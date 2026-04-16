Americké automobilky se bouří. Evropa jim hrozí zákazem dovozu velkých pick-upů

Američtí výrobci aut obvinili Evropskou unii, že chce zavřít dveře dovozům velkých amerických pick-upů, jako je RAM 1500. Zástupci USA teď hovoří o porušení předjednané obchodní dohody z loňského srpna. USA i EU se v ní shodly na vzájemném snížení cla na dovoz zboží. Zavázaly se rovněž snižovat mimocelní bariéry, včetně vzájemného uznávání standardů týkajících se aut.
Ford, General Motors a Stellantis dosud své pick-upy prodávaly v Evropě v rámci takzvaného individuálního schválení typu, které nevyžaduje tak ostré požadavky mimo jiné na bezpečnostní systémy. Navíc tak výrobci mohou obcházet i emisní pravidla.
Podle ekologické lobbistické organizace Transport & Environment takto v roce 2024 Američané dovezli na starý kontinent 7000 těchto velkých aut, jako je Ford F-150 nebo RAM 1500. Což je sice zlomek celkového trhu, zájem o americké „trucky“ ale v Evropě roste.
Již vloni po podpisu zmíněné obchodní dohody zástupci Transport & Environment protestovali proti tomu, aby se kvůli ní nedostalo amerických pick-upů na evropské silnice více. „Komise předstírá, že nebezpečná monstra jako pick-upy RAM a F-150 jsou bezpečná pro své okolí a ekologická jako Fiat 500,“ tvrdil tehdy zástupce T&E James Nix.
Evropská komise teď ale plánuje revidovat podmínky individuálního schválení typu a v roce 2027 přijít s novou finální verzí. Cílem má být zajistit vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany životního prostředí.
Kritici připomínají, že velké pick-upy a jim podobná SUV nejsou příliš vhodnými vozy pro úzké evropské silnice a stísněná města. Výrazně navíc překračují emisní limity CO2 a problémem je i ohleduplnost vůči chodcům, daná vysokou kapotou.
Ekologické organizace proto proti dovozu „amerických monster“ protestují a upozorňují například na rostoucí počet zabitých chodců, který má být v USA aktuálně třikrát vyšší než v Evropě. V roce 2009 byla přitom čísla stejná. Systém individuálního schválení typu považují za legislativní díru.
Američané pochopitelně celou věc vidí jinak, zaměřují se na dovozové bariéry a volný obchod. „Doufám, že podobné problémy se vyřeší v souladu s uzavřenou dohodou. Naše partnerství nebude funkční, pokud budeme mít nízká cla a masivní mimocelní obchodní bariéry,“ upozorňuje americký velvyslanec při EU Andrew Puzder.
Podle Financial Times už lobbistické uskupení American Automotive Policy Council, které zastupuje GM, Ford a Stellantis, tlačí na administrativu Donalda Trumpa, aby donutil EU zmírnit požadavky na schválení typu.
Přiznává ale zároveň, že s ohledem na rostoucí poptávku po „jistých typech“ vozidel byl v poslední době institut individuálního typového schválení využíván poměrně často.
Podle Automotive News Europe by z původní dohody týkající se sladění požadavků na nová auta měla více těžit Evropa. Ta ji ale zatím zároveň neratifikovala. „Mnoho amerických modelů není vhodných pro evropské silnice, nevyhovují požadavkům evropských řidičů a nesplňují stále přísnější emisní standardy,“ píše server.
