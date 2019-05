Tatra znovu objede svět. Čeští cestovatelé navazují na odkaz legendární expedice

Když v prosinci 1987 odjížděla Tatra 815 GTC na cestu kolem světa, budila mezi veřejností velkou pozornost. Při návratu v dubnu 1990 se se změnou politického prostředí mnohé změnilo a o zážitky z návštěvy všech obydlených kontinentů přestal být zájem. Teď se dva cestovatelé, Marek Havlíček a Petr Holeček, rozhodli navázat na odkaz expedice Tatra kolem světa a opět s kopřivnickým speciálem navštívit řadu exotických destinací na pěti světadílech.

Ujet 270 tisíc kilometrů napříč osmašedesáti zeměmi světa. To je plán dvojice Petr Holeček a Marek Havlíček. Oba stojí za expedicí Tatra kolem světa 2, která by měla odstartovat v únoru příštího roku a skončit v roce 2022. Výprava odkazuje na expedici Tatra kolem světa, při níž šest cestovatelů mezi lety 1987 a 1990 ujelo s upravenou Tatrou 815 GTC asi 195 tisíc kilometrů přes všechny obydlené kontinenty.

Trasa expedice Tatra kolem světa 2 První etapa expedice zabere devět měsíců a cestovatelé se postupně ze Staroměstského náměstí přesunou přes Balkán, Turecko, Írán, Kazachstán či Mongolsko až do Ruska. Celkově má mít etapa asi 70 tisíc kilometrů přes 22 zemí. Druhá etapa z Chile do Kolumbie bude mít asi 40 tisíc kilometrů. Za pět měsíců pak cestovatelé navštíví osm zemí. Ve třetí etapě se Tatra přesune z Panamy do Kanady, přičemž za devět měsíců ujede 80 tisíc kilometrů a navštíví deset zemí. Poslední etapa napříč Afrikou započne v Jihoafrické republice, z Maroka se pak posádka přesune do Španělska a odtamtud zpátky do Česka. Za devět měsíců urazí auto v průběhu poslední etapy 80 tisíc kilometrů a navštíví 28 zemí. Mezi kontinenty bude Tatra přepravována lodí.

Ani jeden z dobrodruhů neskrývá, že právě původní expedice jim byla při plánování jejich cesty inspirací a rádi by na ni navázali. Ostatně, v některých částech trasy se chystaná expedice protne s trasou původní výpravy. Například start bude stejně jako před dvaatřiceti lety na Staroměstském náměstí v Praze. I tak by ale měla být chystaná cesta, rozdělená do čtyř etap, přes Evropu, Asii, Afriku i Severní a Jižní Ameriku unikátní.

Původně se oba cestovatelé navzájem neznali. Potkali se při Havlíčkově cestě Afrikou v letech 2008 až 2010 v Angole. Holeček tam v tu chvíli opravoval a provozoval nákladní Tatry, s nimiž za dvanáct let v této zemi najezdil stovky tisíc kilometrů. "Velký dobrodruh a cestovatel potkal velkého dobrodruha a milovníka Tater a tam započalo velké přátelství a respekt," charakterizuje vztah obou Marek Havlíček.

Nutno podotknout, že pro Havlíčka nepůjde o první cestu kolem světa. Jednu takovou absolvoval už v letech 2016 až 2018, tehdy však v dodávce. Chystaná expedice Tatra kolem světa 2, která původně měla být jen menší výpravou, tak bude přece jen odlišná. Minimálně v tom, že se uskuteční v kamionu. Tak jako kdysi půjde o Tatru, dokonce i typ T 815 je stejný. Jde nicméně samozřejmě o modernější verzi této řady.

"Základ tvoří vojenský valník, který byl původně určený do Iráku, hlavně do iráckých pouští," popisuje vůz s osmiválcovým motorem a pohonem 4×4 Marek Havlíček. Aby však mohla vůbec začít přestavba na cestovatelský speciál, muselo dojít k celé řadě úprav. "Nejzásadnější je úprava podvozku (prodloužení rozvoru i přídavného rámu), aby se na něj vešla expediční nástavba," říká Havlíček.

Právě nástavba je alfou a omegou speciálu, protože musí cestovatelům po dobu expedice poskytnout patřičné zázemí. "Proto v autě bude toaleta, koupelna nebo možnost vaření," upřesňuje Marek Havlíček. Zároveň také doplňuje, že se do auta musí vejít, vedle zavazadel či zásob, i náhradní díly - například filtry, hadice nebo části brzdového systému. Hotový by měl speciál být letos na podzim.

Celkem bude ve voze stálá posádka ve složení řidič, kameraman, průvodce a jeden až dva členové týmu, kteří budou zajišťovat realizaci vedlejších projektů. Těch má expedice naplánovaných několik - například sázení stromů nebo rozdávání školních pomůcek. Vedle stálé posádky je pak expedice otevřená. To znamená, že se k ní na některých úsecích mohou přidat i další zájemci. Celkem by se tak expedice mohlo zúčastnit až 600 lidí.

Cenu auta i s přestavbou Havlíček vyčíslil na pět až šest milionů korun. Jde tak o nejdražší položku z celkového rozpočtu. "Kalkulace této tříleté cesty je 19 až 25 milionů korun," podotýká Havlíček. Vedle vozu samotného je největší položkou v rozpočtu jeho provoz - ať už jde o pneumatiky, servis, náhradní díly, nebo třeba pohonné hmoty. Tyto položky by měly dohromady stát 4,8 až 5,3 milionu korun. Na dva miliony pak přijdou poplatky spojené s převozem auta lodí mezi kontinenty. Zaplatit se však musí i řada dalších věcí jako pojištění či místní daně.

Zhruba třetinu rozpočtu dávají cestovatelé z vlastní kapsy, další asi třetinu rozpočtu naplní sponzoři. Asi čtvrtinou pak přispějí dočasní členové expedice. Nejmenší, zhruba desetinovou část rozpočtu pak expedice získá prostřednictvím crowdfundingové sbírky přímo od lidí. Ti na oplátku dostanou za svůj příspěvek nejrůznější odměny. Například i zmíněnou možnost absolvovat část výpravy.

Původní expedice Tatra kolem světa odstartovala po třech letech příprav 18. března 1987 na Staroměstském náměstí v Praze. Iniciátorem celé akce a vedoucím výpravy se stal Jiří Stöhr, který už v roce 1968 absolvoval expedici Lambaréné do Afriky. Cílem šestičlenné posádky (v průběhu cesty zemřel, zřejmě vinou utopení, František Jeniš) bylo postupně navštívit všechny obydlené kontinenty.

Na deset metrů dlouhý a devatenáct tun těžký expediční speciál byla přestavěna Tatra 815, která dostala dodatečné označení Grand Tourist Caravan (proto zkratka GTC). Pod kapotou měl vůz vidlicový desetiválec s objemem šestnáct litrů a výkonem 208 kW. Maximální rychlost byla 95 km/h.

Celkem vůz ujel 195 tisíc kilometrů přes 67 zemí. Posádka v něm na cestě strávila tři roky, jeden měsíc a 15 dní, zpátky do Česka se tak vrátila až po změně politického režimu. To s sebou mimo jiné přineslo i fakt, že zájem, který byl o výpravu v době zahájení, výrazně klesl.

Dokonce tak moc, že původně zamýšlený dvoudílný dokument nebyl nikdy odvysílán. Na výrobu 56dílného seriálu dokonce ani nedošlo. Dochovala se alespoň řada obrazových a písemných vzpomínek z celé expedice.