět potvrdila vrtkavost trhu a fakt, že zatímco někdy trochu podceňované stroje mohou cenově vystřelit, což ukázal právě výsledek BMW R2, o které se přihazovalo výrazně nad vyvolávací cenu, jiné vzácné kousky lze lze pořídit výrazně pod odhadní cenou.
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