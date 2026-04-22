22. 4. Evženie
Technika a design

Automobiloví veteráni míří do Neapole. Na zahájení dorazí Fittipaldi

Czech Oldtimer Express 2026 |
Foto: Czech Oldtimer Express
Eva Srpová

Kolona veteránů se z Prahy vydává na cestu, která není ani tak závodem, jako spíš zkouškou techniky. Czech Oldtimer Express letos míří přes Alpy až do Neapole a víc než dvoutisícikilometrová trasa slibuje všechno, co ke starým strojům patří, tedy krásu, styl a prověrku vytrvalosti. Letošní ročník nese podtitul La Dolce Vita.

Nejdřív Istanbul, o rok později Athény a loni Nice. Kolona historických automobilů se vydává v rámci jízdy veteránů Czech Oldtimer Express z Prahy každý rok vždy do jiného směru. Letos se na přelomu dubna a května skvadra vydá na jih, přes Alpy až do Itálie. I proto nese podtitul La Dolce Vita.

Zhruba čtyřicítka strojů různého stáří – nejstaršímu Ansaldu HK je dokonce 101 let – společně vyrazí za horami, jezery a taky legendami na čtyřech kolech až do Neapole. Čeká je víc než 2000 kilometrů a Alpy nebudou tou jedinou tvrdou zkouškou odolnosti a vytrvalosti.

Související

Slavnostní zahájení proběhne v pondělí 27. dubna a dorazí na něj i legenda světového motorsportu Emerson Fittipaldi. O den později ráno se pak kolona vydá na cestu od Národního technického muzea, dnes už tradičního místa startu, kam organizátoři zvou i veřejnost.

První etapa vede k bráně do Alp, do rakouského Innsbrucku. Už tahle část ukáže, kdo nepodcenil přípravu a kdo bude muset improvizovat.

„Czech Oldtimer Express totiž není o rychlosti, ale o vytrvalosti, tedy o tom zvládnout dlouhé přejezdy, horské úseky i drobné technické problémy, které ke starým autům patří,“ popisuje organizátor Josef Zajíček, který do Itálie vyráží se svým BMW 327 z roku 1941, ve kterém absolvoval i loňskou jízdu do Nice.

Přes alpské silnice se trasa stočí k italskému jezeru Garda, třetí etapa pak dýchá automobilovou historií. Místa jako Maranello nebo části trasy po slavné Mille Miglia připomínají, že auta nejsou jen dopravní prostředek, v plánu je i zastávka v Museo Horacio Pagani a přespání v úchvatném historickém městě Siena.

Související

Další den se z toskánských silnic kolona postupně přesune k jihu, jedním z vrcholů je průjezd podél pobřeží Amalfi a výhledy na Salernský záliv. Závěr pak obstará poslední etapa vedoucí přes Materu a její slavné Sassi di Matera až do cílové Neapole.

Czech Oldtimer Express si tak i letos drží to, co ho odlišuje od běžných automobilových akcí. Není to soutěž o nejkratší čas, ale cesta, na které se potkávají lidé, stroje i příběhy.

Mnoho z aut ze startovní listiny by si zasloužilo větší pozornost, ať už zmíněné vzácné Ansaldo z olomoucké Veteran Areny s Lubomírem Pešákem za volantem, Maserati Spyder Zagato či Citroën DS 21 Henri Chapron a mnoho klasických Porsche, BMW, Jaguarů či Mercedesů.

Srdce redakce si ale získává krásná Alfa Romeo Giuluietta SS. Jde o jeden z nejodvážnějších designových počinů italského automobilového světa a dnes je považovaná za sběratelský klenot.

Alfa Romeo Giulietta SS
Nádherná Giulietta SS se účastní letošní jízdy Czech Oldtimer Express. Sběratel má radost i z toho, že se tak na chvíli vrací do své domoviny, a v plánu je potkat se tam s bývalým majitelem.Foto: Eva Srpová

Za designem stálo studio Bertone, konkrétně Franco Scaglione, který se inspiroval experimentálními koncepty Berlina Aerodinamica Tecnica. Ty patřily k nejpokrokovějším návrhům své doby a měly extrémně nízký odpor vzduchu.

Jeho příběh je detailněji zmapovaný zde, dozvíte se i o historii konkrétního kusu. Je to jedno z nejkrásnějších kupé své éry. Kombinuje v sobě technickou vyspělost, závodní DNA i umělecký přístup k designu. Stojí na pomezí průmyslového výrobku a uměleckého díla, slouží jako pocta italskému automobilovému designu 60. let.

Mohlo by vás zajímat
Russian President Putin chairs Security Council meeting outside Moscow

„Putin naštval i běžné Rusy.“ Expert říká, co vůdci škodí a proč dochází vojáci

„Situace je horší, než se předpokládalo.“ To je jen příklad zpráv, které se v poslední době objevily ve státem ovládaných médiích v Rusku. A například ruský ekonom Roman Nigmatulin varuje, že hospodářství začíná připomínat stav po rozpadu Sovětského svazu na začátku 90. let. Mezitím klesá i popularita Vladimira Putina. Nejen o těchto tématech v pořadu Spotlight News hovořil rusista Karel Svoboda.

Nad zničeným černobylským reaktorem roste nový sarkofág. Dovolí stavbu rozebrat

ŽIVĚ Rusko cíleně vysílalo drony směrem k Černobylu, upozorňují Ukrajinci

Rusko při svých útocích na cíle na Ukrajině opakovaně vysílalo drony a rakety na letovou dráhu v blízkosti odstavené Černobylské jaderné elektrárny, čímž zvýšilo riziko rozsáhlé nehody, sdělil agentuře Reuters ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko. Ukrajina si v neděli připomene 40. výročí jaderné katastrofy v Černobylu v roce 1986.

