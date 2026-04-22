Automobiloví veteráni míří do Neapole. Na zahájení dorazí Fittipaldi

Kolona veteránů se z Prahy vydává na cestu, která není ani tak závodem, jako spíš zkouškou techniky. Czech Oldtimer Express letos míří přes Alpy až do Neapole a víc než dvoutisícikilometrová trasa slibuje všechno, co ke starým strojům patří, tedy krásu, styl a prověrku vytrvalosti. Letošní ročník nese podtitul La Dolce Vita.
Nejdřív Istanbul, o rok později Athény a loni Nice. Kolona historických automobilů se vydává v rámci jízdy veteránů Czech Oldtimer Express z Prahy každý rok vždy do jiného směru. Letos se na přelomu dubna a května skvadra vydá na jih, přes Alpy až do Itálie. I proto nese podtitul La Dolce Vita.
Zhruba čtyřicítka strojů různého stáří – nejstaršímu Ansaldu HK je dokonce 101 let – společně vyrazí za horami, jezery a taky legendami na čtyřech kolech až do Neapole. Čeká je víc než 2000 kilometrů a Alpy nebudou tou jedinou tvrdou zkouškou odolnosti a vytrvalosti.
Slavnostní zahájení proběhne v pondělí 27. dubna a dorazí na něj i legenda světového motorsportu Emerson Fittipaldi. O den později ráno se pak kolona vydá na cestu od Národního technického muzea, dnes už tradičního místa startu, kam organizátoři zvou i veřejnost.
První etapa vede k bráně do Alp, do rakouského Innsbrucku. Už tahle část ukáže, kdo nepodcenil přípravu a kdo bude muset improvizovat.
„Czech Oldtimer Express totiž není o rychlosti, ale o vytrvalosti, tedy o tom zvládnout dlouhé přejezdy, horské úseky i drobné technické problémy, které ke starým autům patří,“ popisuje organizátor Josef Zajíček, který do Itálie vyráží se svým BMW 327 z roku 1941, ve kterém absolvoval i loňskou jízdu do Nice.
Přes alpské silnice se trasa stočí k italskému jezeru Garda, třetí etapa pak dýchá automobilovou historií. Místa jako Maranello nebo části trasy po slavné Mille Miglia připomínají, že auta nejsou jen dopravní prostředek, v plánu je i zastávka v Museo Horacio Pagani a přespání v úchvatném historickém městě Siena.
Další den se z toskánských silnic kolona postupně přesune k jihu, jedním z vrcholů je průjezd podél pobřeží Amalfi a výhledy na Salernský záliv. Závěr pak obstará poslední etapa vedoucí přes Materu a její slavné Sassi di Matera až do cílové Neapole.
Czech Oldtimer Express si tak i letos drží to, co ho odlišuje od běžných automobilových akcí. Není to soutěž o nejkratší čas, ale cesta, na které se potkávají lidé, stroje i příběhy.
Mnoho z aut ze startovní listiny by si zasloužilo větší pozornost, ať už zmíněné vzácné Ansaldo z olomoucké Veteran Areny s Lubomírem Pešákem za volantem, Maserati Spyder Zagato či Citroën DS 21 Henri Chapron a mnoho klasických Porsche, BMW, Jaguarů či Mercedesů.
Srdce redakce si ale získává krásná Alfa Romeo Giuluietta SS. Jde o jeden z nejodvážnějších designových počinů italského automobilového světa a dnes je považovaná za sběratelský klenot.
Za designem stálo studio Bertone, konkrétně Franco Scaglione, který se inspiroval experimentálními koncepty Berlina Aerodinamica Tecnica. Ty patřily k nejpokrokovějším návrhům své doby a měly extrémně nízký odpor vzduchu.
Jeho příběh je detailněji zmapovaný zde, dozvíte se i o historii konkrétního kusu. Je to jedno z nejkrásnějších kupé své éry. Kombinuje v sobě technickou vyspělost, závodní DNA i umělecký přístup k designu. Stojí na pomezí průmyslového výrobku a uměleckého díla, slouží jako pocta italskému automobilovému designu 60. let.
Senior podezřelý z vyhrožování výbušninou v budově vnitra skončil v cele
Sedmasedmdesátiletý muž z Mělnicka, který podle policie v úterý vyhrožoval umístěním výbušniny do objektu ministerstva vnitra, skončil v policejní cele. Kriminalisté v případu prověřují podezření z šíření poplašné zprávy.
„Putin naštval i běžné Rusy.“ Expert říká, co vůdci škodí a proč dochází vojáci
„Situace je horší, než se předpokládalo.“ To je jen příklad zpráv, které se v poslední době objevily ve státem ovládaných médiích v Rusku. A například ruský ekonom Roman Nigmatulin varuje, že hospodářství začíná připomínat stav po rozpadu Sovětského svazu na začátku 90. let. Mezitím klesá i popularita Vladimira Putina. Nejen o těchto tématech v pořadu Spotlight News hovořil rusista Karel Svoboda.
ŽIVĚ Rusko cíleně vysílalo drony směrem k Černobylu, upozorňují Ukrajinci
Rusko při svých útocích na cíle na Ukrajině opakovaně vysílalo drony a rakety na letovou dráhu v blízkosti odstavené Černobylské jaderné elektrárny, čímž zvýšilo riziko rozsáhlé nehody, sdělil agentuře Reuters ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko. Ukrajina si v neděli připomene 40. výročí jaderné katastrofy v Černobylu v roce 1986.
Boston velebí českou souhru, zařídila vítězný gól. Geniální Nečas zachránil Colorado
Česká souhra Davida Pastrňáka s Pavlem Zachou stála za vítězným gólem Bostonu, který vyhrál 4:2 na ledě Buffala a v prvním kole play off NHL srovnal sérii na 1:1. Geniální přihrávka Martina Nečase vrátila do hry Colorado - nejlepší tým základní části nakonec porazil Los Angeles 2:1 v prodloužení a zvládl i druhý zápas.
Zásah kvůli drogám na okraji Prahy provázela střelba. Policie si šla pro podezřelého
Při úterním zatýkání muže podezřelého z drogové trestné činnosti se ve středočeských Šestajovicích střílelo. Podezřelý skončil zraněný v nemocnici.